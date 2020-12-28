Гремио
2:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
41' Желтая карточкаGilvan
1:0
44' Гол в свои воротаDudu V1
45' Желтая карточкаDudu V1
1:1
57' ГолGustavo V
2:1
62' ГолDiego Churin
66' Желтая карточкаМиранда Пауло
70' Желтая карточкаСкардовелли Вандерсон
90' Желтая карточкаEder 2
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
19
Diego
Churin
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
9
Roberson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
32 Diogo VII
-
-
11 Ewerthon VI
-
-
-
25 Pepe3
-
34 Lucas Araujo
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 RobersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
19 ДанилоПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
18 JandersonПолузащитник
-
13 Arnaldo II
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Ход матча
41'
44'
1:0
45'
57'
1:1
62'
2:1
66'
78'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|8 (1)
|0.31
|2.
|Соуза Диего
|7 (1)
|0.27
|3.
|Diego Churin
|2
|0.08
|4.
|Jean Pyerre
|2
|0.08
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.08
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.08
|7.
|Браз Давид
|2
|0.08
|8.
|Alisson II
|1
|0.04
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.04
|10.
|Пинарес Сесар
|1
|0.04
|11.
|Майкон Тьяго
|1
|0.04
|12.
|Thaciano
|1
|0.04
|13.
|Орехуэла Луис
|1
|0.04
|14.
|Darlan Mendes
|1
|0.04
|15.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.04
|16.
|Виктор Феррас
|0
|0
|17.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|18.
|Матеус Энрике
|0
|0
|19.
|Ewerthon VI
|0
|0
|20.
|Diogo VII
|0
|0
|21.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo V
|3
|0.11
|2.
|Renato Kayzer
|3
|0.11
|3.
|Jean V
|3 (2)
|0.11
|4.
|Janderson
|2
|0.07
|5.
|Ze Roberto III
|2
|0.07
|6.
|Юри
|2
|0.07
|7.
|Маркес Лукас
|2
|0.07
|8.
|Luis Pereira III
|2
|0.07
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.04
|10.
|Котулио Матеус
|1
|0.04
|11.
|Edson III
|1
|0.04
|12.
|Wellington Rato
|1
|0.04
|13.
|Gilvan
|1
|0.04
|14.
|Roberson
|1
|0.04
|15.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|16.
|Marlon Freitas
|0
|0
|17.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|18.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|19.
|João Victor6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|3.
|Lucas Silva IV
|5
|0
|4.
|Соуза Диего
|3
|1
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Tonhao
|4
|0
|7.
|Браз Давид
|2
|1
|8.
|Кортез Бруно
|2
|1
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|10.
|Миранда Пауло
|2
|0
|11.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|12.
|Darlan Mendes
|2
|0
|13.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|14.
|Виктор Феррас
|1
|0
|15.
|Ewerthon VI
|1
|0
|16.
|Diogo VII
|1
|0
|17.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|18.
|Thaciano
|1
|0
|19.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|20.
|Alisson II
|1
|0
|21.
|Vanderlei III
|1
|0
|22.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gilvan
|6
|0
|2.
|João Victor6
|6
|0
|3.
|Dudu V1
|4
|1
|4.
|Willian Moraes
|3
|1
|5.
|Gustavo V
|4
|0
|6.
|Eder 2
|4
|0
|7.
|Marlon Freitas
|2
|1
|8.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|9.
|Edson III
|3
|0
|10.
|Ze Roberto III
|3
|0
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|12.
|Юри
|2
|0
|13.
|Натанаэл
|2
|0
|14.
|Маркес Лукас
|2
|0
|15.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|16.
|Roberson
|1
|0
|17.
|Moacir II
|1
|0
|18.
|Arnaldo II
|1
|0
|19.
|Renato Kayzer
|1
|0
|20.
|Jean V
|1
|0
|21.
|Janderson
|1
|0
|22.
|Matheus Pereira2
|1
|0
|23.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|Атлетико Гойяненсе
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +13 =6 -1Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио
Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Гремио: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|27
|16
|8
|3
|47 - 22
|56
|2.
|Фламенго
|26
|14
|7
|5
|46 - 35
|49
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Интернасьональ
|27
|13
|8
|6
|41 - 26
|47
|5.
|Гремио
|26
|11
|12
|3
|35 - 22
|45
|6.
|Палмейрас
|26
|12
|8
|6
|37 - 25
|44
|7.
|Флуминенсе
|27
|11
|7
|9
|37 - 31
|40
|8.
|Сантос
|27
|10
|9
|8
|38 - 35
|39
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Сеара
|27
|9
|9
|9
|38 - 37
|36
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|24 - 28
|34
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|8
|10
|9
|25 - 32
|34
|13.
|Брагантино
|27
|7
|10
|10
|31 - 31
|31
|14.
|Форталеза
|27
|7
|10
|10
|24 - 25
|31
|15.
|Спорт Ресифи
|27
|8
|5
|14
|23 - 36
|29
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|17.
|Байя
|27
|8
|4
|15
|33 - 48
|28
|18.
|Гойяс
|27
|5
|8
|14
|27 - 42
|23
|19.
|Ботафого Рибейрао
|27
|4
|11
|12
|25 - 39
|23
|20.
|Куритиба
|27
|5
|6
|16
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Фламенго
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|7.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|11.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|12.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|13.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|14.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Интернасьональ
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|8.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Сеара
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|16
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|13.
|Васко да Гама
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Байя
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Гойяс
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
Победитель
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