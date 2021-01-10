  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:0
Второй тайм: 58'
Байя
0'
1:0
7' Гол
Matheus Pereira2
18' Желтая карточка
Matheus Pereira2
58'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Маркес
Лукас
4
Eder
2
6
Натанаэл
5
Matheus
Pereira2
8
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
11
Gustavo
V
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Wellington
Rato
9
Ze
Roberto
III
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
79
Matheus
Bahia
26
Gregore
70
Fessin
15
Juan
Pablo
Ramirez
8
Daniel
XII
7
Хавьер
Тиаго
39
Gabriel
Novaes
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Байя
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo V 3 0.1
2. Renato Kayzer 3 0.1
3. Jean V 3 (2) 0.1
4. Janderson 2 0.07
5. Ze Roberto III 2 0.07
6. Юри 2 0.07
7. Маркес Лукас 2 0.07
8. Luis Pereira III 2 0.07
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
10. Котулио Матеус 1 0.03
11. Edson III 1 0.03
12. Wellington Rato 1 0.03
13. Gilvan 1 0.03
14. Roberson 1 0.03
15. Matheus Pereira2 1 0.03
16. Nicolas Vichiatto 0 0
17. Marlon Freitas 0 0
18. Натанаэл 0 0
19. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
20. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
21. João Victor6 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 7 (1) 0.24
2. Rodriguinho I 5 (2) 0.17
3. Jose Elber 3 0.1
4. Daniel XII 3 0.1
5. Clayson 3 (1) 0.1
6. Росси 2 0.07
7. Saldanha 2 0.07
8. Jose Ferreira 2 0.07
9. Nino Paraiba 1 0.03
10. Marco Antonio2 1 0.03
11. Эрнандо 1 0.03
12. Juan Pablo Ramirez 1 0.03
13. Anderson IV 1 0.03
14. Зе Карлос 1 0.03
15. Fessin 1 0.03
16. Juninho Capixaba 0 0
17. Gregore 0 0
18. Ronaldo VI 0 0
19. Matheus Bahia 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Gilvan 6 0
2. João Victor6 6 0
3. Dudu V1 4 1
4. Gustavo V 5 0
5. Marlon Freitas 3 1
6. Willian Moraes 3 1
7. Ze Roberto III 4 0
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
12. Юри 2 0
13. Натанаэл 2 0
14. Маркес Лукас 2 0
15. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
16. Matheus Pereira2 2 0
17. Roberson 1 0
18. Moacir II 1 0
19. Arnaldo II 1 0
20. Renato Kayzer 1 0
21. Jean V 1 0
22. Janderson 1 0
23. Matheus Frizzo 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 9 1
2. Росси 6 1
3. Gilberto IV 6 0
4. Ronaldo VI 6 0
5. Jose Ferreira 3 1
6. Daniel XII 3 1
7. Mendes Elias II 4 0
8. Juninho Capixaba 4 0
9. Lucas Fonseca 3 0
10. Nino Paraiba 3 0
11. Anderson IV 3 0
12. Rodriguinho I 3 0
13. Marco Antonio2 3 0
14. Fernando Edson 2 0
15. Ramon1 2 0
16. Jose Elber 0 1
17. Хавьер Тиаго 1 0
18. Saldanha 1 0
19. Clayson 1 0
20. Зе Карлос 1 0
21. Juan Pablo Ramirez 1 0
22. Alesson Batista 1 0
23. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 12% (3) 8% (2) 20% (5) 16% (4) 20% (5) 24% (6)
 Байя 2.94% (1) 14.71% (5) 23.53% (8) 11.76% (4) 11.76% (4) 35.29% (12)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Байя Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя
Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия A Байя 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Байя Серия B
Байя 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Байя Серия A Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 0:3 Байя Серия B Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 29 16 8 5 49 - 27 56
2. Интернасьональ 1:0 29 15 8 6 44 - 26 53
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
5. Гремио 28 12 13 3 37 - 23 49
6. Палмейрас 27 13 8 6 38 - 25 47
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 28 11 9 8 39 - 35 42
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 29 11 5 13 26 - 28 38
12. Атлетико Гойяненсе 1:0 29 9 11 9 26 - 32 38
13. Брагантино 28 8 10 10 35 - 33 34
14. Спорт Ресифи 29 9 5 15 24 - 37 32
15. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
16. Васко да Гама 27 7 8 12 26 - 39 29
17. Байя 0:1 29 8 4 17 34 - 51 28
18. Гойяс 0:1 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Ботафого Рибейрао 28 4 11 13 25 - 41 23
20. Куритиба 29 5 7 17 22 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 1:0 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
8. Брагантино 14 7 3 4 24 - 15 24
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 0:1 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Атлетико Гойяненсе 1:0 15 4 7 4 16 - 17 19
17. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
18. Гойяс 0:1 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 1:0 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 1:0 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
8. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Гремио 14 3 9 2 11 - 10 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
12. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 0:1 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Байя 0:1 15 2 3 10 15 - 30 9
  • Второй тайм
  • 46'
    Thiago уходит с поля. Росси выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Matheus Pereira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Matheus Pereira бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Байя
2.35
4.40
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.40 9.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.34 3.05 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.24 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.20 11.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Гойяненсе» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Гойяненсе» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.09 2.70 1.42 2.03 1.73 1.56 2.32 1.20 4.20 1.06 8.20
7.30 1.05 6.15 1.09 2.90 1.39 2.19 1.73 1.70 2.27 1.32 3.38 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30
7.50 1.07 5.55 1.12 2.95 1.37 2.00 1.76 1.81 1.96 1.45 2.62 1.14 5.20 1.10 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 15.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 1.60 2.25 1.29 3.35 1.05 8.20
2.68 1.47 1.69 2.17 1.36 3.15 1.08 7.80 1.06 9.20
2.55 1.47 1.62 2.26 1.10 6.25 1.18 4.50 1.10 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.45 1.12 5.60
3.26 1.34 2.17 1.69 1.54 2.48 1.18 4.70 1.12 6.15
2.30 1.58 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.65 1.23
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 1:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный