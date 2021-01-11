Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Байя
1:0
7' ГолMatheus Pereira2
18' Желтая карточкаMatheus Pereira2
1:1
75' ГолGabriel Novaes
86' Желтая карточкаRamon1
90' Желтая карточкаNicolas Vichiatto
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
11
Gustavo
V
14
Эрнандо
26
Gregore
70
Fessin
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 GilvanЗащитник
- Защитник
-
20 JandersonПолузащитник
-
18 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
-
19 RobersonНападающий
-
13 Arnaldo II
-
-
14 João Victor6
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
70 FessinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 РоссиПолузащитник
-
12 Зе КарлосПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
-
36 Ramon1
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
77 Mateus Claus
-
49 Marcelo Ryan
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
7'
1:0
18'
46'
75'
1:1
77'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo V
|3
|0.1
|2.
|Renato Kayzer
|3
|0.1
|3.
|Jean V
|3 (2)
|0.1
|4.
|Janderson
|2
|0.07
|5.
|Ze Roberto III
|2
|0.07
|6.
|Юри
|2
|0.07
|7.
|Маркес Лукас
|2
|0.07
|8.
|Luis Pereira III
|2
|0.07
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|10.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|11.
|Edson III
|1
|0.03
|12.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|13.
|Gilvan
|1
|0.03
|14.
|Roberson
|1
|0.03
|15.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|16.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|17.
|Marlon Freitas
|0
|0
|18.
|Натанаэл
|0
|0
|19.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|20.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|21.
|João Victor6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|7 (1)
|0.24
|2.
|Rodriguinho I
|5 (2)
|0.17
|3.
|Jose Elber
|3
|0.1
|4.
|Daniel XII
|3
|0.1
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.1
|6.
|Росси
|2
|0.07
|7.
|Saldanha
|2
|0.07
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.07
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|11.
|Эрнандо
|1
|0.03
|12.
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.03
|13.
|Anderson IV
|1
|0.03
|14.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|15.
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|16.
|Fessin
|1
|0.03
|17.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|18.
|Gregore
|0
|0
|19.
|Ronaldo VI
|0
|0
|20.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gilvan
|6
|0
|2.
|João Victor6
|6
|0
|3.
|Dudu V1
|4
|1
|4.
|Gustavo V
|5
|0
|5.
|Marlon Freitas
|3
|1
|6.
|Willian Moraes
|3
|1
|7.
|Ze Roberto III
|4
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|12.
|Юри
|2
|0
|13.
|Натанаэл
|2
|0
|14.
|Маркес Лукас
|2
|0
|15.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|16.
|Matheus Pereira2
|2
|0
|17.
|Roberson
|1
|0
|18.
|Moacir II
|1
|0
|19.
|Arnaldo II
|1
|0
|20.
|Renato Kayzer
|1
|0
|21.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|22.
|Jean V
|1
|0
|23.
|Janderson
|1
|0
|24.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|9
|1
|2.
|Росси
|6
|1
|3.
|Gilberto IV
|6
|0
|4.
|Ronaldo VI
|6
|0
|5.
|Jose Ferreira
|3
|1
|6.
|Daniel XII
|3
|1
|7.
|Mendes Elias II
|4
|0
|8.
|Juninho Capixaba
|4
|0
|9.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|10.
|Nino Paraiba
|3
|0
|11.
|Anderson IV
|3
|0
|12.
|Rodriguinho I
|3
|0
|13.
|Ramon1
|3
|0
|14.
|Marco Antonio2
|3
|0
|15.
|Fernando Edson
|2
|0
|16.
|Jose Elber
|0
|1
|17.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|18.
|Saldanha
|1
|0
|19.
|Clayson
|1
|0
|20.
|Зе Карлос
|1
|0
|21.
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|22.
|Alesson Batista
|1
|0
|23.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Байя
|2.86% (1)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|34.29% (12)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Байя Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя
Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|29
|16
|8
|5
|49 - 27
|56
|2.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|5.
|Гремио
|28
|12
|13
|3
|37 - 23
|49
|6.
|Палмейрас
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|7.
|Флуминенсе
|28
|12
|7
|9
|39 - 32
|43
|8.
|Сантос
|28
|11
|9
|8
|39 - 35
|42
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|5
|13
|26 - 28
|38
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|8
|12
|9
|26 - 33
|36
|13.
|Брагантино
|28
|8
|10
|10
|35 - 33
|34
|14.
|Васко да Гама
|1:0
|28
|8
|8
|12
|27 - 39
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|29
|9
|5
|15
|24 - 37
|32
|16.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|29
|4
|11
|14
|25 - 42
|23
|20.
|Куритиба
|29
|5
|7
|17
|22 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|8.
|Брагантино
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|Флуминенсе
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Гремио
|14
|3
|9
|2
|11 - 10
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|12.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|13.
|Васко да Гама
|1:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
Победитель
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