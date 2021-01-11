Интернасьональ
1:0
Конец матча
Гойяс
29' Желтая карточкаБрено Родригес
1:0
43' ГолBruno Praxedes
61' Желтая карточкаHeron
20
Moises
VII
33
Gustavo1
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
23
Tadeu
I
17
Shaylon
15
Heron
99
Фернандао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
33 Gustavo1Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
31 Peglow
-
19 Rodrigo I
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
29'
43'
61'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.55
|2.
|Yuri Alberto
|6
|0.21
|3.
|Patrick I
|4
|0.14
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.1
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.1
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.07
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|8.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|9.
|Peglow
|1
|0.03
|10.
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|11.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|12.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|13.
|Дурадо Родриго
|1
|0.03
|14.
|Gustavo1
|1
|0.03
|15.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|16.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Uendel
|0
|0
|19.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|20.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|21.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|22.
|Rodrigo I
|0
|0
|23.
|Марсело Родиней
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моура Рафаэл
|6 (2)
|0.21
|2.
|Vinicius5
|5
|0.17
|3.
|Фернандао
|4
|0.14
|4.
|Андраде Виктор
|2
|0.07
|5.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.07
|6.
|Shaylon
|1
|0.03
|7.
|Miguel Figueira
|1
|0.03
|8.
|Fabio Sanches
|1
|0.03
|9.
|Joao Marcos
|1
|0.03
|10.
|Rafael Vaz
|1
|0.03
|11.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|12.
|Ignacio Jara
|1
|0.03
|13.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.03
|14.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|15.
|Douglas Baggio
|0
|0
|16.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|17.
|Alyson Motta
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|8
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|4.
|Моледо Родриго
|4
|1
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Yuri Alberto
|3
|0
|12.
|Gustavo1
|3
|0
|13.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|14.
|Jose Gabriel
|1
|1
|15.
|Кайо Ранхел
|2
|0
|16.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|18.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|21.
|Jussa
|2
|0
|22.
|William Pottker
|0
|1
|23.
|Uendel
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моура Рафаэл
|8
|0
|2.
|Брено Родригес
|6
|1
|3.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|4
|1
|4.
|Rafael Vaz
|3
|1
|5.
|Андраде Виктор
|4
|0
|6.
|Виллальва Даниэль
|4
|0
|7.
|Эдилсон Мендеш
|4
|0
|8.
|Juan Pintado
|4
|0
|9.
|Heron
|4
|0
|10.
|Фернандао
|3
|0
|11.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|12.
|Alejandro Ariel Cabral
|3
|0
|13.
|Fabio Sanches
|3
|0
|14.
|Сандро Раньери
|3
|0
|15.
|Iago Mendosa
|3
|0
|16.
|Miguel Figueira
|3
|0
|17.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|18.
|Фузато Даниэл
|2
|0
|19.
|Dias IV
|2
|0
|20.
|Кажу
|2
|0
|21.
|Vinicius5
|2
|0
|22.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|23.
|Сандриньо Алессандро
|1
|0
|24.
|Фильо Марсело
|1
|0
|25.
|Карвальо Габриэль
|1
|0
|26.
|Бланко-Лещук Густаво
|1
|0
|27.
|Чико Луис
|1
|0
|28.
|Douglas Baggio
|1
|0
|29.
|Tadeu I
|1
|0
|30.
|Mike I
|1
|0
|31.
|Зека
|1
|0
|32.
|Lucao3
|1
|0
|33.
|Henrique Lordelo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|Гойяс
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао
Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ
Гойяс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио
Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|29
|16
|8
|5
|49 - 27
|56
|2.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|5.
|Гремио
|28
|12
|13
|3
|37 - 23
|49
|6.
|Палмейрас
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|7.
|Флуминенсе
|28
|12
|7
|9
|39 - 32
|43
|8.
|Сантос
|28
|11
|9
|8
|39 - 35
|42
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|5
|13
|26 - 28
|38
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|8
|12
|9
|26 - 33
|36
|13.
|Брагантино
|28
|8
|10
|10
|35 - 33
|34
|14.
|Васко да Гама
|1:0
|28
|8
|8
|12
|27 - 39
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|29
|9
|5
|15
|24 - 37
|32
|16.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|29
|4
|11
|14
|25 - 42
|23
|20.
|Куритиба
|29
|5
|7
|17
|22 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|8.
|Брагантино
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|Флуминенсе
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Гремио
|14
|3
|9
|2
|11 - 10
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|12.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|13.
|Васко да Гама
|1:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
Победитель
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