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  3. Бразилия
Интернасьональ
1:0
Конец матча
Гойяс
0'
29' Желтая карточка
Брено Родригес
1:0
43' Гол
Bruno Praxedes
61' Желтая карточка
Heron
90'+10
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
33
Gustavo1
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
23
Tadeu
I
17
Shaylon
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
27
Fabio
Sanches
15
Heron
13
Jefferson
de
Oliveira4
5
Брено
Родригес
16
Alejandro
Ariel
Cabral
95
Douglas
Baggio
9
Моура
Рафаэл
99
Фернандао
Интернасьональ
4-2-3-1
Гойяс
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.55
2. Yuri Alberto 6 0.21
3. Patrick I 4 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.1
5. Герреро Паоло 3 0.1
6. Эрнандес Абель 2 0.07
7. Бошилья Габриэл 1 0.03
8. José Maurisio3 1 0.03
9. Peglow 1 0.03
10. Кайо Ранхел 1 0.03
11. Мусто Дамиан 1 0.03
12. Моледо Родриго 1 0.03
13. Дурадо Родриго 1 0.03
14. Gustavo1 1 0.03
15. Bruno Praxedes 1 0.03
16. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
17. Moises VII 0 0
18. Uendel 0 0
19. Leandro Miguel Fernandez 0 0
20. Саравия Ренсо 0 0
21. Marcos Guilherme 0 0
22. Rodrigo I 0 0
23. Марсело Родиней 0 0
Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моура Рафаэл 6 (2) 0.21
2. Vinicius5 5 0.17
3. Фернандао 4 0.14
4. Андраде Виктор 2 0.07
5. Бесса Даниэль 2 (1) 0.07
6. Shaylon 1 0.03
7. Miguel Figueira 1 0.03
8. Fabio Sanches 1 0.03
9. Joao Marcos 1 0.03
10. Rafael Vaz 1 0.03
11. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
12. Ignacio Jara 1 0.03
13. Jefferson de Oliveira4 1 0.03
14. Виллальва Даниэль 0 0
15. Douglas Baggio 0 0
16. Эдилсон Мендеш 0 0
17. Alyson Motta 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Galhardo Thiago 4 1
4. Моледо Родриго 4 1
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Yuri Alberto 3 0
12. Gustavo1 3 0
13. Bruno Praxedes 3 0
14. Jose Gabriel 1 1
15. Кайо Ранхел 2 0
16. Эрнандес Абель 2 0
17. Leandro Miguel Fernandez 2 0
18. Дурадо Родриго 2 0
19. Marcos Guilherme 2 0
20. Бошилья Габриэл 2 0
21. Jussa 2 0
22. William Pottker 0 1
23. Uendel 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Гойяс
# Игрок      
1. Моура Рафаэл 8 0
2. Брено Родригес 6 1
3. David Omar Rodriguez Barrera II 4 1
4. Rafael Vaz 3 1
5. Андраде Виктор 4 0
6. Виллальва Даниэль 4 0
7. Эдилсон Мендеш 4 0
8. Juan Pintado 4 0
9. Heron 4 0
10. Фернандао 3 0
11. Бесса Даниэль 3 0
12. Alejandro Ariel Cabral 3 0
13. Fabio Sanches 3 0
14. Сандро Раньери 3 0
15. Iago Mendosa 3 0
16. Miguel Figueira 3 0
17. Jefferson de Oliveira4 1 1
18. Фузато Даниэл 2 0
19. Dias IV 2 0
20. Кажу 2 0
21. Vinicius5 2 0
22. Edson Ramos Silva2 2 0
23. Сандриньо Алессандро 1 0
24. Фильо Марсело 1 0
25. Карвальо Габриэль 1 0
26. Бланко-Лещук Густаво 1 0
27. Чико Луис 1 0
28. Douglas Baggio 1 0
29. Tadeu I 1 0
30. Mike I 1 0
31. Зека 1 0
32. Lucao3 1 0
33. Henrique Lordelo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 16.28% (7) 18.6% (8) 18.6% (8) 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9)
 Гойяс 18.52% (5) 25.93% (7) 14.81% (4) 7.41% (2) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао
Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ
Гойяс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио
Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Гойяс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 0:2 Интернасьональ Серия B
Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 29 16 8 5 49 - 27 56
2. Интернасьональ 29 15 8 6 44 - 26 53
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
5. Гремио 28 12 13 3 37 - 23 49
6. Палмейрас 27 13 8 6 38 - 25 47
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 28 11 9 8 39 - 35 42
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 29 11 5 13 26 - 28 38
12. Атлетико Гойяненсе 29 8 12 9 26 - 33 36
13. Брагантино 28 8 10 10 35 - 33 34
14. Васко да Гама 1:0 28 8 8 12 27 - 39 32
15. Спорт Ресифи 29 9 5 15 24 - 37 32
16. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Ботафого Рибейрао 0:1 29 4 11 14 25 - 42 23
20. Куритиба 29 5 7 17 22 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
8. Брагантино 14 7 3 4 24 - 15 24
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 1:0 14 5 4 5 13 - 14 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 0:1 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
8. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Гремио 14 3 9 2 11 - 10 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
12. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
13. Васко да Гама 1:0 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 0:1 14 2 6 6 13 - 21 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
20. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Дурадо Родриго уходит с поля. Рибейро Лукас выходит вместо него
  • 84'
    Алехандро Кабрал уходит с поля. Miguel Figueira выходит вместо него
  • 82'
    Patrick уходит с поля. Peglow выходит вместо него
  • 74'
    Caio уходит с поля. Marcos Guilherme выходит вместо него
  • 70'
    Nonato уходит с поля. Rodrigo Lindoso выходит вместо него
  • 64'
    Douglas Baggio уходит с поля. Indio выходит вместо него
  • 64'
    Breno уходит с поля. Daniel выходит вместо него
  • 64'
    Моура Рафаэл уходит с поля. Vinicius выходит вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    Heron получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Thiago Galhardo уходит с поля. Эрнандес Абель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Bruno Praxedes бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Breno получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 4.20 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.35 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 47.00
  1.14 7.12 29.01

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Гойяс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гойяс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Гойяс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.25 1.31 2.50 1.49 1.79 1.95 1.43 2.70 1.29 3.35 1.10 6.20
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
3.90 1.23 2.75 1.42 1.60 2.25 1.12 5.55 2.06 1.84 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
2.83 1.45 1.37 3.16 1.20 4.73 1.50 2.65 1.33 3.42 1.55 2.51 1.37 3.17 2.55 1.53 1.87 1.99 1.59 2.42 1.40 3.04 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 1.85 1.89 1.39 2.85 1.08 6.80
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
1.17 4.70 1.27 3.55 1.14 5.20 1.09 6.20 1.07 7.50
1.71 2.16 1.43 2.85 1.15 5.44 1.53 2.60 2.61 1.50 2.14 1.73 1.65 2.26 1.42 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.64 2.17 1.17 4.70
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.48 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.70 1.17
Где смотреть матч Интернасьональ 1:0 Гойяс онлайн

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