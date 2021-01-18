Интернасьональ
2:1
Первый тайм: 43'
Форталеза
1:0
4' Гол в свои воротаPaulo III
2:0
10' ГолДурадо Родриго
2:1
14' ПенальтиВеллингтон Паулиста
29' Желтая карточкаPaulo III
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Jussa
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
19 Rodrigo I
-
-
33 Gustavo1
-
31 Peglow
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ЖаксонЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 BergsonНападающий
-
77 Igor Torres
-
-
-
57 Yuri Cesar
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Marcelo Chamusca
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
14'
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.53
|2.
|Yuri Alberto
|6
|0.2
|3.
|Patrick I
|4
|0.13
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.1
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.1
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.07
|7.
|Дурадо Родриго
|2
|0.07
|8.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|9.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|10.
|Peglow
|1
|0.03
|11.
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|12.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|13.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|14.
|Gustavo1
|1
|0.03
|15.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|16.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Uendel
|0
|0
|19.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|20.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|21.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|22.
|Rodrigo I
|0
|0
|23.
|Марсело Родиней
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|7 (2)
|0.23
|2.
|David VI
|5
|0.17
|3.
|Bergson
|3
|0.1
|4.
|Juninho V
|2 (2)
|0.07
|5.
|Bruno Melo
|2
|0.07
|6.
|Romarinho3
|2
|0.07
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|9.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|8
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|4.
|Моледо Родриго
|4
|1
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Yuri Alberto
|3
|0
|12.
|Gustavo1
|3
|0
|13.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|14.
|Jose Gabriel
|1
|1
|15.
|Кайо Ранхел
|2
|0
|16.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|18.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|21.
|Jussa
|2
|0
|22.
|William Pottker
|0
|1
|23.
|Uendel
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Juninho V
|5
|1
|3.
|Paulo III
|6
|0
|4.
|Жаксон
|6
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|David VI
|5
|0
|7.
|Juan Quintero II
|3
|1
|8.
|Derley II
|4
|0
|9.
|Yuri Cesar
|3
|0
|10.
|Gabriel Dias
|1
|1
|11.
|Carlinho
|2
|0
|12.
|Osvaldo
|2
|0
|13.
|Bergson
|2
|0
|14.
|Ronald
|2
|0
|15.
|Romarinho3
|2
|0
|16.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|17.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|18.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|19.
|Tinga I
|1
|0
|20.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|21.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|Форталеза
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Форталеза Последние 20 матчей: +4 =7 -9Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара
Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|2:1
|30
|16
|8
|6
|46 - 27
|56
|3.
|Атлетико Минейро
|29
|16
|5
|8
|51 - 37
|53
|4.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|5.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|6.
|Палмейрас
|28
|13
|9
|6
|39 - 26
|48
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|28
|11
|9
|8
|35 - 30
|42
|10.
|Сеара
|0:0
|30
|10
|10
|10
|40 - 39
|40
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|6
|13
|27 - 29
|39
|12.
|Брагантино
|0:0
|30
|8
|12
|10
|37 - 35
|36
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|8
|12
|10
|27 - 36
|36
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|16.
|Форталеза
|1:2
|30
|7
|11
|12
|25 - 28
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|2:1
|15
|10
|4
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|7.
|Палмейрас
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|8.
|Брагантино
|0:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|13.
|Форталеза
|1:2
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 16
|21
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|2:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Сеара
|0:0
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|4
|6
|11 - 18
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|15.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Форталеза
|1:2
|15
|2
|5
|8
|13 - 18
|11
|17.
|Брагантино
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 18
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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