  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
4:2
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Paulo III
2:0
10' Гол
Дурадо Родриго
2:1
14' Пенальти
Веллингтон Паулиста
29' Желтая карточка
Paulo III
2:2
56' Гол
Romarinho3
71' Желтая карточка
Tinga I
3:2
71' Гол
Peglow
4:2
77' Гол в свои ворота
Carlinho
89' Желтая карточка
Wanderson VIII
90'+5
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
45
Bruno
Praxedes
47
Кайо
Ранхел
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
33
Wanderson
VIII
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
Интернасьональ
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.53
2. Yuri Alberto 6 0.2
3. Patrick I 4 0.13
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.1
5. Герреро Паоло 3 0.1
6. Эрнандес Абель 2 0.07
7. Peglow 2 0.07
8. Дурадо Родриго 2 0.07
9. Бошилья Габриэл 1 0.03
10. José Maurisio3 1 0.03
11. Кайо Ранхел 1 0.03
12. Мусто Дамиан 1 0.03
13. Моледо Родриго 1 0.03
14. Gustavo1 1 0.03
15. Bruno Praxedes 1 0.03
16. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
17. Moises VII 0 0
18. Uendel 0 0
19. Leandro Miguel Fernandez 0 0
20. Саравия Ренсо 0 0
21. Marcos Guilherme 0 0
22. Rodrigo I 0 0
23. Марсело Родиней 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 7 (2) 0.23
2. David VI 5 0.17
3. Bergson 3 0.1
4. Romarinho3 3 0.1
5. Juninho V 2 (2) 0.07
6. Bruno Melo 2 0.07
7. Osvaldo 1 0.03
8. Gabriel Dias 1 0.03
9. Yuri Cesar 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Galhardo Thiago 4 1
4. Моледо Родриго 4 1
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Yuri Alberto 3 0
12. Gustavo1 3 0
13. Bruno Praxedes 3 0
14. Jose Gabriel 1 1
15. Кайо Ранхел 2 0
16. Эрнандес Абель 2 0
17. Leandro Miguel Fernandez 2 0
18. Дурадо Родриго 2 0
19. Marcos Guilherme 2 0
20. Бошилья Габриэл 2 0
21. Jussa 2 0
22. William Pottker 0 1
23. Uendel 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 9 1
2. Juninho V 5 1
3. Paulo III 6 0
4. Жаксон 6 0
5. Bruno Melo 4 1
6. David VI 5 0
7. Juan Quintero II 3 1
8. Derley II 4 0
9. Yuri Cesar 3 0
10. Gabriel Dias 1 1
11. Carlinho 2 0
12. Osvaldo 2 0
13. Bergson 2 0
14. Tinga I 2 0
15. Ronald 2 0
16. Romarinho3 2 0
17. Роджер де Карвальо 0 1
18. Веллингтон Паулиста 1 0
19. Wanderson VIII 1 0
20. Joao Paulo XIII 1 0
21. Mariano Vazquez 1 0
22. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 17.78% (8) 17.78% (8) 17.78% (8) 13.33% (6) 13.33% (6) 20% (9)
 Форталеза 15.38% (4) 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Форталеза Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара
Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Форталеза Серия A Форталеза 0:1 Интернасьональ Серия A Форталеза 1:0 Интернасьональ Кубок
Интернасьональ 3:0 Форталеза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 30 16 8 6 48 - 28 56
3. Атлетико Минейро 29 16 5 8 51 - 37 53
4. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
5. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
6. Палмейрас 28 13 9 6 39 - 26 48
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 28 11 9 8 35 - 30 42
10. Атлетико Паранаэнсе 30 11 6 13 27 - 29 39
11. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
12. Брагантино 30 9 11 10 39 - 36 38
13. Атлетико Гойяненсе 30 8 12 10 27 - 36 36
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 30 4 11 15 26 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
6. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
7. Палмейрас 14 7 5 2 23 - 13 26
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Атлетико Гойяненсе 15 5 4 6 11 - 18 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.90 3.05 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.15 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 1.67 6.80
  1.21 5.33 21.92

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
5.40 1.13 2.19 1.63 1.63 2.19 1.38 2.90 1.11 5.80
5.90 1.12 4.45 1.21 2.29 1.69 1.67 2.21 1.39 2.90 1.14 5.10 1.09 5.85 1.01 10.00 1.01 9.90
5.55 1.12 4.00 1.22 2.11 1.68 1.95 1.85 1.57 2.31 1.35 3.05 1.12 5.55 2.75 1.42 1.82 1.92 1.82 1.92 1.22 4.00 1.12 5.55 1.05 8.50 1.13 5.40
6.41 1.13 2.92 1.43 2.28 1.67 1.99 1.88 1.68 2.26 2.66 1.50 2.13 1.75 1.85 2.01 1.56 2.49 1.42 2.93 2.63 1.50 2.14 1.74 1.64 2.31 1.40 3.00 1.35 3.29 1.48 2.72 1.65 2.31 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.13 1.67 1.41 2.80 1.21 4.10 1.03 10.00
2.24 1.65 1.46 2.72 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.25
2.11 1.68 1.35 3.05 1.17 4.70 1.02 11.00 1.02 11.00 1.44 2.65 1.07 7.50 1.03 10.00
2.33 1.64 1.92 1.95 1.48 2.75 1.32 3.52 2.03 1.82 1.66 2.24 1.30 3.52 1.36 3.17 1.19 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.80 1.94 1.36 2.95 1.07 7.40
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.72 2.04 1.33 3.10 1.09 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.41 1.53
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
6.80 1.08
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.10 1.14
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