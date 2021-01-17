  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
1:1
Второй тайм: 67'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
4' Гол
Сотельдо Йеферсон
30' Желтая карточка
Kevin II
30' Желтая карточка
Laercio
33' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
1:1
45' Пенальти
Pedro Raul
67'
1
Владимир
4
Para
I
30
Lucas
Braga
44
Alex
Nascimento
3
Felipe
Jonatan
6
Laercio
38
Sandry
Santos
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Kaio
Jorge
12
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
37
Mateus
de
Oliveira
Kelvin1
10
Назарио
Бруно
11
Nascimento
Leite
Matheus3
9
Pedro
Raul
Сантос
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 15 (5) 0.52
2. Madson II 4 0.14
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.14
4. Jobson III 2 0.07
5. Felipe Jonatan 2 0.07
6. Kaio Jorge 2 0.07
7. Брунинью Филипе 2 0.07
8. Diego Pituca 1 0.03
9. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
10. Lucas Braga 1 0.03
11. Arthur VIII 1 0.03
12. Ivonei Junior 1 0.03
13. Marcos Leonardo 1 0.03
14. Jean Mota 0 0
15. Карлос Санчес II 0 0
16. Алисон II 0 0
17. Перес Луан 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pedro Raul 7 (2) 0.23
2. Nascimento Leite Matheus3 6 0.2
3. Caio Alexandre 4 0.13
4. Луис Виктор 2 (2) 0.07
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.07
6. Назарио Бруно 1 0.03
7. Marcelo Conceicao 1 0.03
8. Калу Саломон 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Warley Leandro 1 0.03
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Cicero II 0 0
16. Kevin II 0 0
17. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 4 2
2. Сотельдо Йеферсон 7 0
3. Jobson III 6 0
4. Perez Martinez Lucas VI 6 0
5. Felipe Jonatan 6 0
6. Diego Pituca 5 0
7. Marinho II 4 0
8. Kaio Jorge 4 0
9. Sandry Santos 4 0
10. Перес Луан 2 1
11. Para I 3 0
12. Жуан Пауло 3 0
13. Lucas Braga 3 0
14. Arthur VIII 1 1
15. Alex Nascimento 2 0
16. Lucas Lourenco 2 0
17. Marcos Leonardo 2 0
18. Винисиус Оливейра 1 0
19. Laercio 1 0
20. Jean Mota 1 0
21. Карлос Санчес II 1 0
22. Madson II 1 0
23. Ivonei Junior 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 6 1
2. Nascimento Leite Matheus3 6 0
3. Caio Alexandre 6 0
4. Рафаэль Форстер 4 1
5. Кану Рубенилсон 5 0
6. Луис Виктор 3 1
7. Federico Barrandeguy 3 1
8. Kevin II 4 0
9. Guilherme Santos 3 0
10. Назарио Бруно 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Pedro Raul 2 0
14. Rhuan Castro 2 0
15. Хонда Кейсуке 1 0
16. Марсиньо Силва 1 0
17. Бесса Эбер 1 0
18. Danilo IV 1 0
19. Carlos Renteria II 1 0
20. Fernando Costanza 1 0
21. Фернандес Роберто III 1 0
22. Warley Leandro 1 0
23. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 19.44% (7) 22.22% (8) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7)
 Ботафого Рибейрао 0 24% (6) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 28% (7)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос
Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя

Последние игры между собой

Сантос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Серия A Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао Паулиста
Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Паулиста Сантос 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:3 Сантос Паулиста А1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:1 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 29 15 8 6 44 - 26 53
3. Атлетико Минейро 28 15 5 8 48 - 36 50
4. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
5. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
6. Палмейрас 28 13 9 6 39 - 26 48
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 1:1 29 11 10 8 40 - 36 43
9. Коринтианс 28 11 9 8 35 - 30 42
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 1:1 30 11 6 13 27 - 29 39
12. Атлетико Гойяненсе 29 8 12 9 26 - 33 36
13. Брагантино 29 8 11 10 37 - 35 35
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
16. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 1:1 30 4 12 14 26 - 45 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 1:1 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
6. Палмейрас 14 7 5 2 23 - 13 26
7. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
9. Сантос 1:1 15 6 7 2 27 - 18 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 1:1 15 6 4 5 14 - 11 22
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 1:1 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:1 16 7 5 4 27 - 21 26
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 1:1 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 1:1 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 1:1 15 2 7 6 14 - 24 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Pedro Raul из команды Ботафого Рибейрао забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Сотельдо Йеферсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Laercio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Kevin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Сотельдо Йеферсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Ботафого Рибейрао
2.35
3.78
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 2.35 4.05
Бонус: 10 000 ₽ 1.84 3.55 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.78 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 2.25 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.60 1.26 2.80 1.41 1.90 1.84 1.51 2.44 1.35 3.05 1.12 5.60
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
12.00 1.01 8.60 1.05 5.50 1.12 4.00 1.22 2.14 1.71 2.90 1.38 1.73 2.11 1.87 1.87 1.38 2.90 1.27 3.55 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 1.94 1.80 1.43 2.70 1.10 6.40
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
1.93 1.88 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.75 1.41 1.73 2.04 1.20 4.30
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.20 1.32
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