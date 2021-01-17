Сантос
1:1
Второй тайм: 67'
Ботафого Рибейрао
1:0
4' ГолСотельдо Йеферсон
30' Желтая карточкаKevin II
30' Желтая карточкаLaercio
33' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
1:1
45' ПенальтиPedro Raul
1
Владимир
4
Para
I
30
Lucas
Braga
6
Laercio
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
-
4 Para IЗащитник
-
30 Lucas BragaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 LaercioПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Jean MotaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
-
-
13 Madson II
-
-
33 Paulo Mazoti
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Romildo
-
-
27 Davi Araujo
-
40 Saulo II
-
30 David Sousa
-
28 Cicero II
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
4'
30'
30'
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|15 (5)
|0.52
|2.
|Madson II
|4
|0.14
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.14
|4.
|Jobson III
|2
|0.07
|5.
|Felipe Jonatan
|2
|0.07
|6.
|Kaio Jorge
|2
|0.07
|7.
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|8.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|9.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|10.
|Lucas Braga
|1
|0.03
|11.
|Arthur VIII
|1
|0.03
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|14.
|Jean Mota
|0
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|16.
|Алисон II
|0
|0
|17.
|Перес Луан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.23
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.2
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.13
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.07
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.07
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Cicero II
|0
|0
|16.
|Kevin II
|0
|0
|17.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|4
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|7
|0
|3.
|Jobson III
|6
|0
|4.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|5.
|Felipe Jonatan
|6
|0
|6.
|Diego Pituca
|5
|0
|7.
|Marinho II
|4
|0
|8.
|Kaio Jorge
|4
|0
|9.
|Sandry Santos
|4
|0
|10.
|Перес Луан
|2
|1
|11.
|Para I
|3
|0
|12.
|Жуан Пауло
|3
|0
|13.
|Lucas Braga
|3
|0
|14.
|Arthur VIII
|1
|1
|15.
|Alex Nascimento
|2
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|17.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|18.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|19.
|Laercio
|1
|0
|20.
|Jean Mota
|1
|0
|21.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|22.
|Madson II
|1
|0
|23.
|Ivonei Junior
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|3.
|Caio Alexandre
|6
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|5.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|6.
|Луис Виктор
|3
|1
|7.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Pedro Raul
|2
|0
|14.
|Rhuan Castro
|2
|0
|15.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|16.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|17.
|Бесса Эбер
|1
|0
|18.
|Danilo IV
|1
|0
|19.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|20.
|Fernando Costanza
|1
|0
|21.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|22.
|Warley Leandro
|1
|0
|23.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|Ботафого Рибейрао
|0
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос
Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =4 -13Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя
Последние игры между собой
Сантос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:1
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|3.
|Атлетико Минейро
|28
|15
|5
|8
|48 - 36
|50
|4.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|5.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|6.
|Палмейрас
|28
|13
|9
|6
|39 - 26
|48
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|1:1
|29
|11
|10
|8
|40 - 36
|43
|9.
|Коринтианс
|28
|11
|9
|8
|35 - 30
|42
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|30
|11
|6
|13
|27 - 29
|39
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|8
|12
|9
|26 - 33
|36
|13.
|Брагантино
|29
|8
|11
|10
|37 - 35
|35
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|30
|4
|12
|14
|26 - 45
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|1:1
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Палмейрас
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|7.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|9.
|Сантос
|1:1
|15
|6
|7
|2
|27 - 18
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|13.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|1:1
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|15
|2
|7
|6
|14 - 24
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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