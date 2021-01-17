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Атлетико Минейро
3:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
13' Гол
Hyoran
33' Желтая карточка
Wellington Rato
41' Желтая карточка
João Victor6
2:0
42' Гол
Алонсо Хуниор
43' Желтая карточка
Jair II
3:0
62' Гол
Jair II
65' Желтая карточка
Marlon Freitas
71' Желтая карточка
Guga3
3:1
75' Гол
Janderson
90'+5
31
Everson
2
Guga3
3
Алонсо
Хуниор
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
10
Варгас
Эдуардо
11
Keno
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Matheus
Pereira2
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Wellington
Rato
9
Ze
Roberto
III
Атлетико Минейро
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.34
2. Саша Эдуардо 6 0.21
3. Hyoran 6 (1) 0.21
4. Саварино Джефферсон 5 0.17
5. Marrony 4 (1) 0.14
6. Арана Гильерме 3 0.1
7. Натан Аллан 3 0.1
8. Франко Алан 3 0.1
9. Jair II 2 0.07
10. Варгас Эдуардо 1 0.03
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Janderson 3 0.1
2. Gustavo V 3 0.1
3. Renato Kayzer 3 0.1
4. Jean V 3 (2) 0.1
5. Ze Roberto III 2 0.07
6. Юри 2 0.07
7. Маркес Лукас 2 0.07
8. Luis Pereira III 2 0.07
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
10. Wellington Rato 1 0.03
11. Котулио Матеус 1 0.03
12. Edson III 1 0.03
13. Gilvan 1 0.03
14. Roberson 1 0.03
15. Matheus Pereira2 1 0.03
16. Nicolas Vichiatto 0 0
17. Marlon Freitas 0 0
18. Натанаэл 0 0
19. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
20. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
21. João Victor6 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 7 0
2. Jair II 6 0
3. Аллан Соуза 4 1
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Guga3 2 0
13. Рафаэл Пирес 0 1
14. Варгас Эдуардо 1 0
15. Саша Эдуардо 1 0
16. Феррейра Мариано 1 0
17. Буэно Веллингтон 1 0
18. Victor IV 1 0
19. Франко Алан 1 0
20. Marrony 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 7 0
2. Gilvan 6 0
3. Marlon Freitas 4 1
4. Dudu V1 4 1
5. Gustavo V 5 0
6. Willian Moraes 3 1
7. Ze Roberto III 4 0
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
12. Юри 2 0
13. Натанаэл 2 0
14. Маркес Лукас 2 0
15. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
16. Matheus Pereira2 2 0
17. Roberson 1 0
18. Moacir II 1 0
19. Arnaldo II 1 0
20. Renato Kayzer 1 0
21. Nicolas Vichiatto 1 0
22. Jean V 1 0
23. Janderson 1 0
24. Matheus Frizzo 1 0
25. Wellington Rato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 8.33% (4) 12.5% (6) 20.83% (10) 20.83% (10) 18.75% (9) 18.75% (9)
 Атлетико Гойяненсе 14.81% (4) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Атлетико Минейро 29 16 5 8 51 - 37 53
3. Интернасьональ 29 15 8 6 44 - 26 53
4. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
5. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
6. Палмейрас 28 13 9 6 39 - 26 48
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 28 11 9 8 35 - 30 42
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 30 11 6 13 27 - 29 39
12. Атлетико Гойяненсе 30 8 12 10 27 - 36 36
13. Брагантино 29 8 11 10 37 - 35 35
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
16. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 30 4 11 15 26 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
6. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
7. Палмейрас 14 7 5 2 23 - 13 26
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Атлетико Гойяненсе 15 5 4 6 11 - 18 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
15. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
16. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Алонсо Хуниор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Wellington Rato получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Hyoran бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.44 4.40 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.45 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 7.00 23.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.65 1.25 2.90 1.38 1.95 1.79 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
10.00 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.95 1.11 5.45 1.01 9.80
11.00 1.01 8.50 1.04 5.00 1.15 3.75 1.25 2.17 1.69 2.75 1.42 1.79 2.03 1.77 1.97 1.77 1.97 1.09 6.50 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 0.00 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.65 1.10 6.20
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.70
3.05 1.35 1.97 1.77 1.17 4.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.74
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.55 1.28
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