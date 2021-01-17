Атлетико Минейро
3:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
1:0
13' ГолHyoran
33' Желтая карточкаWellington Rato
41' Желтая карточкаJoão Victor6
2:0
42' ГолАлонсо Хуниор
43' Желтая карточкаJair II
3:0
62' ГолJair II
65' Желтая карточкаMarlon Freitas
71' Желтая карточкаGuga3
3:1
75' ГолJanderson
31
Everson
2
Guga3
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
11
Keno
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
38 Marrony
-
26 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лео ЛеонардоВратарь
-
14 GilvanЗащитник
-
15 Маркес ЛукасЗащитник
-
19 ДанилоПолузащитник
-
18 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Arnaldo II
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Ход матча
13'
1:0
33'
41'
42'
43'
62'
3:0
64'
65'
71'
72'
75'
3:1
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.34
|2.
|Саша Эдуардо
|6
|0.21
|3.
|Hyoran
|6 (1)
|0.21
|4.
|Саварино Джефферсон
|5
|0.17
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.14
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.1
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.1
|8.
|Франко Алан
|3
|0.1
|9.
|Jair II
|2
|0.07
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Janderson
|3
|0.1
|2.
|Gustavo V
|3
|0.1
|3.
|Renato Kayzer
|3
|0.1
|4.
|Jean V
|3 (2)
|0.1
|5.
|Ze Roberto III
|2
|0.07
|6.
|Юри
|2
|0.07
|7.
|Маркес Лукас
|2
|0.07
|8.
|Luis Pereira III
|2
|0.07
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|10.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|11.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|12.
|Edson III
|1
|0.03
|13.
|Gilvan
|1
|0.03
|14.
|Roberson
|1
|0.03
|15.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|16.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|17.
|Marlon Freitas
|0
|0
|18.
|Натанаэл
|0
|0
|19.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|20.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|21.
|João Victor6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|2.
|Jair II
|6
|0
|3.
|Аллан Соуза
|4
|1
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Guga3
|2
|0
|13.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|14.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|15.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|7
|0
|2.
|Gilvan
|6
|0
|3.
|Marlon Freitas
|4
|1
|4.
|Dudu V1
|4
|1
|5.
|Gustavo V
|5
|0
|6.
|Willian Moraes
|3
|1
|7.
|Ze Roberto III
|4
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|12.
|Юри
|2
|0
|13.
|Натанаэл
|2
|0
|14.
|Маркес Лукас
|2
|0
|15.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|16.
|Matheus Pereira2
|2
|0
|17.
|Roberson
|1
|0
|18.
|Moacir II
|1
|0
|19.
|Arnaldo II
|1
|0
|20.
|Renato Kayzer
|1
|0
|21.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|22.
|Jean V
|1
|0
|23.
|Janderson
|1
|0
|24.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|25.
|Wellington Rato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|8.33% (4)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
|Атлетико Гойяненсе
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Атлетико Минейро
|29
|16
|5
|8
|51 - 37
|53
|3.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|4.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|5.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|6.
|Палмейрас
|28
|13
|9
|6
|39 - 26
|48
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|28
|11
|9
|8
|35 - 30
|42
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|6
|13
|27 - 29
|39
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|8
|12
|10
|27 - 36
|36
|13.
|Брагантино
|29
|8
|11
|10
|37 - 35
|35
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|7.
|Палмейрас
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|8.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|13.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|4
|6
|11 - 18
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|15.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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