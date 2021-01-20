Гремио
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Минейро
38
Tonhao
32
Diogo
VII
20
Thaciano
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
31
Everson
2
Guga3
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
38 Marrony
-
26 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|9 (1)
|0.31
|2.
|Pepe3
|8 (1)
|0.28
|3.
|Diego Churin
|2
|0.07
|4.
|Jean Pyerre
|2
|0.07
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.07
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.07
|7.
|Браз Давид
|2
|0.07
|8.
|Alisson II
|1
|0.03
|9.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|10.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|11.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|12.
|Thaciano
|1
|0.03
|13.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|14.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|15.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|16.
|Diogo VII
|0
|0
|17.
|Виктор Феррас
|0
|0
|18.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|19.
|Матеус Энрике
|0
|0
|20.
|Ewerthon VI
|0
|0
|21.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.34
|2.
|Саша Эдуардо
|6
|0.21
|3.
|Hyoran
|6 (1)
|0.21
|4.
|Саварино Джефферсон
|5
|0.17
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.14
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.1
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.1
|8.
|Франко Алан
|3
|0.1
|9.
|Jair II
|2
|0.07
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|6
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|3.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|4.
|Соуза Диего
|3
|1
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Tonhao
|4
|0
|7.
|Браз Давид
|2
|1
|8.
|Кортез Бруно
|2
|1
|9.
|Миранда Пауло
|3
|0
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|11.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|12.
|Vanderlei III
|2
|0
|13.
|Darlan Mendes
|2
|0
|14.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|15.
|Виктор Феррас
|1
|0
|16.
|Ewerthon VI
|1
|0
|17.
|Diogo VII
|1
|0
|18.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|19.
|Thaciano
|1
|0
|20.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|21.
|Alisson II
|1
|0
|22.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|2.
|Jair II
|6
|0
|3.
|Аллан Соуза
|4
|1
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Guga3
|2
|0
|13.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|14.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|15.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|25% (9)
|13.89% (5)
|Атлетико Минейро
|8.33% (4)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +12 =7 -1Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио
Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|30
|16
|8
|6
|48 - 28
|56
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|30
|16
|6
|8
|51 - 37
|54
|4.
|Фламенго
|29
|15
|7
|7
|50 - 39
|52
|5.
|Палмейрас
|29
|14
|9
|6
|43 - 26
|51
|6.
|Гремио
|0:0
|30
|12
|15
|3
|38 - 24
|51
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|29
|11
|9
|9
|35 - 34
|42
|10.
|Сеара
|30
|10
|9
|11
|41 - 41
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|31
|11
|6
|14
|27 - 30
|39
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|12
|10
|30 - 37
|39
|13.
|Брагантино
|30
|9
|11
|10
|39 - 36
|38
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|16.
|Байя
|1:0
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|17.
|Форталеза
|30
|7
|11
|12
|26 - 30
|32
|18.
|Гойяс
|30
|6
|8
|16
|29 - 47
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Гремио
|0:0
|15
|9
|5
|1
|26 - 13
|32
|4.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|8.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Байя
|1:0
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|12.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|15.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|6.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|0:0
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|1:0
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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