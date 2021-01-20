  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Минейро
0' 12'
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
38
Tonhao
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
20
Thaciano
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
31
Everson
2
Guga3
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
29
Аллан
Соуза
13
Арана
Гильерме
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
11
Keno
10
Варгас
Эдуардо
Гремио
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 9 (1) 0.31
2. Pepe3 8 (1) 0.28
3. Diego Churin 2 0.07
4. Jean Pyerre 2 0.07
5. Isaque Elias Brito 2 0.07
6. Феррейра Факундо 2 0.07
7. Браз Давид 2 0.07
8. Alisson II 1 0.03
9. Пинарес Сесар 1 0.03
10. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
11. Майкон Тьяго 1 0.03
12. Thaciano 1 0.03
13. Орехуэла Луис 1 0.03
14. Darlan Mendes 1 0.03
15. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
16. Diogo VII 0 0
17. Виктор Феррас 0 0
18. Робиньо Робсон 0 0
19. Матеус Энрике 0 0
20. Ewerthon VI 0 0
21. Paulo Victor III 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.34
2. Саша Эдуардо 6 0.21
3. Hyoran 6 (1) 0.21
4. Саварино Джефферсон 5 0.17
5. Marrony 4 (1) 0.14
6. Арана Гильерме 3 0.1
7. Натан Аллан 3 0.1
8. Франко Алан 3 0.1
9. Jair II 2 0.07
10. Варгас Эдуардо 1 0.03
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 6 1
2. Каннеманн Вальтер 6 1
3. Lucas Silva IV 6 0
4. Соуза Диего 3 1
5. Джеромел Педро 3 1
6. Tonhao 4 0
7. Браз Давид 2 1
8. Кортез Бруно 2 1
9. Миранда Пауло 3 0
10. Фернандо Луис IV 1 1
11. Робиньо Робсон 2 0
12. Vanderlei III 2 0
13. Darlan Mendes 2 0
14. Скардовелли Вандерсон 1 0
15. Виктор Феррас 1 0
16. Ewerthon VI 1 0
17. Diogo VII 1 0
18. Майкон Тьяго 1 0
19. Thaciano 1 0
20. Орехуэла Луис 1 0
21. Alisson II 1 0
22. Pepe3 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 7 0
2. Jair II 6 0
3. Аллан Соуза 4 1
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Guga3 2 0
13. Рафаэл Пирес 0 1
14. Варгас Эдуардо 1 0
15. Саша Эдуардо 1 0
16. Феррейра Мариано 1 0
17. Буэно Веллингтон 1 0
18. Victor IV 1 0
19. Франко Алан 1 0
20. Marrony 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 5.56% (2) 13.89% (5) 19.44% (7) 22.22% (8) 25% (9) 13.89% (5)
 Атлетико Минейро 8.33% (4) 12.5% (6) 20.83% (10) 20.83% (10) 18.75% (9) 18.75% (9)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио
Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетико Минейро 3:1 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:4 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гремио Серия A
Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 30 16 8 6 48 - 28 56
3. Атлетико Минейро 0:0 30 16 6 8 51 - 37 54
4. Фламенго 29 15 7 7 50 - 39 52
5. Палмейрас 29 14 9 6 43 - 26 51
6. Гремио 0:0 30 12 15 3 38 - 24 51
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
11. Атлетико Паранаэнсе 0:1 31 11 6 14 27 - 30 39
12. Атлетико Гойяненсе 31 9 12 10 30 - 37 39
13. Брагантино 30 9 11 10 39 - 36 38
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Байя 1:0 30 9 5 16 36 - 51 32
17. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
18. Гойяс 30 6 8 16 29 - 47 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Гремио 0:0 15 9 5 1 26 - 13 32
4. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Байя 1:0 15 7 1 7 20 - 21 22
12. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
13. Атлетико Паранаэнсе 0:1 15 6 4 5 14 - 11 22
14. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
15. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 15 4 4 7 16 - 24 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Гремио 0:0 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 0:0 15 5 3 7 17 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:1 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 1:0 15 2 4 9 16 - 30 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Атлетико Минейро
2.54
3.44
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.40 2.85
Бонус: 10 000 ₽ 2.41 3.30 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.44 2.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.25 2.75
  2.53 3.20 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.50 1.27 2.70 1.42 1.87 1.87 1.49 2.50 1.34 3.10 1.12 5.80
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.28 2.55 1.47 2.12 1.72 1.82 1.92 1.70 2.15 1.50 2.60 1.33 3.20 1.14 5.55 1.11 6.25 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.91 1.27 2.68 1.49 2.27 1.66 1.89 1.97 1.67 2.26 1.50 2.66 1.50 2.67 1.33 3.40 1.12 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.89 1.85 1.41 2.75 1.09 6.40
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
2.90 1.38 1.90 1.85 1.38 2.90 1.12 5.70 1.08 7.00
2.52 1.53 2.07 1.78 1.60 2.37 1.39 3.03 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.15 1.33
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