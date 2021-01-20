  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
1:0
Второй тайм: 67'
Атлетико Паранаэнсе
0'
9' Желтая карточка
Ramon1
1:0
65' Гол
Хавьер Тиаго
67'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
79
Matheus
Bahia
26
Gregore
36
Ramon1
70
Fessin
15
Juan
Pablo
Ramirez
7
Хавьер
Тиаго
39
Gabriel
Novaes
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
13
Khellven
15
Альварадо
Джейми
88
Christian
Cardoso
96
Carlos
Eduardo
III
28
Victor
Vitinho4
91
Jadson
I
79
Renato
Kayzer
Байя
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Ход матча

9'
Ramon1
 
61'
Росси
Fessin
 
61'
Rodriguinho I
Gabriel Novaes
 
65'
Хавьер Тиаго
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 7 (1) 0.23
2. Rodriguinho I 5 (2) 0.17
3. Jose Elber 3 0.1
4. Daniel XII 3 0.1
5. Clayson 3 (1) 0.1
6. Росси 2 0.07
7. Saldanha 2 0.07
8. Jose Ferreira 2 0.07
9. Nino Paraiba 1 0.03
10. Marco Antonio2 1 0.03
11. Эрнандо 1 0.03
12. Juan Pablo Ramirez 1 0.03
13. Anderson IV 1 0.03
14. Зе Карлос 1 0.03
15. Gabriel Novaes 1 0.03
16. Fessin 1 0.03
17. Juninho Capixaba 0 0
18. Gregore 0 0
19. Ronaldo VI 0 0
20. Matheus Bahia 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 7 0.23
2. Carlos Eduardo III 5 0.16
3. Лео Ситтадини 4 0.13
4. Nikao 2 0.06
5. Victor Vitinho4 2 0.06
6. Christian Cardoso 2 0.06
7. Abner2 1 0.03
8. Thiago Heleno 1 0.03
9. Жеуванио 1 0.03
10. Раванелли Феррейра 1 0.03
11. Фабиньо Энрике 1 0.03
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0
16. Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 9 1
2. Росси 6 1
3. Gilberto IV 6 0
4. Ronaldo VI 6 0
5. Jose Ferreira 3 1
6. Daniel XII 3 1
7. Mendes Elias II 4 0
8. Juninho Capixaba 4 0
9. Lucas Fonseca 3 0
10. Nino Paraiba 3 0
11. Anderson IV 3 0
12. Rodriguinho I 3 0
13. Ramon1 3 0
14. Marco Antonio2 3 0
15. Fernando Edson 2 0
16. Jose Elber 0 1
17. Хавьер Тиаго 1 0
18. Saldanha 1 0
19. Clayson 1 0
20. Зе Карлос 1 0
21. Juan Pablo Ramirez 1 0
22. Alesson Batista 1 0
23. Matheus Bahia 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Лео Ситтадини 5 0
5. Erick2 5 0
6. Richard Almeida de Oliveira2 5 0
7. Жеуванио 4 0
8. Nikao 3 0
9. Фернандо Матос 3 0
10. Abner2 3 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Renato Kayzer 2 0
13. Ivaldo 2 0
14. Khellven 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 2.86% (1) 14.29% (5) 22.86% (8) 11.43% (4) 14.29% (5) 34.29% (12)
 Атлетико Паранаэнсе 11.11% (3) 14.81% (4) 33.33% (9) 3.7% (1) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама
Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана
Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 30 16 8 6 48 - 28 56
3. Атлетико Минейро 0:0 30 16 6 8 51 - 37 54
4. Фламенго 29 15 7 7 50 - 39 52
5. Палмейрас 29 14 9 6 43 - 26 51
6. Гремио 0:0 30 12 15 3 38 - 24 51
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
11. Атлетико Паранаэнсе 0:1 31 11 6 14 27 - 30 39
12. Атлетико Гойяненсе 31 9 12 10 30 - 37 39
13. Брагантино 30 9 11 10 39 - 36 38
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Байя 1:0 30 9 5 16 36 - 51 32
17. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
18. Гойяс 30 6 8 16 29 - 47 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Гремио 0:0 15 9 5 1 26 - 13 32
4. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Байя 1:0 15 7 1 7 20 - 21 22
12. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
13. Атлетико Паранаэнсе 0:1 15 6 4 5 14 - 11 22
14. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
15. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 15 4 4 7 16 - 24 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Гремио 0:0 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 0:0 15 5 3 7 17 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:1 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 1:0 15 2 4 9 16 - 30 10
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Thiago бьет в цель!
  • 61'
    Gabriel Novaes уходит с поля. Rodriguinho выходит вместо него
  • 61'
    Fessin уходит с поля. Росси выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Ramon получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.01
3.46
5.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.98 3.25 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.46 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 1.97 5.30
  3.01 1.94 4.96

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.95 1.37 2.23 1.61 1.66 2.14 1.24 3.80 1.07 7.20
7.70 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80
2.42 1.52 1.58 2.30 1.28 3.45 1.07 7.50 1.83 1.98 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 13.50 0.00 19.50
2.25 1.68 1.84 2.02 1.42 2.95 1.28 3.77 1.53 2.57 1.35 3.26 1.62 2.35 1.46 2.77 1.63 2.34 1.46 2.79 1.24 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.69 2.09 1.33 3.15 1.07 7.60
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
1.30 3.30 1.02 11.00 1.11 5.80 1.09 7.00
1.16 5.26 1.44 2.82 1.16 5.27 1.40 2.96 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.37 1.54 1.57 2.31 1.14 5.20
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.80
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.90 1.23
Где смотреть матч Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 