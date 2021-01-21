Байя
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
9' Желтая карточкаRamon1
1:0
65' ГолХавьер Тиаго
79' Желтая карточкаJuan Pablo Ramirez
14
Эрнандо
26
Gregore
36
Ramon1
70
Fessin
13
Khellven
91
Jadson
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
36 Ramon1Полузащитник
-
70 FessinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Зе КарлосПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
-
-
-
-
49 Marcelo Ryan
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 KhellvenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Jadson IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
-
-
17 Bissoli
-
-
33 Lucas Halter
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
9'
65'
1:0
67'
74'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|7 (1)
|0.23
|2.
|Rodriguinho I
|5 (2)
|0.17
|3.
|Jose Elber
|3
|0.1
|4.
|Daniel XII
|3
|0.1
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.1
|6.
|Росси
|2
|0.07
|7.
|Saldanha
|2
|0.07
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.07
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|11.
|Эрнандо
|1
|0.03
|12.
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.03
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|14.
|Anderson IV
|1
|0.03
|15.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|16.
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|17.
|Fessin
|1
|0.03
|18.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|19.
|Gregore
|0
|0
|20.
|Ronaldo VI
|0
|0
|21.
|Matheus Bahia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|7
|0.23
|2.
|Carlos Eduardo III
|5
|0.16
|3.
|Лео Ситтадини
|4
|0.13
|4.
|Nikao
|2
|0.06
|5.
|Victor Vitinho4
|2
|0.06
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|7.
|Abner2
|1
|0.03
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|9.
|Жеуванио
|1
|0.03
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
|16.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|9
|1
|2.
|Росси
|6
|1
|3.
|Gilberto IV
|6
|0
|4.
|Ronaldo VI
|6
|0
|5.
|Jose Ferreira
|3
|1
|6.
|Daniel XII
|3
|1
|7.
|Mendes Elias II
|4
|0
|8.
|Juninho Capixaba
|4
|0
|9.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|10.
|Nino Paraiba
|3
|0
|11.
|Anderson IV
|3
|0
|12.
|Rodriguinho I
|3
|0
|13.
|Ramon1
|3
|0
|14.
|Marco Antonio2
|3
|0
|15.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|16.
|Fernando Edson
|2
|0
|17.
|Jose Elber
|0
|1
|18.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|19.
|Saldanha
|1
|0
|20.
|Clayson
|1
|0
|21.
|Зе Карлос
|1
|0
|22.
|Alesson Batista
|1
|0
|23.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Лео Ситтадини
|5
|0
|5.
|Erick2
|5
|0
|6.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|7.
|Жеуванио
|4
|0
|8.
|Nikao
|3
|0
|9.
|Фернандо Матос
|3
|0
|10.
|Abner2
|3
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Renato Kayzer
|2
|0
|13.
|Ivaldo
|2
|0
|14.
|Khellven
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|2.78% (1)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|33.33% (12)
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама
Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|30
|16
|8
|6
|48 - 28
|56
|3.
|Атлетико Минейро
|30
|16
|6
|8
|52 - 38
|54
|4.
|Фламенго
|29
|15
|7
|7
|50 - 39
|52
|5.
|Палмейрас
|29
|14
|9
|6
|43 - 26
|51
|6.
|Гремио
|30
|12
|15
|3
|39 - 25
|51
|7.
|Флуминенсе
|0:2
|31
|13
|7
|11
|40 - 39
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|29
|11
|9
|9
|35 - 34
|42
|10.
|Сеара
|30
|10
|9
|11
|41 - 41
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|6
|14
|27 - 30
|39
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|12
|10
|30 - 37
|39
|13.
|Брагантино
|30
|9
|11
|10
|39 - 36
|38
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|16.
|Байя
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|17.
|Форталеза
|30
|7
|11
|12
|26 - 30
|32
|18.
|Куритиба
|2:0
|31
|7
|7
|17
|25 - 39
|28
|19.
|Гойяс
|30
|6
|8
|16
|29 - 47
|26
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|0:2
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|8.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|12.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|15.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|19.
|Куритиба
|2:0
|16
|4
|4
|8
|10 - 13
|16
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|6.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|11.
|Флуминенсе
|0:2
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|2:0
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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