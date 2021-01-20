  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Гойяненсе
0' 14'
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
14
Marcelo
Conceicao
6
Луис
Виктор
19
Caio
Alexandre
50
Jose
Welison
39
Matheus
Nascimento
10
Назарио
Бруно
11
Nascimento
Leite
Matheus3
9
Pedro
Raul
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
5
Matheus
Pereira2
8
Marlon
Freitas
7
Janderson
10
Wellington
Rato
11
Данило
9
Ze
Roberto
III
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pedro Raul 7 (2) 0.23
2. Nascimento Leite Matheus3 6 0.19
3. Caio Alexandre 4 0.13
4. Луис Виктор 2 (2) 0.06
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.06
6. Назарио Бруно 1 0.03
7. Marcelo Conceicao 1 0.03
8. Калу Саломон 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Warley Leandro 1 0.03
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Cicero II 0 0
16. Kevin II 0 0
17. Rhuan Castro 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.13
2. Janderson 3 0.1
3. Gustavo V 3 0.1
4. Jean V 3 (2) 0.1
5. Ze Roberto III 2 0.06
6. Юри 2 0.06
7. Маркес Лукас 2 0.06
8. Luis Pereira III 2 0.06
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
10. Wellington Rato 1 0.03
11. Котулио Матеус 1 0.03
12. Edson III 1 0.03
13. Gilvan 1 0.03
14. Roberson 1 0.03
15. Matheus Pereira2 1 0.03
16. Nicolas Vichiatto 0 0
17. Marlon Freitas 0 0
18. Натанаэл 0 0
19. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
20. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
21. João Victor6 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 6 1
2. Nascimento Leite Matheus3 6 0
3. Caio Alexandre 6 0
4. Рафаэль Форстер 4 1
5. Кану Рубенилсон 5 0
6. Луис Виктор 3 1
7. Federico Barrandeguy 3 1
8. Kevin II 4 0
9. Guilherme Santos 3 0
10. Назарио Бруно 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Pedro Raul 2 0
14. Rhuan Castro 2 0
15. Хонда Кейсуке 1 0
16. Марсиньо Силва 1 0
17. Бесса Эбер 1 0
18. Danilo IV 1 0
19. Carlos Renteria II 1 0
20. Fernando Costanza 1 0
21. Фернандес Роберто III 1 0
22. Warley Leandro 1 0
23. Davi Araujo 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 7 0
2. Gilvan 6 0
3. Marlon Freitas 4 1
4. Dudu V1 4 1
5. Gustavo V 5 0
6. Willian Moraes 3 1
7. Ze Roberto III 4 0
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
12. Юри 2 0
13. Натанаэл 2 0
14. Маркес Лукас 2 0
15. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
16. Renato Kayzer 2 0
17. Matheus Pereira2 2 0
18. Roberson 1 0
19. Moacir II 1 0
20. Arnaldo II 1 0
21. Nicolas Vichiatto 1 0
22. Jean V 1 0
23. Janderson 1 0
24. Matheus Frizzo 1 0
25. Wellington Rato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 23.08% (6) 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7)
 Атлетико Гойяненсе 14.81% (4) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс
Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама
Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Гойяненсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 30 16 8 6 48 - 28 56
3. Атлетико Минейро 29 16 5 8 51 - 37 53
4. Фламенго 29 15 7 7 50 - 39 52
5. Палмейрас 29 14 9 6 43 - 26 51
6. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Атлетико Паранаэнсе 30 11 6 13 27 - 29 39
11. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
12. Брагантино 30 9 11 10 39 - 36 38
13. Атлетико Гойяненсе 0:0 31 8 13 10 27 - 36 37
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 30 6 8 16 29 - 47 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 0:0 31 4 12 15 26 - 46 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 15 4 4 7 16 - 24 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 0:0 16 2 6 8 12 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 16 5 5 6 11 - 18 20
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 0:0 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.44
3.26
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.10 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.40 3.05 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.26 3.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.20 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.70 1.43 2.02 1.74 1.56 2.33 1.20 4.20 1.06 8.20
7.60 1.05 6.45 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
8.80 1.04 6.50 1.09 2.90 1.38 2.14 1.71 2.21 1.66 1.86 1.94 1.66 2.21 1.31 3.25 1.22 3.95 1.08 7.10 1.06 7.80 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.59 2.27 1.29 3.40 1.05 8.20
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
1.64 2.26 1.30 3.30 1.07 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.46 1.12 5.60
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.55 1.27
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