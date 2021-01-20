Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Гойяненсе
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
11
Данило
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
34 СезиньяНападающий
-
32 Ангуло ИванНападающий
-
40 Saulo II
-
30 David Sousa
-
21 Romildo
-
27 Davi Araujo
-
28 Cicero II
-
36 Eno
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Маркес ЛукасЗащитник
-
16 GilvanЗащитник
- Полузащитник
-
13 Arnaldo II
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.23
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.19
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.13
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.06
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.06
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Cicero II
|0
|0
|16.
|Kevin II
|0
|0
|17.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.13
|2.
|Janderson
|3
|0.1
|3.
|Gustavo V
|3
|0.1
|4.
|Jean V
|3 (2)
|0.1
|5.
|Ze Roberto III
|2
|0.06
|6.
|Юри
|2
|0.06
|7.
|Маркес Лукас
|2
|0.06
|8.
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|10.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|11.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|12.
|Edson III
|1
|0.03
|13.
|Gilvan
|1
|0.03
|14.
|Roberson
|1
|0.03
|15.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|16.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|17.
|Marlon Freitas
|0
|0
|18.
|Натанаэл
|0
|0
|19.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|20.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|21.
|João Victor6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|3.
|Caio Alexandre
|6
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|5.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|6.
|Луис Виктор
|3
|1
|7.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Pedro Raul
|2
|0
|14.
|Rhuan Castro
|2
|0
|15.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|16.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|17.
|Бесса Эбер
|1
|0
|18.
|Danilo IV
|1
|0
|19.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|20.
|Fernando Costanza
|1
|0
|21.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|22.
|Warley Leandro
|1
|0
|23.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|7
|0
|2.
|Gilvan
|6
|0
|3.
|Marlon Freitas
|4
|1
|4.
|Dudu V1
|4
|1
|5.
|Gustavo V
|5
|0
|6.
|Willian Moraes
|3
|1
|7.
|Ze Roberto III
|4
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|12.
|Юри
|2
|0
|13.
|Натанаэл
|2
|0
|14.
|Маркес Лукас
|2
|0
|15.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|16.
|Renato Kayzer
|2
|0
|17.
|Matheus Pereira2
|2
|0
|18.
|Roberson
|1
|0
|19.
|Moacir II
|1
|0
|20.
|Arnaldo II
|1
|0
|21.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|22.
|Jean V
|1
|0
|23.
|Janderson
|1
|0
|24.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|25.
|Wellington Rato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|Атлетико Гойяненсе
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =4 -13Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс
Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама
Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|30
|16
|8
|6
|48 - 28
|56
|3.
|Атлетико Минейро
|29
|16
|5
|8
|51 - 37
|53
|4.
|Фламенго
|29
|15
|7
|7
|50 - 39
|52
|5.
|Палмейрас
|29
|14
|9
|6
|43 - 26
|51
|6.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|29
|11
|9
|9
|35 - 34
|42
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|6
|13
|27 - 29
|39
|11.
|Сеара
|30
|10
|9
|11
|41 - 41
|39
|12.
|Брагантино
|30
|9
|11
|10
|39 - 36
|38
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|31
|8
|13
|10
|27 - 36
|37
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|16.
|Форталеза
|30
|7
|11
|12
|26 - 30
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|30
|6
|8
|16
|29 - 47
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|31
|4
|12
|15
|26 - 46
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|8.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|13.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|2
|6
|8
|12 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|16
|5
|5
|6
|11 - 18
|20
|6.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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