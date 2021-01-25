  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 41'
Ботафого Рибейрао
0'
12' Желтая карточка
Энрике Луис
41'
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
23
Джон
Кеннеди
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
14
Marcelo
Conceicao
5
Рафаэль
Форстер
6
Луис
Виктор
39
Matheus
Nascimento
19
Caio
Alexandre
50
Jose
Welison
10
Назарио
Бруно
11
Nascimento
Leite
Matheus3
Флуминенсе
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
5-4-1

Ход матча

12'
Энрике Луис
 

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.25
2. Fred II 4 0.13
3. Marcos Paulo2 3 0.09
4. Веллингтон Силва 3 0.09
5. Caio Paulista 3 0.09
6. Luccas Claro 2 0.06
7. Yago I 2 0.06
8. Digao II 2 0.06
9. Эванилсон 2 0.06
10. Huan Nino2 2 0.06
11. Wánderson do Carmo2 2 0.06
12. Danilo IV 1 0.03
13. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
14. Lucca 1 0.03
15. Джон Кеннеди 1 0.03
16. Douglas XV 1 0.03
17. Michel Araujo 1 0.03
18. Эжидио Перейра 0 0
19. Igor Juliao 0 0
20. Hudson1 0 0
21. Маркос Дос Сантос 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 7 0.22
2. Pedro Raul 7 (2) 0.22
3. Caio Alexandre 4 0.13
4. Луис Виктор 2 (2) 0.06
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.06
6. Назарио Бруно 1 0.03
7. Marcelo Conceicao 1 0.03
8. Калу Саломон 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Warley Leandro 1 0.03
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Cicero II 0 0
16. Kevin II 0 0
17. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Hudson1 5 1
2. Веллингтон Силва 6 0
3. Fred II 6 0
4. Igor Juliao 5 0
5. Yago I 5 0
6. Michel Araujo 5 0
7. Гансо Пауло 4 0
8. Digao II 4 0
9. Yuri Oliveira Lima 4 0
10. Douglas XV 3 0
11. Эванилсон 3 0
12. Huan Nino2 3 0
13. Wánderson do Carmo2 3 0
14. Caio Paulista 1 1
15. Андре 2 0
16. Нене Андерсон 2 0
17. Matheus Ferraz 2 0
18. Calegari 2 0
19. Мартинелли Габриэл 2 0
20. Fernando Pacheco2 2 0
21. Lucas Barcellos 0 1
22. Эжидио Перейра 1 0
23. Энрике Луис 1 0
24. Lucca 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 6 1
2. Caio Alexandre 7 0
3. Nascimento Leite Matheus3 6 0
4. Federico Barrandeguy 4 1
5. Рафаэль Форстер 4 1
6. Кану Рубенилсон 5 0
7. Danilo IV 5 0
8. Луис Виктор 3 1
9. Kevin II 4 0
10. Guilherme Santos 3 0
11. Назарио Бруно 3 0
12. Ангуло Иван 1 1
13. Кавальери Диего 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. Марсиньо Силва 1 0
18. Бесса Эбер 1 0
19. Carlos Renteria II 1 0
20. Fernando Costanza 1 0
21. Фернандес Роберто III 1 0
22. Warley Leandro 1 0
23. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 17.5% (7) 7.5% (3) 10% (4) 15% (6) 20% (8) 30% (12)
 Ботафого Рибейрао 0 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Товарищеские матчи Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки
Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кариока Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 32 18 8 6 55 - 30 62
2. Сан-Паулу 32 16 10 6 52 - 34 58
3. Фламенго 31 16 7 8 53 - 41 55
4. Атлетико Минейро 31 16 6 9 54 - 41 54
5. Палмейрас 31 14 9 8 44 - 30 51
6. Гремио 31 12 15 4 40 - 27 51
7. Флуминенсе 0:0 32 13 9 10 43 - 40 48
8. Коринтианс 30 12 9 9 38 - 34 45
9. Сантос 31 12 9 10 44 - 42 45
10. Сеара 32 12 9 11 47 - 42 45
11. Атлетико Паранаэнсе 32 12 6 14 29 - 31 42
12. Атлетико Гойяненсе 32 10 12 10 32 - 37 42
13. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
14. Васко да Гама 31 9 8 14 33 - 46 35
15. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
16. Форталеза 32 8 11 13 28 - 32 35
17. Байя 31 9 5 17 36 - 53 32
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 32 6 9 17 27 - 43 27
20. Ботафого Рибейрао 0:0 32 4 12 16 27 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 16 11 4 1 31 - 14 37
2. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 0:0 16 8 5 3 24 - 14 29
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 15 7 5 3 24 - 17 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
14. Сеара 16 6 5 5 19 - 19 23
15. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
16. Васко да Гама 16 6 4 6 18 - 17 22
17. Атлетико Гойяненсе 16 4 8 4 18 - 18 20
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 0:0 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 15 8 3 4 24 - 20 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Флуминенсе 0:0 16 5 4 7 19 - 26 19
9. Гремио 16 3 10 3 13 - 13 19
10. Сантос 15 5 3 7 13 - 20 18
11. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 0:0 16 2 7 7 14 - 25 13
18. Форталеза 16 2 5 9 14 - 22 11
19. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
20. Байя 16 2 4 10 16 - 32 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Luiz Henrique получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ботафого Рибейрао
2.35
3.35
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.05 3.35
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.20 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.35 3.66
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.75 3.35
  2.32 2.79 3.80

Самый высокий коэффициент на матч «Флуминенсе» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Флуминенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Флуминенсе» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.90 1.38 2.17 1.64 1.63 2.19 1.23 3.90 1.07 7.40
7.50 1.05 6.30 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
5.00 1.15 3.75 1.25 2.01 1.75 1.50 2.48 1.85 1.96 1.31 3.25 1.11 5.80 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
3.31 1.34 2.26 1.67 1.86 2.00 1.62 2.36 1.38 3.14 1.70 2.21 1.54 2.53 1.50 2.71 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.67 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.58 2.30 1.10 6.25 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00
1.38 3.04 1.21 4.46 1.47 2.71 1.31 3.48 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.32 1.56 1.55 2.35 1.13 5.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.28 1.60 1.53 2.37 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.80
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
3.45 1.28
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