Флуминенсе
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
12' Желтая карточкаЭнрике Луис
45' Желтая карточкаРафаэль Форстер
54' Желтая карточкаYago I
1:0
67' ГолLucca
2:0
90' ПенальтиВеллингтон Силва
31
Calegari
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
23
Джон
Кеннеди
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Danilo IV
-
-
13 Frazan
-
-
25 Hudson1
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
32 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
-
34 СезиньяНападающий
-
28 Cicero II
-
21 Romildo
-
30 David Sousa
-
27 Davi Araujo
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
12'
45'
45'
54'
67'
1:0
84'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.25
|2.
|Fred II
|4
|0.13
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.13
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.09
|5.
|Caio Paulista
|3
|0.09
|6.
|Lucca
|2
|0.06
|7.
|Luccas Claro
|2
|0.06
|8.
|Yago I
|2
|0.06
|9.
|Digao II
|2
|0.06
|10.
|Эванилсон
|2
|0.06
|11.
|Huan Nino2
|2
|0.06
|12.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.06
|13.
|Danilo IV
|1
|0.03
|14.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джон Кеннеди
|1
|0.03
|16.
|Douglas XV
|1
|0.03
|17.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|18.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|19.
|Igor Juliao
|0
|0
|20.
|Hudson1
|0
|0
|21.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|7
|0.22
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.22
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.13
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.06
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.06
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Cicero II
|0
|0
|16.
|Kevin II
|0
|0
|17.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hudson1
|5
|1
|2.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|3.
|Fred II
|6
|0
|4.
|Yago I
|6
|0
|5.
|Igor Juliao
|5
|0
|6.
|Michel Araujo
|5
|0
|7.
|Гансо Пауло
|4
|0
|8.
|Digao II
|4
|0
|9.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|10.
|Douglas XV
|3
|0
|11.
|Эванилсон
|3
|0
|12.
|Huan Nino2
|3
|0
|13.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|14.
|Caio Paulista
|1
|1
|15.
|Андре
|2
|0
|16.
|Нене Андерсон
|2
|0
|17.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|18.
|Calegari
|2
|0
|19.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|20.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|21.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|22.
|Эжидио Перейра
|1
|0
|23.
|Энрике Луис
|1
|0
|24.
|Lucca
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Caio Alexandre
|7
|0
|3.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|5.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|6.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|7.
|Danilo IV
|5
|0
|8.
|Луис Виктор
|3
|1
|9.
|Kevin II
|4
|0
|10.
|Guilherme Santos
|3
|0
|11.
|Назарио Бруно
|3
|0
|12.
|Ангуло Иван
|1
|1
|13.
|Кавальери Диего
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|18.
|Бесса Эбер
|1
|0
|19.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|20.
|Fernando Costanza
|1
|0
|21.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|22.
|Warley Leandro
|1
|0
|23.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|16.67% (7)
|7.14% (3)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|30.95% (13)
|Ботафого Рибейрао
|0
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кариока Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|3.
|Фламенго
|31
|16
|7
|8
|53 - 41
|55
|4.
|Атлетико Минейро
|31
|16
|6
|9
|54 - 41
|54
|5.
|Палмейрас
|31
|14
|9
|8
|44 - 30
|51
|6.
|Гремио
|31
|12
|15
|4
|40 - 27
|51
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Коринтианс
|30
|12
|9
|9
|38 - 34
|45
|9.
|Сантос
|31
|12
|9
|10
|44 - 42
|45
|10.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|10
|12
|10
|32 - 37
|42
|13.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|14.
|Васко да Гама
|31
|9
|8
|14
|33 - 46
|35
|15.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|16.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|17.
|Байя
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|14.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Сантос
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
|20.
|Байя
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
Победитель
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