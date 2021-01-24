Атлетико Гойяненсе
2:0
Конец матча
Форталеза
27' Желтая карточкаJoão Victor6
0:0
27' Не забитый пенальтиJuninho V
29' Желтая карточкаJuninho V
39' Желтая карточкаPaulo III
1:0
40' ПенальтиJean V
45' Желтая карточкаZe Roberto III
74' Вторая желтая карточкаJuninho V
2:0
80' ГолНатанаэл
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
11
Данило
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
2
Tinga
I
14
Ronald
57
Yuri
Cesar
11
Osvaldo
17
David
VI
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
2 Tinga IЗащитник
- Полузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Yuri CesarПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
29 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Ход матча
27'
27'
0:0
29'
39'
40'
1:0
45'
61'
74'
80'
2:0
83'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.13
|2.
|Jean V
|4 (3)
|0.13
|3.
|Janderson
|3
|0.09
|4.
|Gustavo V
|3
|0.09
|5.
|Ze Roberto III
|3
|0.09
|6.
|Юри
|2
|0.06
|7.
|Маркес Лукас
|2
|0.06
|8.
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|10.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|11.
|Натанаэл
|1
|0.03
|12.
|Edson III
|1
|0.03
|13.
|Витор да Силва
|1
|0.03
|14.
|Gilvan
|1
|0.03
|15.
|Roberson
|1
|0.03
|16.
|Данило
|1
|0.03
|17.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|18.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|19.
|Marlon Freitas
|0
|0
|20.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|21.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|22.
|João Victor6
|0
|0
|23.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|8 (2)
|0.25
|2.
|David VI
|5
|0.16
|3.
|Juninho V
|3 (3)
|0.09
|4.
|Bergson
|3
|0.09
|5.
|Romarinho3
|3
|0.09
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.06
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|8
|0
|2.
|Gilvan
|6
|0
|3.
|Marlon Freitas
|4
|1
|4.
|Dudu V1
|4
|1
|5.
|Gustavo V
|5
|0
|6.
|Ze Roberto III
|5
|0
|7.
|Willian Moraes
|3
|1
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Маркес Лукас
|3
|0
|12.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|13.
|Matheus Pereira2
|3
|0
|14.
|Юри
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|2
|0
|16.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|17.
|Roberson
|1
|0
|18.
|Данило
|1
|0
|19.
|Moacir II
|1
|0
|20.
|Arnaldo II
|1
|0
|21.
|Renato Kayzer
|1
|0
|22.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|23.
|Jean V
|1
|0
|24.
|Janderson
|1
|0
|25.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|26.
|Wellington Rato
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|10
|1
|2.
|Juninho V
|6
|2
|3.
|Paulo III
|7
|0
|4.
|Жаксон
|6
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|David VI
|5
|0
|7.
|Juan Quintero II
|3
|1
|8.
|Derley II
|4
|0
|9.
|Carlinho
|3
|0
|10.
|Romarinho3
|3
|0
|11.
|Yuri Cesar
|3
|0
|12.
|Gabriel Dias
|1
|1
|13.
|Osvaldo
|2
|0
|14.
|Bergson
|2
|0
|15.
|Tinga I
|2
|0
|16.
|Ronald
|2
|0
|17.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|18.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|19.
|Wanderson VIII
|1
|0
|20.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|21.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|Форталеза
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя
Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино
Форталеза Последние 20 матчей: +2 =8 -10Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио
Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|3.
|Фламенго
|31
|16
|7
|8
|53 - 41
|55
|4.
|Атлетико Минейро
|31
|16
|6
|9
|54 - 41
|54
|5.
|Палмейрас
|31
|14
|9
|8
|44 - 30
|51
|6.
|Гремио
|31
|12
|15
|4
|40 - 27
|51
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|32
|13
|9
|10
|43 - 40
|48
|8.
|Коринтианс
|30
|12
|9
|9
|38 - 34
|45
|9.
|Сантос
|31
|12
|9
|10
|44 - 42
|45
|10.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|10
|12
|10
|32 - 37
|42
|13.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|14.
|Васко да Гама
|31
|9
|8
|14
|33 - 46
|35
|15.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|16.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|17.
|Байя
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|32
|4
|12
|16
|27 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|0:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|14.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Флуминенсе
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Сантос
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|2
|7
|7
|14 - 25
|13
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
|20.
|Байя
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
Победитель
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