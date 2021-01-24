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  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
2:0
Конец матча
Форталеза
0'
27' Желтая карточка
João Victor6
0:0
27' Не забитый пенальти
Juninho V
29' Желтая карточка
Juninho V
39' Желтая карточка
Paulo III
1:0
40' Пенальти
Jean V
45' Желтая карточка
Ze Roberto III
74' Вторая желтая карточка
Juninho V
2:0
80' Гол
Натанаэл
90'+3
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Wellington
Rato
11
Данило
9
Ze
Roberto
III
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
2
Tinga
I
5
Juninho
V
14
Ronald
32
Mariano
Vazquez
57
Yuri
Cesar
11
Osvaldo
17
David
VI
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.13
2. Jean V 4 (3) 0.13
3. Janderson 3 0.09
4. Gustavo V 3 0.09
5. Ze Roberto III 3 0.09
6. Юри 2 0.06
7. Маркес Лукас 2 0.06
8. Luis Pereira III 2 0.06
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
10. Wellington Rato 1 0.03
11. Натанаэл 1 0.03
12. Edson III 1 0.03
13. Витор да Силва 1 0.03
14. Gilvan 1 0.03
15. Roberson 1 0.03
16. Данило 1 0.03
17. Matheus Pereira2 1 0.03
18. Nicolas Vichiatto 0 0
19. Marlon Freitas 0 0
20. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
21. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
22. João Victor6 0 0
23. Dudu V1 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 8 (2) 0.25
2. David VI 5 0.16
3. Juninho V 3 (3) 0.09
4. Bergson 3 0.09
5. Romarinho3 3 0.09
6. Bruno Melo 2 0.06
7. Osvaldo 1 0.03
8. Yuri Cesar 1 0.03
9. Gabriel Dias 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 8 0
2. Gilvan 6 0
3. Marlon Freitas 4 1
4. Dudu V1 4 1
5. Gustavo V 5 0
6. Ze Roberto III 5 0
7. Willian Moraes 3 1
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Маркес Лукас 3 0
12. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
13. Matheus Pereira2 3 0
14. Юри 2 0
15. Натанаэл 2 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
17. Roberson 1 0
18. Данило 1 0
19. Moacir II 1 0
20. Arnaldo II 1 0
21. Renato Kayzer 1 0
22. Nicolas Vichiatto 1 0
23. Jean V 1 0
24. Janderson 1 0
25. Matheus Frizzo 1 0
26. Wellington Rato 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 10 1
2. Juninho V 6 2
3. Paulo III 7 0
4. Жаксон 6 0
5. Bruno Melo 4 1
6. David VI 5 0
7. Juan Quintero II 3 1
8. Derley II 4 0
9. Carlinho 3 0
10. Romarinho3 3 0
11. Yuri Cesar 3 0
12. Gabriel Dias 1 1
13. Osvaldo 2 0
14. Bergson 2 0
15. Tinga I 2 0
16. Ronald 2 0
17. Роджер де Карвальо 0 1
18. Веллингтон Паулиста 1 0
19. Wanderson VIII 1 0
20. Joao Paulo XIII 1 0
21. Mariano Vazquez 1 0
22. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 12.5% (4) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 21.88% (7) 28.13% (9)
 Форталеза 14.29% (4) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 28.57% (8) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя
Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино
Форталеза Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио
Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Форталеза Серия B Форталеза 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Форталеза 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Атлетико Гойяненсе 3:1 Форталеза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 32 18 8 6 55 - 30 62
2. Сан-Паулу 32 16 10 6 52 - 34 58
3. Фламенго 31 16 7 8 53 - 41 55
4. Атлетико Минейро 31 16 6 9 54 - 41 54
5. Палмейрас 31 14 9 8 44 - 30 51
6. Гремио 31 12 15 4 40 - 27 51
7. Флуминенсе 0:0 32 13 9 10 43 - 40 48
8. Коринтианс 30 12 9 9 38 - 34 45
9. Сантос 31 12 9 10 44 - 42 45
10. Сеара 32 12 9 11 47 - 42 45
11. Атлетико Паранаэнсе 32 12 6 14 29 - 31 42
12. Атлетико Гойяненсе 32 10 12 10 32 - 37 42
13. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
14. Васко да Гама 31 9 8 14 33 - 46 35
15. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
16. Форталеза 32 8 11 13 28 - 32 35
17. Байя 31 9 5 17 36 - 53 32
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 32 6 9 17 27 - 43 27
20. Ботафого Рибейрао 0:0 32 4 12 16 27 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 16 11 4 1 31 - 14 37
2. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 0:0 16 8 5 3 24 - 14 29
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 15 7 5 3 24 - 17 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
14. Сеара 16 6 5 5 19 - 19 23
15. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
16. Васко да Гама 16 6 4 6 18 - 17 22
17. Атлетико Гойяненсе 16 4 8 4 18 - 18 20
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 0:0 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 15 8 3 4 24 - 20 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Флуминенсе 0:0 16 5 4 7 19 - 26 19
9. Гремио 16 3 10 3 13 - 13 19
10. Сантос 15 5 3 7 13 - 20 18
11. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 0:0 16 2 7 7 14 - 25 13
18. Форталеза 16 2 5 9 14 - 22 11
19. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
20. Байя 16 2 4 10 16 - 32 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ze Roberto получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Jean из команды Атлетико Гойяненсе забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Маркос Пауло де Хесус Рибейро Паулао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Juninho пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    27'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 8.50 25.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.35 2.95 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.10 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.70 12.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Гойяненсе» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Гойяненсе» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.10 2.60 1.46 1.94 1.80 1.52 2.42 1.18 4.50
6.30 1.08 5.10 1.14 2.44 1.53 1.84 1.96 1.51 2.73 1.21 4.40 1.15 5.25 1.03 9.80 1.01 10.50
5.00 1.15 3.55 1.27 2.20 1.62 2.21 1.66 1.44 2.65 1.71 2.15 1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 15.00 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.55 1.56 2.34 1.28 3.50 1.05 8.60
2.38 1.58 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.30 1.04 10.75
1.76 2.00 1.18 4.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
2.10 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.73
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.95 1.20
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