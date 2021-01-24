Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Фламенго
1:0
25' ГолAbner2
27' Желтая карточкаJonatan VII
1:1
34' ГолЭнрике Густаво
69' Желтая карточкаNikao
2:1
83' ГолRenato Kayzer
16
Abner2
11
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
-
-
13 Khellven
-
33 Lucas Halter
-
17 Bissoli
-
91 Jadson I
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
27'
34'
69'
72'
81'
83'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|8
|0.25
|2.
|Carlos Eduardo III
|5
|0.16
|3.
|Лео Ситтадини
|4
|0.13
|4.
|Nikao
|2
|0.06
|5.
|Abner2
|2
|0.06
|6.
|Victor Vitinho4
|2
|0.06
|7.
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|9.
|Жеуванио
|1
|0.03
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Khellven
|0
|0
|16.
|Erick2
|0
|0
|17.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|12
|0.39
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (4)
|0.26
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|6
|0.19
|4.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.19
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|9.
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|14.
|Natan
|1
|0.03
|15.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|16.
|Pepe4
|1
|0.03
|17.
|Виллиан Арао
|0
|0
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Лео Ситтадини
|5
|0
|5.
|Erick2
|5
|0
|6.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|7.
|Nikao
|4
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Фернандо Матос
|3
|0
|10.
|Jonatan VII
|3
|0
|11.
|Abner2
|3
|0
|12.
|Renato Kayzer
|2
|0
|13.
|Ivaldo
|2
|0
|14.
|Khellven
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|9
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|6
|0
|4.
|Энрике Густаво
|4
|1
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Диего Рибас
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Тьяго Маия
|4
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|3
|0
|14.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|15.
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|16.
|Joao Gomes
|2
|0
|17.
|Joao Lucas2
|2
|0
|18.
|Алвес Диего
|0
|1
|19.
|Линкольн
|1
|0
|20.
|Кайо Родриго
|1
|0
|21.
|Лео Перейра
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Фламенго
|13.46% (7)
|5.77% (3)
|21.15% (11)
|25% (13)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе
Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|3.
|Фламенго
|31
|16
|7
|8
|53 - 41
|55
|4.
|Атлетико Минейро
|31
|16
|6
|9
|54 - 41
|54
|5.
|Палмейрас
|31
|14
|9
|8
|44 - 30
|51
|6.
|Гремио
|31
|12
|15
|4
|40 - 27
|51
|7.
|Сантос
|2:0
|31
|13
|9
|9
|43 - 38
|48
|8.
|Флуминенсе
|31
|13
|8
|10
|43 - 40
|47
|9.
|Коринтианс
|30
|12
|9
|9
|38 - 34
|45
|10.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|32
|10
|12
|10
|31 - 37
|42
|13.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|14.
|Васко да Гама
|31
|9
|8
|14
|33 - 46
|35
|15.
|Форталеза
|0:1
|32
|8
|11
|13
|28 - 31
|35
|16.
|Байя
|0:0
|31
|9
|6
|16
|36 - 51
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|0:0
|32
|9
|6
|17
|24 - 41
|33
|18.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|19.
|Гойяс
|0:2
|32
|6
|8
|18
|29 - 53
|26
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Сантос
|2:0
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|8.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|9.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|10.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|12.
|Форталеза
|0:1
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|13.
|Спорт Ресифи
|0:0
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|14.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Байя
|0:0
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|16
|4
|8
|4
|17 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|0:2
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Сантос
|2:0
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|0:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 21
|11
|18.
|Байя
|0:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|19.
|Гойяс
|0:2
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|20.
|Спорт Ресифи
|0:0
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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