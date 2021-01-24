  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
25' Гол
Abner2
27' Желтая карточка
Jonatan VII
1:1
34' Гол
Энрике Густаво
69' Желтая карточка
Nikao
2:1
83' Гол
Renato Kayzer
90'+5
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
96
Carlos
Eduardo
III
11
Nikao
88
Christian
Cardoso
55
Фернандо
Матос
79
Renato
Kayzer
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1
Фламенго
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 8 0.25
2. Carlos Eduardo III 5 0.16
3. Лео Ситтадини 4 0.13
4. Nikao 2 0.06
5. Abner2 2 0.06
6. Victor Vitinho4 2 0.06
7. Christian Cardoso 2 0.06
8. Thiago Heleno 1 0.03
9. Жеуванио 1 0.03
10. Раванелли Феррейра 1 0.03
11. Фабиньо Энрике 1 0.03
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Khellven 0 0
16. Erick2 0 0
17. Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 12 0.39
2. Габриэл Барбоза 8 (4) 0.26
3. Де Арраскаэта Джорджиан 6 0.19
4. Энрике Бруно 6 (1) 0.19
5. Рибейро Эвертон 6 0.19
6. Луис Филипе 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Энрике Густаво 2 0.06
9. Исла Маурисио 1 0.03
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Мартинс Родригес 1 0.03
14. Natan 1 0.03
15. Лео Перейра 1 0.03
16. Pepe4 1 0.03
17. Виллиан Арао 0 0
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Лео Ситтадини 5 0
5. Erick2 5 0
6. Richard Almeida de Oliveira2 5 0
7. Nikao 4 0
8. Жеуванио 4 0
9. Фернандо Матос 3 0
10. Jonatan VII 3 0
11. Abner2 3 0
12. Renato Kayzer 2 0
13. Ivaldo 2 0
14. Khellven 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 9 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 6 0
4. Энрике Густаво 4 1
5. Исла Маурисио 4 0
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Диего Рибас 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Тьяго Маия 4 0
10. Габриэл Барбоза 2 1
11. Витиньо Виктор 3 0
12. Natan 3 0
13. Мартинс Родригес 3 0
14. Рафинья Марсио 2 0
15. Гильерме дос Сантос 2 0
16. Joao Gomes 2 0
17. Joao Lucas2 2 0
18. Алвес Диего 0 1
19. Линкольн 1 0
20. Кайо Родриго 1 0
21. Лео Перейра 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 3.45% (1) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Фламенго 13.46% (7) 5.77% (3) 21.15% (11) 25% (13) 11.54% (6) 23.08% (12)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе
Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Кубок Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Серия A
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 32 18 8 6 55 - 30 62
2. Сан-Паулу 32 16 10 6 52 - 34 58
3. Фламенго 31 16 7 8 53 - 41 55
4. Атлетико Минейро 31 16 6 9 54 - 41 54
5. Палмейрас 31 14 9 8 44 - 30 51
6. Гремио 31 12 15 4 40 - 27 51
7. Сантос 2:0 31 13 9 9 43 - 38 48
8. Флуминенсе 31 13 8 10 43 - 40 47
9. Коринтианс 30 12 9 9 38 - 34 45
10. Сеара 32 12 9 11 47 - 42 45
11. Атлетико Паранаэнсе 32 12 6 14 29 - 31 42
12. Атлетико Гойяненсе 1:0 32 10 12 10 31 - 37 42
13. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
14. Васко да Гама 31 9 8 14 33 - 46 35
15. Форталеза 0:1 32 8 11 13 28 - 31 35
16. Байя 0:0 31 9 6 16 36 - 51 33
17. Спорт Ресифи 0:0 32 9 6 17 24 - 41 33
18. Куритиба 32 6 9 17 27 - 43 27
19. Гойяс 0:2 32 6 8 18 29 - 53 26
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 16 11 4 1 31 - 14 37
2. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Сантос 2:0 16 8 6 2 30 - 18 30
6. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
7. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
8. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
9. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
10. Коринтианс 15 7 5 3 24 - 17 26
11. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
12. Форталеза 0:1 16 6 6 4 14 - 10 24
13. Спорт Ресифи 0:0 16 7 2 7 15 - 17 23
14. Сеара 16 6 5 5 19 - 19 23
15. Байя 0:0 15 7 1 7 20 - 21 22
16. Васко да Гама 16 6 4 6 18 - 17 22
17. Атлетико Гойяненсе 1:0 16 4 8 4 17 - 18 20
18. Гойяс 0:2 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 15 8 3 4 24 - 20 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 1:0 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
9. Гремио 16 3 10 3 13 - 13 19
10. Сантос 2:0 15 5 3 7 13 - 20 18
11. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 0:1 16 2 5 9 14 - 21 11
18. Байя 0:0 16 2 5 9 16 - 30 11
19. Гойяс 0:2 16 2 4 10 13 - 25 10
20. Спорт Ресифи 0:0 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Энрике Густаво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Жонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Abner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.00 3.80 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.05 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.76 3.00
  6.50 1.69 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.22 2.90 1.38 2.05 1.72 1.63 2.19 1.42 2.75 1.15 4.90
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
8.50 1.05 6.50 1.09 6.50 1.09 5.00 1.15 2.14 1.71 3.20 1.32 1.84 1.97 1.27 3.55 1.14 5.20 1.35 3.05 1.23 3.90 1.07 12.60 1.05 8.50 0.00 14.50
4.12 1.25 2.51 1.55 2.15 1.74 1.83 2.04 1.87 1.99 1.54 2.53 1.22 4.34 1.53 2.56 1.38 3.09 1.57 2.47 1.34 3.33 1.46 2.79 1.14 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.10 1.33 2.10 1.69 1.48 2.50 1.12 5.80
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.15 1.65 1.40 2.80 1.20 4.20 1.05 8.50 1.03 10.00
2.01 1.84 1.65 2.27 1.29 3.59 1.65 2.28 1.45 2.76 1.28 3.71 1.14 5.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.82 1.93 1.23 3.90
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
3.15 1.33
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 