Атлетико Минейро
0:0
Перерыв
Форталеза
31
Everson
2
Guga3
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
26
Жаксон
6
Carlinho
14
Ronald
15
Фелипе
88
Энрике
Луис
2
Tinga
I
17
David
VI
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
38 Marrony
-
-
26 Calebe
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
-
2 Tinga IПолузащитник
-
17 David VIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Паулу ЖоауПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.3
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.24
|3.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.21
|4.
|Саша Эдуардо
|7
|0.21
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.12
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.09
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.09
|8.
|Франко Алан
|3
|0.09
|9.
|Jair II
|2
|0.06
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|8 (2)
|0.24
|2.
|David VI
|5
|0.15
|3.
|Juninho V
|3 (3)
|0.09
|4.
|Bergson
|3
|0.09
|5.
|Romarinho3
|3
|0.09
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.06
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|8
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|3.
|Аллан Соуза
|5
|1
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Guga3
|2
|0
|13.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|14.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|15.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|10
|1
|2.
|Juninho V
|6
|2
|3.
|Paulo III
|7
|0
|4.
|Жаксон
|6
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|David VI
|5
|0
|7.
|Juan Quintero II
|3
|1
|8.
|Derley II
|4
|0
|9.
|Carlinho
|3
|0
|10.
|Romarinho3
|3
|0
|11.
|Yuri Cesar
|3
|0
|12.
|Gabriel Dias
|1
|1
|13.
|Osvaldo
|2
|0
|14.
|Bergson
|2
|0
|15.
|Tinga I
|2
|0
|16.
|Ronald
|2
|0
|17.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|18.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|19.
|Wanderson VIII
|1
|0
|20.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|21.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|9.43% (5)
|13.21% (7)
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|Форталеза
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +2 =7 -11Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос
Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|1:1
|33
|16
|11
|6
|53 - 35
|59
|3.
|Фламенго
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|33
|17
|7
|9
|56 - 41
|58
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|1:1
|33
|12
|16
|5
|43 - 32
|52
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Сеара
|0:0
|33
|12
|10
|11
|47 - 42
|46
|9.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|10.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|11.
|Брагантино
|32
|11
|11
|10
|45 - 37
|44
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|33
|12
|7
|14
|29 - 31
|43
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|33
|10
|13
|10
|33 - 38
|43
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Форталеза
|0:0
|33
|8
|12
|13
|28 - 32
|36
|17.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|1:1
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|17
|12
|4
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|3.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Гремио
|1:1
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Байя
|0:0
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|0:0
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Сеара
|0:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|17
|4
|9
|4
|19 - 19
|21
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|1:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|9
|3
|4
|28 - 22
|30
|2.
|Сан-Паулу
|1:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 22
|27
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Гремио
|1:1
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|8.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|9.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|5
|3
|9
|13 - 19
|18
|13.
|Брагантино
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|1:1
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|0:0
|17
|2
|6
|9
|14 - 22
|12
|19.
|Байя
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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