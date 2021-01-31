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  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
57' Гол
Арана Гильерме
1:0
65' Не забитый пенальти
Варгас Эдуардо
66' Желтая карточка
Жаксон
2:0
67' Гол
Варгас Эдуардо
2:0
75' Не забитый пенальти
Osvaldo
90'+10
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
70
Саварино
Джефферсон
20
Hyoran
10
Варгас
Эдуардо
18
Саша
Эдуардо
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
33
Wanderson
VIII
26
Жаксон
6
Carlinho
14
Ronald
15
Фелипе
88
Энрике
Луис
2
Tinga
I
17
David
VI
9
Веллингтон
Паулиста
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.3
2. Hyoran 8 (2) 0.24
3. Саварино Джефферсон 7 0.21
4. Саша Эдуардо 7 0.21
5. Арана Гильерме 4 0.12
6. Marrony 4 (1) 0.12
7. Натан Аллан 3 0.09
8. Франко Алан 3 0.09
9. Варгас Эдуардо 2 0.06
10. Jair II 2 0.06
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 8 (2) 0.24
2. David VI 5 0.15
3. Juninho V 3 (3) 0.09
4. Bergson 3 0.09
5. Romarinho3 3 0.09
6. Bruno Melo 2 0.06
7. Osvaldo 1 0.03
8. Yuri Cesar 1 0.03
9. Gabriel Dias 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 8 0
2. Алонсо Хуниор 7 0
3. Аллан Соуза 5 1
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Guga3 2 0
13. Рафаэл Пирес 0 1
14. Варгас Эдуардо 1 0
15. Саша Эдуардо 1 0
16. Феррейра Мариано 1 0
17. Буэно Веллингтон 1 0
18. Victor IV 1 0
19. Франко Алан 1 0
20. Marrony 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 10 1
2. Juninho V 6 2
3. Paulo III 7 0
4. Жаксон 7 0
5. Bruno Melo 4 1
6. David VI 5 0
7. Juan Quintero II 3 1
8. Derley II 4 0
9. Carlinho 3 0
10. Romarinho3 3 0
11. Yuri Cesar 3 0
12. Gabriel Dias 1 1
13. Osvaldo 2 0
14. Bergson 2 0
15. Tinga I 2 0
16. Ronald 2 0
17. Роджер де Карвальо 0 1
18. Веллингтон Паулиста 1 0
19. Wanderson VIII 1 0
20. Joao Paulo XIII 1 0
21. Mariano Vazquez 1 0
22. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 9.09% (5) 12.73% (7) 20% (11) 20% (11) 20% (11) 18.18% (10)
 Форталеза 14.29% (4) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 28.57% (8) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос
Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Серия A Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:1 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Атлетико Минейро 33 18 6 9 58 - 41 60
3. Фламенго 32 17 7 8 57 - 43 58
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 33 12 16 5 43 - 32 52
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
9. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
13. Брагантино 1:2 33 11 11 11 46 - 39 44
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
17. Форталеза 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 2:1 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 1:2 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
12. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
13. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 9 3 4 28 - 22 30
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 2:1 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 1:2 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.20 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.35 6.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.20 44.00
  1.74 2.91 7.44

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.65 1.44 1.86 1.88 1.47 2.55 1.32 3.20 1.11 5.80
9.50 1.02 8.80 1.04 3.50 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.12 5.45 1.10 5.70 1.00 10.75
3.35 1.28 2.35 1.55 1.58 2.30 1.57 2.31 2.10 1.69 1.70 2.08 1.69 2.17 1.15 5.00 1.09 6.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 9.50 1.02 9.90 0.00 15.50
3.22 1.36 2.49 1.56 1.82 2.04 2.28 1.66 1.87 1.99 1.43 2.87 1.29 3.69 1.52 2.59 1.30 3.62 1.43 2.88 1.31 3.57 1.11 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.91 1.83 1.41 2.75 1.09 6.60
3.10 1.37 2.01 1.80 1.44 2.79 1.14 5.60 1.10 6.85
1.33 3.15 1.03 10.00 1.01 12.60 1.02 11.00
1.18 4.84 1.50 2.60 1.20 4.58 1.52 2.55 1.37 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.42 1.69 2.10 1.18 4.50
4.05 1.24 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.90 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.80 1.27
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