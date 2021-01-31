Атлетико Гойяненсе
1:1
Перерыв
Сан-Паулу
10' Желтая карточкаZe Roberto III
1:0
21' ГолНатанаэл
32' Желтая карточкаWillian Moraes
1:1
40' ГолРейналдо Мануэл
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
11
Janderson
3
Bruno
VI
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
26
Igor
Gomes
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 GilvanЗащитник
- Защитник
-
18 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Arnaldo II
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
-
-
41 Junior6
-
-
16 Leo XV
-
-
9 Pablo I
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
10'
32'
40'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.12
|2.
|Jean V
|4 (3)
|0.12
|3.
|Janderson
|3
|0.09
|4.
|Ze Roberto III
|3
|0.09
|5.
|Gustavo V
|3
|0.09
|6.
|Натанаэл
|2
|0.06
|7.
|Юри
|2
|0.06
|8.
|Маркес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|10.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|11.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|13.
|Edson III
|1
|0.03
|14.
|Витор да Силва
|1
|0.03
|15.
|Gilvan
|1
|0.03
|16.
|Roberson
|1
|0.03
|17.
|Данило
|1
|0.03
|18.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|19.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|20.
|Marlon Freitas
|0
|0
|21.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|22.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|23.
|João Victor6
|0
|0
|24.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|14
|0.42
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.33
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.18
|4.
|Габриэл Барбоза
|5
|0.15
|5.
|Igor Gomes
|3
|0.09
|6.
|Че Че
|3
|0.09
|7.
|Эрнанес Лима
|3
|0.09
|8.
|Витор Буэно
|2
|0.06
|9.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|10.
|Pablo I
|1
|0.03
|11.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|12.
|Коста Диего
|1
|0.03
|13.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|14.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|15.
|Igor Vinicius
|0
|0
|16.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|18.
|Leo XV
|0
|0
|19.
|Luan5
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|8
|0
|2.
|Gilvan
|6
|0
|3.
|Ze Roberto III
|6
|0
|4.
|Marlon Freitas
|4
|1
|5.
|Willian Moraes
|4
|1
|6.
|Dudu V1
|4
|1
|7.
|Gustavo V
|5
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Маркес Лукас
|3
|0
|12.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|13.
|Matheus Pereira2
|3
|0
|14.
|Юри
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|2
|0
|16.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|17.
|Roberson
|1
|0
|18.
|Данило
|1
|0
|19.
|Moacir II
|1
|0
|20.
|Arnaldo II
|1
|0
|21.
|Renato Kayzer
|1
|0
|22.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|23.
|Jean V
|1
|0
|24.
|Janderson
|1
|0
|25.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|26.
|Wellington Rato
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|7
|0
|2.
|Luan5
|6
|0
|3.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|4.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|5.
|Brenner da Silva
|5
|0
|6.
|Igor Vinicius
|5
|0
|7.
|Че Че
|3
|1
|8.
|Эрнанес Лима
|4
|0
|9.
|Bruno VI
|4
|0
|10.
|Лусиано Невес
|4
|0
|11.
|Коста Диего
|3
|0
|12.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|13.
|Хуанфран Торрес
|2
|0
|14.
|Pablo I
|2
|0
|15.
|Витор Буэно
|2
|0
|16.
|Leo XV
|2
|0
|17.
|Igor Gomes
|2
|0
|18.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|21.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|Сан-Паулу
|13.46% (7)
|13.46% (7)
|15.38% (8)
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|26.92% (14)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос
Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|1:1
|33
|16
|11
|6
|53 - 35
|59
|3.
|Фламенго
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|4.
|Атлетико Минейро
|32
|17
|6
|9
|56 - 41
|57
|5.
|Гремио
|1:0
|33
|13
|15
|5
|43 - 31
|54
|6.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Сеара
|0:0
|33
|12
|10
|11
|47 - 42
|46
|9.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|10.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|11.
|Брагантино
|32
|11
|11
|10
|45 - 37
|44
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|33
|12
|7
|14
|29 - 31
|43
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|33
|10
|13
|10
|33 - 38
|43
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|0:0
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|17.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|0:1
|33
|6
|9
|18
|27 - 44
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|3
|1
|36 - 12
|39
|2.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|3.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Гремио
|1:0
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Байя
|0:0
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|12.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Сеара
|0:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|17
|4
|9
|4
|19 - 19
|21
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|0:1
|17
|3
|5
|9
|11 - 17
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|9
|3
|4
|28 - 22
|30
|2.
|Сан-Паулу
|1:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 22
|27
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Гремио
|1:0
|17
|4
|10
|3
|14 - 13
|22
|8.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|9.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|5
|3
|9
|13 - 19
|18
|13.
|Брагантино
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|0:1
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Байя
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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