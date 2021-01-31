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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
10' Желтая карточка
Ze Roberto III
1:0
21' Гол
Натанаэл
32' Желтая карточка
Willian Moraes
1:1
40' Гол
Рейналдо Мануэл
54' Желтая карточка
Коста Диего
2:1
88' Гол
Витор да Силва
89' Желтая карточка
Витор да Силва
90'+6
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
11
Janderson
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Wellington
Rato
9
Ze
Roberto
III
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
30
Brenner
da
Silva
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.12
2. Jean V 4 (3) 0.12
3. Janderson 3 0.09
4. Ze Roberto III 3 0.09
5. Gustavo V 3 0.09
6. Натанаэл 2 0.06
7. Витор да Силва 2 0.06
8. Юри 2 0.06
9. Маркес Лукас 2 0.06
10. Luis Pereira III 2 0.06
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
12. Wellington Rato 1 0.03
13. Котулио Матеус 1 0.03
14. Edson III 1 0.03
15. Gilvan 1 0.03
16. Roberson 1 0.03
17. Данило 1 0.03
18. Matheus Pereira2 1 0.03
19. Nicolas Vichiatto 0 0
20. Marlon Freitas 0 0
21. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
22. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
23. João Victor6 0 0
24. Dudu V1 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 14 0.42
2. Brenner da Silva 11 0.33
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.18
4. Габриэл Барбоза 5 0.15
5. Igor Gomes 3 0.09
6. Че Че 3 0.09
7. Эрнанес Лима 3 0.09
8. Витор Буэно 2 0.06
9. Алвес Даниэл 1 0.03
10. Pablo I 1 0.03
11. Gonzalo Carneiro 1 0.03
12. Коста Диего 1 0.03
13. Арболеда Роберт 1 0.03
14. Jonas Toro 1 0.03
15. Igor Vinicius 0 0
16. Хуанфран Торрес 0 0
17. Tiago Luis Volpi 0 0
18. Leo XV 0 0
19. Luan5 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 8 0
2. Gilvan 6 0
3. Ze Roberto III 6 0
4. Marlon Freitas 4 1
5. Willian Moraes 4 1
6. Dudu V1 4 1
7. Gustavo V 5 0
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Маркес Лукас 3 0
12. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
13. Matheus Pereira2 3 0
14. Юри 2 0
15. Натанаэл 2 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
17. Витор да Силва 1 0
18. Roberson 1 0
19. Данило 1 0
20. Moacir II 1 0
21. Arnaldo II 1 0
22. Renato Kayzer 1 0
23. Nicolas Vichiatto 1 0
24. Jean V 1 0
25. Janderson 1 0
26. Matheus Frizzo 1 0
27. Wellington Rato 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 7 0
2. Luan5 6 0
3. Рейналдо Мануэл 5 0
4. Габриэл Барбоза 5 0
5. Brenner da Silva 5 0
6. Igor Vinicius 5 0
7. Че Че 3 1
8. Эрнанес Лима 4 0
9. Bruno VI 4 0
10. Лусиано Невес 4 0
11. Коста Диего 3 0
12. Арболеда Роберт 3 0
13. Хуанфран Торрес 2 0
14. Pablo I 2 0
15. Витор Буэно 2 0
16. Leo XV 2 0
17. Igor Gomes 2 0
18. Tiago Luis Volpi 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
21. Rodrigo Nestor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 11.76% (4) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 29.41% (10)
 Сан-Паулу 13.21% (7) 13.21% (7) 16.98% (9) 13.21% (7) 16.98% (9) 26.42% (14)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос
Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Сан-Паулу 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 4:3 Сан-Паулу Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:1 33 18 9 6 56 - 31 63
2. Атлетико Минейро 2:0 33 18 6 9 58 - 41 60
3. Фламенго 32 17 7 8 57 - 43 58
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 33 12 16 5 43 - 32 52
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
9. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Брагантино 1:1 33 11 12 10 46 - 38 45
13. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
17. Форталеза 0:2 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 1:1 17 11 5 1 32 - 15 38
3. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 1:1 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
13. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
14. Форталеза 0:2 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 9 3 4 28 - 22 30
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 1:1 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Минейро 2:0 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 1:1 17 3 8 6 16 - 20 17
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 0:2 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Janderson уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 90'
    Willian Moraes уходит с поля. Gilvan выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Vitor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Vitor бьет в цель!
  • 85'
    Wellington Rato уходит с поля. Nicolas Vichiatto выходит вместо него
  • 85'
    Matheus уходит с поля. Vitor выходит вместо него
  • 82'
    Luan Santos уходит с поля. выходит вместо него
  • 74'
    Хуанфран Торрес уходит с поля. Igor Vinicius выходит вместо него
  • 72'
    Ze Roberto уходит с поля. Chico выходит вместо него
  • 71'
    Igor Gomes уходит с поля. Че Че выходит вместо него
  • 71'
    Brenner da Silva уходит с поля. Pablo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    54'
    Коста Диего получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Габриэл Барбоза уходит с поля. Витор Буэно выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рейналдо Мануэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Willian Moraes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Натанаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Ze Roberto получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.68 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 1.55 3.75

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Гойяненсе» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Гойяненсе» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.83 2.19 1.39 3.00 1.26 3.70 1.10 6.40 1.07 6.70
5.80 1.11 4.20 1.20 4.70 1.17 3.45 1.28 2.05 1.77 1.66 2.13 1.72 2.05 1.08 7.00 1.20 4.20 1.05 8.50 1.02 12.50 1.02 11.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.81 2.00 1.36 3.12 1.11 6.40 1.08 8.00
1.90 1.85 1.25 3.75 1.13 5.40 1.04 9.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.21 4.40 1.16 5.30
2.35 1.55 1.63 2.31 1.22 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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