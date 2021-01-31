Интернасьональ
1:1
Первый тайм: 27'
Брагантино
1:0
5' ГолPatrick I
1:1
15' ГолHelio Junio
20
Moises
VII
88
Patrick
I
47
Кайо
Ранхел
11
Yuri
Alberto
17
Weverton3
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
19 Rodrigo I
-
-
31 Peglow
-
-
33 Gustavo1
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Weverton3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
37 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
24 Cesar Haydar
-
28 Tomas Cuello
-
-
34 Weverson2
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
5'
1:0
15'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.48
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.3
|3.
|Patrick I
|5
|0.15
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4 (1)
|0.12
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.09
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.09
|7.
|Peglow
|2
|0.06
|8.
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.06
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|13.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|16 (3)
|0.48
|2.
|Alerrandro
|5
|0.15
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.09
|4.
|Helio Junio
|3
|0.09
|5.
|Leo Ortiz
|3
|0.09
|6.
|Raul González II
|2
|0.06
|7.
|Рикардо Риллер
|2
|0.06
|8.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|9.
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|10.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|13.
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|14.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|15.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|16.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|17.
|Силва Адерлан
|0
|0
|18.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|19.
|Matheus Jesus
|0
|0
|20.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|8
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|4.
|Моледо Родриго
|4
|1
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Марсело Родиней
|4
|0
|9.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|10.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|11.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|12.
|Yuri Alberto
|3
|0
|13.
|Gustavo1
|3
|0
|14.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|15.
|Jose Gabriel
|1
|1
|16.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|18.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|21.
|Moises VII
|2
|0
|22.
|Jussa
|2
|0
|23.
|William Pottker
|0
|1
|24.
|Uendel
|1
|0
|25.
|Энрике Педро
|1
|0
|26.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|27.
|Danilo XVI
|1
|0
|28.
|Patrick I
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|9
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|5
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|4.
|Силва Адерлан
|4
|0
|5.
|Claudinho III
|4
|0
|6.
|Tomas Cuello
|4
|0
|7.
|Helio Junio
|4
|0
|8.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|9.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|10.
|Matheus Jesus
|3
|0
|11.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|12.
|Leo Ortiz
|3
|0
|13.
|Кандидо Луан
|3
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|15.
|Morato
|1
|1
|16.
|Weverson2
|1
|1
|17.
|Thonny Anderson
|0
|1
|18.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|19.
|Уртадо Хан
|1
|0
|20.
|Raul González II
|1
|0
|21.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|22.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|15.09% (8)
|11.32% (6)
|16.98% (9)
|20.75% (11)
|Брагантино
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|9.09% (4)
|25% (11)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс
Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро
Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|1:1
|33
|18
|9
|6
|56 - 31
|63
|2.
|Атлетико Минейро
|2:0
|33
|18
|6
|9
|58 - 41
|60
|3.
|Фламенго
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|33
|12
|16
|5
|43 - 32
|52
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|9.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|11.
|Сеара
|33
|12
|9
|12
|47 - 44
|45
|12.
|Брагантино
|1:1
|33
|11
|12
|10
|46 - 38
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|11
|12
|10
|34 - 38
|45
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|17.
|Форталеза
|0:2
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|1:1
|17
|11
|5
|1
|32 - 15
|38
|3.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Гремио
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|1:1
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|0:2
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|9
|3
|4
|28 - 22
|30
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|1:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|8.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Минейро
|2:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|13.
|Брагантино
|1:1
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|0:2
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров