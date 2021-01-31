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  3. Бразилия
Интернасьональ
1:1
Первый тайм: 27'
Брагантино
0'
1:0
5' Гол
Patrick I
1:1
15' Гол
Helio Junio
27'
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
45
Bruno
Praxedes
47
Кайо
Ранхел
11
Yuri
Alberto
40
Cleiton
Schwengber
17
Weverton3
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
23
Raul
González
II
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
Интернасьональ
4-2-3-1
Брагантино
4-3-3

Ход матча

5'
Patrick I
1:0
15'
1:1
Helio Junio

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.48
2. Yuri Alberto 10 0.3
3. Patrick I 5 0.15
4. Эденилсон дос Сантос 4 (1) 0.12
5. Герреро Паоло 3 0.09
6. Эрнандес Абель 3 0.09
7. Peglow 2 0.06
8. Дурадо Родриго 2 0.06
9. Кайо Ранхел 2 0.06
10. Бошилья Габриэл 1 0.03
11. Куэста Виктор 1 0.03
12. José Maurisio3 1 0.03
13. Мусто Дамиан 1 0.03
14. Моледо Родриго 1 0.03
15. Gustavo1 1 0.03
16. Bruno Praxedes 1 0.03
17. Moises VII 0 0
18. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
19. Uendel 0 0
20. Leandro Miguel Fernandez 0 0
21. Саравия Ренсо 0 0
22. Marcos Guilherme 0 0
23. Rodrigo I 0 0
24. Марсело Родиней 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 16 (3) 0.48
2. Alerrandro 5 0.15
3. Итало Хосе 3 0.09
4. Helio Junio 3 0.09
5. Leo Ortiz 3 0.09
6. Raul González II 2 0.06
7. Рикардо Риллер 2 0.06
8. Эвангелиста Лукас 2 0.06
9. Уртадо Хан 2 0.06
10. Artur Guimaraes 1 0.03
11. Bruno Tubarao 1 0.03
12. Luis Phelipe 1 0.03
13. Рамирес Эрик II 1 0.03
14. Эдимар Куритиба 1 0.03
15. Бруно Фабрисио 1 0.03
16. Thonny Anderson 1 0.03
17. Силва Адерлан 0 0
18. Лижжер Морейра 0 0
19. Matheus Jesus 0 0
20. Робиньо 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Galhardo Thiago 4 1
4. Моледо Родриго 4 1
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Марсело Родиней 4 0
9. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
10. Д'Алессандро Андрес 3 0
11. Кайо Ранхел 3 0
12. Yuri Alberto 3 0
13. Gustavo1 3 0
14. Bruno Praxedes 3 0
15. Jose Gabriel 1 1
16. Эрнандес Абель 2 0
17. Leandro Miguel Fernandez 2 0
18. Дурадо Родриго 2 0
19. Marcos Guilherme 2 0
20. Бошилья Габриэл 2 0
21. Moises VII 2 0
22. Jussa 2 0
23. William Pottker 0 1
24. Uendel 1 0
25. Энрике Педро 1 0
26. Саравия Ренсо 1 0
27. Danilo XVI 1 0
28. Patrick I 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 9 0
2. Эдимар Куритиба 5 0
3. Эвангелиста Лукас 5 0
4. Силва Адерлан 4 0
5. Claudinho III 4 0
6. Tomas Cuello 4 0
7. Helio Junio 4 0
8. Бруно Фабрисио 2 1
9. Лижжер Морейра 3 0
10. Matheus Jesus 3 0
11. Artur Guimaraes 3 0
12. Leo Ortiz 3 0
13. Кандидо Луан 3 0
14. Bruno Tubarao 3 0
15. Morato 1 1
16. Weverson2 1 1
17. Thonny Anderson 0 1
18. Коррея Уйллиан 1 0
19. Уртадо Хан 1 0
20. Raul González II 1 0
21. Leonardo Realpe 1 0
22. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 18.87% (10) 16.98% (9) 15.09% (8) 11.32% (6) 16.98% (9) 20.75% (11)
 Брагантино 20.45% (9) 11.36% (5) 15.91% (7) 18.18% (8) 9.09% (4) 25% (11)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс
Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро
Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брагантино 0:2 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:1 33 18 9 6 56 - 31 63
2. Атлетико Минейро 2:0 33 18 6 9 58 - 41 60
3. Фламенго 32 17 7 8 57 - 43 58
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 33 12 16 5 43 - 32 52
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
9. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Брагантино 1:1 33 11 12 10 46 - 38 45
13. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
17. Форталеза 0:2 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 1:1 17 11 5 1 32 - 15 38
3. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 1:1 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
13. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
14. Форталеза 0:2 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 9 3 4 28 - 22 30
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 1:1 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Минейро 2:0 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 1:1 17 3 8 6 16 - 20 17
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 0:2 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Helio Junio бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Брагантино
2.23
4.65
7.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.95 2.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.19 3.15 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.40 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.85 3.05
  2.52 3.02 3.09

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 2.85 1.40 2.13 1.67 1.61 2.23 1.22 4.00 1.06 7.60
7.60 1.05 6.45 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 8.20
8.50 1.05 6.25 1.10 2.85 1.39 2.11 1.65 1.79 2.02 6.20 1.10 4.50 1.18 2.30 1.58 1.70 2.08 1.40 2.80 1.17 4.70 1.12 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00
2.94 1.42 2.57 1.54 2.19 1.72 1.84 2.04 1.64 2.34 2.55 1.53 2.16 1.73 2.91 1.43 2.28 1.66 1.99 1.87 1.68 2.25 1.50 2.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.48 1.50 1.64 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.08 7.40 1.06 8.80
2.55 1.47 1.68 2.18 1.31 3.25 1.07 7.20 1.82 1.92 1.22 4.00 1.11 5.80
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 2.47 1.55 2.03 1.82 1.56 2.44 1.37 3.13 1.68 2.22 1.40 2.95 1.14 5.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.18 4.70 1.13 5.90
2.28 1.59 1.55 2.45 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.75 1.25
Где смотреть матч Интернасьональ 1:1 Брагантино онлайн

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