  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
63' Желтая карточка
Renato Kayzer
82' Желтая карточка
Khellven
0:1
85' Гол
Carlos Eduardo III
0:2
90' Гол
Carlos Eduardo III
90'+7
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
22
Samuel
VII
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
14
Alyson1
19
Fabinho
VIII
88
Fernando
Sobral
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
89
Клебер
Франсиско
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
18
Лео
Ситтадини
55
Фернандо
Матос
11
Nikao
28
Victor
Vitinho4
79
Renato
Kayzer
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 12 (3) 0.36
2. Vinicius Lima 6 (1) 0.18
3. Клебер Франсиско 6 0.18
4. Leo Chu 2 0.06
5. Fernando Sobral 2 (1) 0.06
6. Charles Matos 2 0.06
7. Saulo Mineiro 2 0.06
8. Kelvyn 2 0.06
9. Wescley V 1 0.03
10. Samuel VII 1 0.03
11. Leandro Carvalho 1 0.03
12. Педринью Роша 1 0.03
13. Tiago Pagnussat 1 0.03
14. Eduardo VI 1 0.03
15. Визеу Фелипе 1 0.03
16. Luiz Otavio II 1 0.03
17. Galiano da Costa Mateus III 1 0.03
18. Eduardo Brock 1 0.03
19. Vitor Jacare 1 0.03
20. Bruno Pacheco III 0 0
21. Felipe XVI 0 0
22. Габриэл Барбоза 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 8 0.24
2. Carlos Eduardo III 7 0.21
3. Лео Ситтадини 4 0.12
4. Nikao 2 0.06
5. Abner2 2 0.06
6. Victor Vitinho4 2 0.06
7. Christian Cardoso 2 0.06
8. Thiago Heleno 1 0.03
9. Жеуванио 1 0.03
10. Раванелли Феррейра 1 0.03
11. Фабиньо Энрике 1 0.03
12. Фернандо Матос 0 0
13. Bissoli 0 0
14. Leo Gomes 0 0
15. Lucas Halter 0 0
16. Khellven 0 0
17. Erick2 0 0
18. Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 6 1
3. Tiago Pagnussat 7 0
4. Charles Matos 6 0
5. Bruno Pacheco III 4 1
6. Eduardo VI 2 2
7. Vinicius Lima 5 0
8. Leandro Carvalho 4 0
9. Vinicius X 4 0
10. Педринью Роша 4 0
11. Leo Chu 4 0
12. Fabinho VIII 3 0
13. William Oliveira III 3 0
14. Fernando Sobral 3 0
15. Alyson1 3 0
16. Собис Рафаэл 2 0
17. Прасс Фернандо 2 0
18. Wescley V 2 0
19. Vitor Jacare 2 0
20. Марта Пимента 1 0
21. Клебер Франсиско 1 0
22. Ricardinho VI 1 0
23. Galiano da Costa Mateus III 1 0
24. Eduardo Brock 1 0
25. Richard Almeida de Oliveira3 1 0
26. Saulo Mineiro 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Лео Ситтадини 5 0
5. Erick2 5 0
6. Richard Almeida de Oliveira2 5 0
7. Nikao 4 0
8. Жеуванио 4 0
9. Фернандо Матос 3 0
10. Jonatan VII 3 0
11. Renato Kayzer 3 0
12. Khellven 3 0
13. Abner2 3 0
14. Ivaldo 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 11.11% (5) 13.33% (6) 13.33% (6) 26.67% (12) 13.33% (6) 22.22% (10)
 Атлетико Паранаэнсе 9.68% (3) 16.13% (5) 29.03% (9) 3.23% (1) 19.35% (6) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сеара 2:1 Палмейрас Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара
Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сеара Серия A
Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:1 33 18 9 6 56 - 31 63
2. Атлетико Минейро 2:0 33 18 6 9 58 - 41 60
3. Фламенго 32 17 7 8 57 - 43 58
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 33 12 16 5 43 - 32 52
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
9. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Брагантино 1:1 33 11 12 10 46 - 38 45
13. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
17. Форталеза 0:2 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 1:1 17 11 5 1 32 - 15 38
3. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 1:1 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
13. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
14. Форталеза 0:2 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 9 3 4 28 - 22 30
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 1:1 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Минейро 2:0 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 1:1 17 3 8 6 16 - 20 17
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 0:2 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.30 3.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.20 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.34 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 1.57 6.80
  3.95 1.51 6.97

Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.75 1.41 2.08 1.70 1.59 2.27 1.21 4.10 1.06 7.80
7.60 1.05 6.45 1.09 2.86 1.40 2.09 1.74 1.67 2.33 1.32 3.38 1.20 4.33 1.06 7.40 1.04 8.00
1.68 2.11 1.15 5.00 1.09 6.50 1.05 8.50 1.80 2.01 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
1.59 2.41 1.34 3.34 1.43 2.89 1.28 3.75 1.43 2.89 1.52 2.59 1.55 2.52 1.41 2.97 1.64 2.34 1.47 2.80 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.20
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
1.32 3.20 1.02 11.00 1.12 5.55 1.08 7.20
1.21 4.46 1.10 7.08 1.14 5.58 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.41 1.12 5.60
3.26 1.34 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.95 1.13 5.90
2.26 1.59 1.55 2.39 1.18 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.74
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.75 1.25
Где смотреть матч Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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