Сеара
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
63' Желтая карточкаRenato Kayzer
82' Желтая карточкаKhellven
0:1
85' ГолCarlos Eduardo III
0:2
90' ГолCarlos Eduardo III
22
Samuel
VII
14
Alyson1
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
13
Khellven
16
Abner2
11
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Alyson1Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Визеу ФелипеНападающий
-
-
70 Kelvyn
-
40 Vitor Jacare
-
10 Felipe XVI
-
39 Wescley V
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
33 Lucas Halter
-
-
-
-
17 Bissoli
-
91 Jadson I
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
63'
73'
73'
82'
85'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|12 (3)
|0.36
|2.
|Vinicius Lima
|6 (1)
|0.18
|3.
|Клебер Франсиско
|6
|0.18
|4.
|Leo Chu
|2
|0.06
|5.
|Fernando Sobral
|2 (1)
|0.06
|6.
|Charles Matos
|2
|0.06
|7.
|Saulo Mineiro
|2
|0.06
|8.
|Kelvyn
|2
|0.06
|9.
|Wescley V
|1
|0.03
|10.
|Samuel VII
|1
|0.03
|11.
|Leandro Carvalho
|1
|0.03
|12.
|Педринью Роша
|1
|0.03
|13.
|Tiago Pagnussat
|1
|0.03
|14.
|Eduardo VI
|1
|0.03
|15.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|16.
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|17.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.03
|18.
|Eduardo Brock
|1
|0.03
|19.
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|20.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|21.
|Felipe XVI
|0
|0
|22.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|8
|0.24
|2.
|Carlos Eduardo III
|7
|0.21
|3.
|Лео Ситтадини
|4
|0.12
|4.
|Nikao
|2
|0.06
|5.
|Abner2
|2
|0.06
|6.
|Victor Vitinho4
|2
|0.06
|7.
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|9.
|Жеуванио
|1
|0.03
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Bissoli
|0
|0
|14.
|Leo Gomes
|0
|0
|15.
|Lucas Halter
|0
|0
|16.
|Khellven
|0
|0
|17.
|Erick2
|0
|0
|18.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|8
|1
|2.
|Samuel VII
|6
|1
|3.
|Tiago Pagnussat
|7
|0
|4.
|Charles Matos
|6
|0
|5.
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|6.
|Eduardo VI
|2
|2
|7.
|Vinicius Lima
|5
|0
|8.
|Leandro Carvalho
|4
|0
|9.
|Vinicius X
|4
|0
|10.
|Педринью Роша
|4
|0
|11.
|Leo Chu
|4
|0
|12.
|Fabinho VIII
|3
|0
|13.
|William Oliveira III
|3
|0
|14.
|Fernando Sobral
|3
|0
|15.
|Alyson1
|3
|0
|16.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|17.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|18.
|Wescley V
|2
|0
|19.
|Vitor Jacare
|2
|0
|20.
|Марта Пимента
|1
|0
|21.
|Клебер Франсиско
|1
|0
|22.
|Ricardinho VI
|1
|0
|23.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|24.
|Eduardo Brock
|1
|0
|25.
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|26.
|Saulo Mineiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Лео Ситтадини
|5
|0
|5.
|Erick2
|5
|0
|6.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|7.
|Nikao
|4
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Фернандо Матос
|3
|0
|10.
|Jonatan VII
|3
|0
|11.
|Renato Kayzer
|3
|0
|12.
|Khellven
|3
|0
|13.
|Abner2
|3
|0
|14.
|Ivaldo
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|11.11% (5)
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|26.67% (12)
|13.33% (6)
|22.22% (10)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сеара 2:1 Палмейрас Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара
Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|1:1
|33
|18
|9
|6
|56 - 31
|63
|2.
|Атлетико Минейро
|2:0
|33
|18
|6
|9
|58 - 41
|60
|3.
|Фламенго
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|33
|12
|16
|5
|43 - 32
|52
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|9.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|11.
|Сеара
|33
|12
|9
|12
|47 - 44
|45
|12.
|Брагантино
|1:1
|33
|11
|12
|10
|46 - 38
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|11
|12
|10
|34 - 38
|45
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|17.
|Форталеза
|0:2
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|1:1
|17
|11
|5
|1
|32 - 15
|38
|3.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Гремио
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|1:1
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|0:2
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|9
|3
|4
|28 - 22
|30
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|1:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|8.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Минейро
|2:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|13.
|Брагантино
|1:1
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|0:2
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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