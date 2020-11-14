Команды просто убивают время, контролируя мяч в центре поля. Активностью и не пахнет, вообще нет подступов к воротам.

Иванович за удар после свистка получает жёлтую карточку.

Иванович получает карточку жёлтого цвета за фол в середине поля. А она у него уже вторая.

В Хорватии прозвучал свисток на перерыв. Азербайджан - Черногория 0:0.

42' Аббас Гусейнов, по всей видимости, игру продолжить не сможет. Растяжение на ровном месте получает 13 номер Азербайджана.

40' Йоветич решается на удар с левого края штрафной. Слишком смелое решение, мяч улетает за пределы поля.

39' Фарук Хаджибегич что-то очень возмущенно выговаривает своим игрокам. Наверное, не выполнила его команда план на первый тайм. Счёт всё ещё не открыт.

38' Игра совсем перешла к центру поля. Под занавес тайма команды решили немного отдохнуть.

37' Офсайд у Черногории. Заброс к штрафной и откровенный двухметровый офсайд.

36' Очень много длинных передач используют игроки из Азербайджана, до ворот соперника приблизиться сложно.

35' Аббас Гусейнов нарушает правила в середине поля.

34' Тяжелый первый тайм. Очень мало ударов по воротам в исполнении обеих сборных.

33' Медведев получает карточку жёлтого цвета. Мугоша пострадал в центре поля.

33' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас на Йоветиче правила были нарушены.

32' А теперь Мугоша был не прав у центрального круга.

31' Мадатов нарушает правила в чужой штрафной.

30' В таких играх обычно всё решает один единственный мяч. Судя по рисунку игры, у нас как-раз такой поединок.

29' Салахлы нарушает правила в середине поля.

28' Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

27' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.

26' Де Биаси с бровки подгоняет своих, как может. Игра Азербайджана его не устраивает.

25' Перекатывание мяча с фолами продолжается. Сложно командам создать что-то впереди, хотя по одному моменту у ворот сборных мы всё-таки увидели.

24' Мустафаев наказан жёлтой карточкой за фол в середине поля.

23' Мугошу сбили на правом фланге атаки. Опять свисток, опять остановка нашей встречи.

22' Спокойно защищается Черногория, даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать.

21' Марусич нарушает правила на правом фланге обороны. Сергей Иванов всё видел.

20' Немного придерживают мяч азербайджанцы, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.

19' А вои и очередь Миятовича выручать. Отбил он удар от Мадатова, голкипер успел сложиться и отбить мяч перед собой, а дальше Шофранац разрядил обстановку.

18' За счет проникающих передач футболисты в белой форме пытаются найти лазейку в частоколе обороны Азербайджана, но пока преграда выглядит основательной.

17' Черногория неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки из Азербайджана порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

16' Магомедалиев выручает, Йоветич наносил удар под перекладину. Голкипер перевел угрозу на угловой.

15' На своей половине поля контролируют мяч игроки Азербайджана, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

14' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот Черногории он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

13' Вуячич теперь не прав, за рамками правил он сыграл.

12' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

11' Иванович нарушает правила у центрального круга.

10' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

9' На данный момент чаще приходится вспоминать о стыках, нежели о красивом футболе.

8' Йоветич воткнулся в Гараева у азербайджанской штрафной, Сергей Иванов фола не увидел. Однако форварду потребовалась медицинская помощь.

7' Мельчат обе сборные еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.

6' Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров из России, во главе с Сергеем Ивановым, фиксирует он первый офсайд в матче. Йоветич туда забрался.

5' Сильный туман над полем. Такая погода сегодня сегодня в Запрешиче. Скорости пока не потрясают, опасных моментов пока так и не заглянули к нам.

4' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков Черногории зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

3' Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.

2' Сразу отмечу, что эта встреча проходит на нейтральном поле в Хорватии, в городе Запрешич.

1' Азербайджан проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме игроки Черногории.