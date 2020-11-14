Азербайджан
0:0
Перерыв
Стадион: СрК Запрешич
Черногория
23' Желтая карточкаМустафаев Вугар
31' Желтая карточкаМедведев Максим
43' Желтая карточкаИванович Игор
45' Вторая желтая карточкаИванович Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Челик МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сейдиев АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованни Де Биаси
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
Ход матча
23'
31'
43'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медведев Максим
|1
|0.2
|2.
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.2
|3.
|Алескеров Намик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.6
|2.
|Иванович Игор
|2
|0.4
|3.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.2
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|5.
|Распопович Момчило
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гусейнов Бадави
|2
|0
|2.
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|3.
|Мадатов Махир
|0
|1
|4.
|Медведев Максим
|1
|0
|5.
|Алескеров Намик
|1
|0
|6.
|Мустафаев Вугар
|1
|0
|7.
|Гараев Гара
|1
|0
|8.
|Диниев Джошгун
|1
|0
|9.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|10.
|Нагиев Адиль
|1
|0
|11.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванович Игор
|2
|1
|2.
|Симич Марко
|1
|1
|3.
|Савич Стефан
|2
|0
|4.
|Бакич Марко
|2
|0
|5.
|Болевич Александар
|2
|0
|6.
|Распопович Момчило
|2
|0
|7.
|Янкович Марко
|0
|1
|8.
|Вукчевич Никола
|1
|0
|9.
|Шчекич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Азербайджан
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Черногория
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан
Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан
Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия
Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия
Последние игры между собой
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|Люксембург
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Азербайджан
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|4.
|Кипр
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Азербайджан» – «Черногория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Азербайджан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Черногория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Азербайджан» – «Черногория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.57
|2.40
|1.95
|1.85
|1.20
|4.44
|1.69
|2.17
|1.14
|5.55
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.02
|11.50
|1.01
|12.00
|0.00
|20.00
|
|6.05
|1.11
|—
|—
|4.75
|1.18
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.16
|4.85
|1.11
|5.60
|1.01
|8.90
|1.04
|11.50
|—
|—
|
|3.13
|1.39
|2.60
|1.53
|2.06
|1.83
|1.66
|2.31
|1.47
|2.79
|1.60
|2.42
|1.37
|3.22
|1.53
|2.60
|1.11
|7.05
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Черногория
Исход игры
Азербайджан
7.7% (12)
Ничья
22.4% (35)
Черногория
69.9% (109)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
61.69% (95)
Нет
38.31% (59)
Популярный счёт
1:2 Черногория
34% (53)
0:1 Черногория
28.8% (45)
1:1 Ничья
18.6% (29)
2:1 Азербайджан
3.8% (6)
0:2 Черногория
3.2% (5)
1:0 Азербайджан
3.2% (5)
1:3 Черногория
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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