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Азербайджан
0:0
Перерыв

Стадион:
Черногория
0'
23' Желтая карточка
Мустафаев Вугар
31' Желтая карточка
Медведев Максим
43' Желтая карточка
Иванович Игор
45' Вторая желтая карточка
Иванович Игор
12
Магомедалиев
Шахрудин
5
Медведев
Максим
14
Бадалов
Эльвин
15
Гусейнов
Бадави
3
Салахлы
Азер
13
Гусейнов
Аббас
2
Гараев
Гара
6
Мустафаев
Вугар
10
Садыхов
Рагим
7
Муталлимов
Теллур
11
Мадатов
Махир
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
2
Шофранац
Александар
5
Вуячич
Игор
6
Радунович
Ристо
7
Иванович
Игор
19
Шчекич
Александар
8
Бакич
Марко
17
Хакшабанович
Сеад
9
Мугоша
Стефан
10
Йоветич
Стеван
Азербайджан
4-4-2
Черногория
4-4-2

Ход матча

23'
Мустафаев Вугар
 
31'
Медведев Максим
 
43'
Сейдиев Амин
Гусейнов Аббас
 
43'
 
Иванович Игор
45'
 
Иванович Игор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медведев Максим 1 0.2
2. Шейдаев Рамиль 1 0.2
3. Алескеров Намик 0 0
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.6
2. Иванович Игор 2 0.4
3. Бечирай Фатос 1 (1) 0.2
4. Хакшабанович Сеад 0 0
5. Распопович Момчило 0 0

Карточки

Азербайджан
# Игрок      
1. Гусейнов Бадави 2 0
2. Кривоцюк Антон 2 0
3. Мадатов Махир 0 1
4. Медведев Максим 1 0
5. Алескеров Намик 1 0
6. Мустафаев Вугар 1 0
7. Гараев Гара 1 0
8. Диниев Джошгун 1 0
9. Гусейнов Аббас 1 0
10. Нагиев Адиль 1 0
11. Халилзаде Тамкин 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Иванович Игор 2 1
2. Симич Марко 1 1
3. Савич Стефан 2 0
4. Бакич Марко 2 0
5. Болевич Александар 2 0
6. Распопович Момчило 2 0
7. Янкович Марко 0 1
8. Вукчевич Никола 1 0
9. Шчекич Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Азербайджан 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Черногория 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан
Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан
Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия
Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия

Последние игры между собой

Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Черногория 2:0 Азербайджан Лига наций УЕФА Черногория 2:0 Азербайджан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
2. Люксембург 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Азербайджан 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
4. Кипр 1:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    В Хорватии прозвучал свисток на перерыв. Азербайджан - Черногория 0:0.
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Иванович получает карточку жёлтого цвета за фол в середине поля. А она у него уже вторая.
  • Желтая карточка
    45'
    Иванович  за удар после свистка получает жёлтую карточку.
  • 44'
    Команды просто убивают время, контролируя мяч в центре поля. Активностью и не пахнет, вообще нет подступов к воротам. 
  • Замена
    43'
    И замена. Сейдиев сыграет вместо Аббаса Гусейнова.
  • Травма, повреждение
    42'
    Аббас Гусейнов, по всей видимости, игру продолжить не сможет. Растяжение на ровном месте получает 13 номер Азербайджана.
  • 40'
    Йоветич решается на удар с левого края штрафной. Слишком смелое решение, мяч улетает за пределы поля.
  • 39'
    Фарук Хаджибегич что-то очень возмущенно выговаривает своим игрокам. Наверное, не выполнила его команда план на первый тайм. Счёт всё ещё не открыт.
  • 38'
    Игра совсем перешла к центру поля. Под занавес тайма команды решили немного отдохнуть.
  • Офсайд
    37'
    Офсайд у Черногории. Заброс к штрафной и откровенный двухметровый офсайд.
  • 36'
    Очень много длинных передач используют игроки из Азербайджана, до ворот соперника приблизиться сложно.
  • Фол, нарушение
    35'
    Аббас Гусейнов нарушает правила в середине поля.
  • 34'
    Тяжелый первый тайм. Очень мало ударов по воротам в исполнении обеих сборных.
  • Желтая карточка
    33'
    Медведев получает карточку жёлтого цвета. Мугоша пострадал в центре поля.
  • Фол, нарушение
    33'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас на Йоветиче правила были нарушены.
  • Фол, нарушение
    32'
    А теперь Мугоша  был не прав у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    31'
    Мадатов нарушает правила в чужой штрафной.
  • 30'
    В таких играх обычно всё решает один единственный мяч. Судя по рисунку игры, у нас как-раз такой поединок.
  • Фол, нарушение
    29'
    Салахлы нарушает правила в середине поля.
  • 28'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • Фол, нарушение
    27'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.
  • 26'
    Де Биаси с бровки подгоняет своих, как может. Игра Азербайджана его не устраивает.
  • Фол, нарушение
    25'
    Перекатывание мяча с фолами продолжается. Сложно командам создать что-то впереди, хотя по одному моменту у ворот сборных мы всё-таки увидели.
  • Желтая карточка
    24'
    Мустафаев наказан жёлтой карточкой за фол в середине поля. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Мугошу сбили на правом фланге атаки. Опять свисток, опять остановка нашей встречи.
  • 22'
    Спокойно защищается Черногория, даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Марусич нарушает правила на правом фланге обороны. Сергей Иванов всё видел.
  • 20'
    Немного придерживают мяч азербайджанцы, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.
  • Опасный момент
    19'
    А вои и очередь Миятовича выручать. Отбил он удар от Мадатова, голкипер успел сложиться и отбить мяч перед собой, а дальше Шофранац разрядил обстановку.
  • 18'
    За счет проникающих передач футболисты в белой форме пытаются найти лазейку в частоколе обороны Азербайджана, но пока преграда выглядит основательной.
  • Угловой
    17'
    Черногория неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки из Азербайджана порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    16'
    Магомедалиев выручает, Йоветич наносил удар под перекладину. Голкипер перевел угрозу на угловой.
  • 15'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки Азербайджана, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Угловой
    14'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот Черногории он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Вуячич теперь не прав, за рамками правил он сыграл.
  • 12'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Иванович нарушает правила у центрального круга.
  • 10'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 9'
    На данный момент чаще приходится вспоминать о стыках, нежели о красивом футболе. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Йоветич воткнулся в Гараева у азербайджанской штрафной, Сергей Иванов фола не увидел. Однако форварду потребовалась медицинская помощь.
  • 7'
    Мельчат обе сборные еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.
  • Офсайд
    6'
    Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров из России, во главе с Сергеем Ивановым, фиксирует он первый офсайд в матче. Йоветич туда забрался.
  • 5'
    Сильный туман над полем.  Такая погода сегодня сегодня в Запрешиче. Скорости пока не потрясают, опасных моментов пока так и не заглянули к нам.
  • 4'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков Черногории зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • 3'
    Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.
  • 2'
    Сразу отмечу, что эта встреча проходит на нейтральном поле в Хорватии, в городе Запрешич.
  • 1'
    Азербайджан проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме игроки Черногории.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion SRC Zapresic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.20 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 2.45 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.14 2.17
  4.27 2.28 2.73

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.95 1.85 1.20 4.44 1.69 2.17 1.14 5.55 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
6.05 1.11 4.75 1.18 2.35 1.66 1.71 2.14 1.41 2.82 1.16 4.85 1.11 5.60 1.01 8.90 1.04 11.50
3.13 1.39 2.60 1.53 2.06 1.83 1.66 2.31 1.47 2.79 1.60 2.42 1.37 3.22 1.53 2.60 1.11 7.05 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.19 4.60 1.11 6.50 1.03 9.90
2.28 1.63 1.48 2.65 1.25 3.95 1.04 10.50 1.03 11.75
1.15 5.81 1.35 3.32 1.12 6.99 1.30 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.72 2.08 1.33 3.25 1.09 6.40
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.40 1.08 8.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
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Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Черногория

Исход игры
Азербайджан
7.7% (12)
Ничья
22.4% (35)
Черногория
69.9% (109)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
61.69% (95)
Нет
38.31% (59)
Популярный счёт
1:2 Черногория
34% (53)
0:1 Черногория
28.8% (45)
1:1 Ничья
18.6% (29)
2:1 Азербайджан
3.8% (6)
0:2 Черногория
3.2% (5)
1:0 Азербайджан
3.2% (5)
1:3 Черногория
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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