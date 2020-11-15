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Беларусь
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Литва
0' 3'
12
Хаткевич
Егор
15
Юзепчук
Роман
5
Поляков
Денис
20
Сачивко
Александр
21
Бордачёв
Максим
9
Эбонг
Макс
23
Кендыш
Юрий
14
Яблонский
Евгений
22
Стасевич
Игорь
17
Лисакович
Виталий
11
Скавыш
Максим
12
Шведкаускас
Томас
8
Вайткунас
Эгидиюс
2
Гашпуйтис
Витас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
5
Бенета
Маркас
13
Edgaras
Utkus
14
Сливка
Выкинтас
11
Новиковас
Арвидас
21
Элиошюс
Таутвидас
15
Ласицкас
Юстас
19
Казлаускас
Донатас
Беларусь
4-4-2
Литва
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 0.4
2. Бордачёв Максим 1 0.2
3. Сачивко Александр 1 0.2
4. Яблонский Евгений 1 0.2
5. Юзепчук Роман 1 0.2
6. Стасевич Игорь 0 0
7. Скавыш Максим 0 0
Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.25
2. Лаукжемис Каролис 1 0.25
3. Казлаускас Донатас 1 0.25

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Эбонг Макс 2 0
2. Драгун Станислав 1 0
3. Наумов Никита 1 0
4. Громыко Валерий 1 0
Литва
# Игрок      
1. Дапкус Мартинас 2 0
2. Казлаускас Донатас 2 0
3. Воробьев Модест 2 0
4. Миколюнас Салюнас 1 0
5. Палионис Маркус 1 0
6. Баравикас Роландас 1 0
7. Сиргедас Гратас 1 0
8. Ласицкас Юстас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Литва 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва
Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Литва 2:2 Беларусь Лига наций УЕФА Литва 1:1 Беларусь Международные матчи Литва 0:2 Беларусь Товарищеские матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Албания 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 1 6
3. Литва 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
4. Казахстан 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
  • Первый тайм
  • 5'
    У Уткуса подача слева со штрафного получилась слабой. Белорусы выбили мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Поляков на фланге прихватил руками Казлаускаса.
  • 3'
    Гости активно начали встречу и сразу организовали опасную атаку на ворота беларусов, которая не завершилась ударом.
  • 2'
    Сборная Беларуси играет в белой форме, сборная Литвы - в жёлтых футболках и зелёных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Динамо"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 5 тура группы 4 лиги С Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Беларуси и Литвы. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 153
    Беларусь 87.6% (134)
    X 9.8% (15)
    Литва 2.6% (4)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Литва
    1.79
    3.44
    5.57
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dinamo Stadion, Minsk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.35 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.25 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.44 5.50
  1.79 3.44 5.57

Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.50 1.08 5.60 1.12 2.60 1.51 2.23 1.66 1.97 1.83 1.70 2.15 1.55 2.46 1.22 3.80 1.16 4.60 1.04 8.50 1.03 9.20 0.00 17.00
6.85 1.07 6.05 1.13 2.58 1.56 1.87 1.95 1.49 2.54 1.20 3.90 1.14 4.75 1.03 8.90 1.04 11.75
7.58 1.11 2.69 1.51 2.34 1.65 2.00 1.88 1.72 2.21 1.56 2.53 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.46 1.25 3.65 1.06 8.50
2.53 1.52 1.56 2.43 1.28 3.64 1.06 9.20 1.04 10.75
2.47 1.59 2.03 1.86 1.57 2.51 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.69 1.48 2.60 1.16 4.80
2.95 1.40 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.85 1.10 6.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.62
Букмекер Да Нет
6.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.40 1.17
Где смотреть матч Беларусь 0:0 Литва онлайн

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Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Литва

Исход игры
Беларусь
87.6% (134)
Ничья
9.8% (15)
Литва
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48% (72)
Меньше
52% (78)
Обе команды забьют
Да
54.67% (82)
Нет
45.33% (68)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
41.2% (63)
1:0 Беларусь
28.1% (43)
2:0 Беларусь
13.1% (20)
1:1 Ничья
7.8% (12)
3:1 Беларусь
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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