Беларусь
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Динамо (Минск)
Литва
23
Кендыш
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чичкан АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.4
|2.
|Бордачёв Максим
|1
|0.2
|3.
|Сачивко Александр
|1
|0.2
|4.
|Яблонский Евгений
|1
|0.2
|5.
|Юзепчук Роман
|1
|0.2
|6.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|7.
|Скавыш Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|1
|0.25
|2.
|Лаукжемис Каролис
|1
|0.25
|3.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбонг Макс
|2
|0
|2.
|Драгун Станислав
|1
|0
|3.
|Наумов Никита
|1
|0
|4.
|Громыко Валерий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дапкус Мартинас
|2
|0
|2.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|3.
|Воробьев Модест
|2
|0
|4.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|5.
|Палионис Маркус
|1
|0
|6.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|7.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|8.
|Ласицкас Юстас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Литва
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва
Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.50
|1.08
|5.60
|1.12
|2.60
|1.51
|2.23
|1.66
|1.97
|1.83
|1.70
|2.15
|1.55
|2.46
|1.22
|3.80
|1.16
|4.60
|1.04
|8.50
|1.03
|9.20
|0.00
|17.00
|
|6.85
|1.07
|6.05
|1.13
|2.58
|1.56
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.20
|3.90
|1.14
|4.75
|1.03
|8.90
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|7.58
|1.11
|—
|—
|2.69
|1.51
|2.34
|1.65
|2.00
|1.88
|1.72
|2.21
|1.56
|2.53
|—
|—
|1.19
|5.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Литва
Исход игры
Беларусь
87.6% (134)
Ничья
9.8% (15)
Литва
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48% (72)
Меньше
52% (78)
Обе команды забьют
Да
54.67% (82)
Нет
45.33% (68)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
41.2% (63)
1:0 Беларусь
28.1% (43)
2:0 Беларусь
13.1% (20)
1:1 Ничья
7.8% (12)
3:1 Беларусь
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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