Беларусь
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Стадион: Динамо (Минск)
Литва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Драгун Станислав
|5
|0.45
|2.
|Сарока Антон
|3 (1)
|0.27
|3.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.18
|4.
|Стасевич Игорь
|1
|0.09
|5.
|Бордачёв Максим
|1
|0.09
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.09
|7.
|Сачивко Александр
|1
|0.09
|8.
|Яблонский Евгений
|1
|0.09
|9.
|Юзепчук Роман
|1
|0.09
|10.
|Скавыш Максим
|0
|0
|11.
|Володько Максим
|0
|0
|12.
|Лаптев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|1
|0.1
|2.
|Жулпа Артурас
|1
|0.1
|3.
|Лаукжемис Каролис
|1
|0.1
|4.
|Баравикас Роландас
|1
|0.1
|5.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.1
|6.
|Петравичюс Деймантас
|1
|0.1
|7.
|Вальскис Нериюс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгун Станислав
|2
|0
|2.
|Володько Максим
|2
|0
|3.
|Эбонг Макс
|2
|0
|4.
|Кисляк Сергей
|1
|0
|5.
|Политевич Сергей
|1
|0
|6.
|Сарока Антон
|1
|0
|7.
|Маевский Иван
|1
|0
|8.
|Мартынович Александр
|1
|0
|9.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|10.
|Наумов Никита
|1
|0
|11.
|Лаптев Денис
|1
|0
|12.
|Кендыш Юрий
|1
|0
|13.
|Громыко Валерий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Новиковас Арвидас
|2
|1
|2.
|Воробьев Модест
|3
|0
|3.
|Дапкус Мартинас
|2
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|5.
|Гирдвайнис Эдвинас
|2
|0
|6.
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|7.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|8.
|Палионис Маркус
|1
|0
|9.
|Вайткунас Эгидиюс
|1
|0
|10.
|Климавичюс Линас
|1
|0
|11.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|12.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|13.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Литва
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва
Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.00
|1.08
|5.20
|1.14
|2.50
|1.53
|2.20
|1.67
|1.87
|1.93
|1.69
|2.18
|1.48
|2.55
|1.21
|4.10
|1.15
|4.90
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|7.10
|1.10
|5.50
|1.16
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.30
|1.16
|5.35
|1.05
|10.25
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|7.34
|1.11
|—
|—
|2.59
|1.53
|2.26
|1.68
|1.93
|1.95
|1.67
|2.28
|1.52
|2.62
|—
|—
|1.17
|5.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беларусь - Литва
Исход игры
Беларусь
89.1% (49)
Ничья
9.1% (5)
Литва
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
61.54% (32)
Нет
38.46% (20)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
47.3% (26)
1:0 Беларусь
20% (11)
2:0 Беларусь
14.5% (8)
1:1 Ничья
7.3% (4)
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