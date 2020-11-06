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Беларусь
 
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Стадион:
Литва

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Драгун Станислав 5 0.45
2. Сарока Антон 3 (1) 0.27
3. Лисакович Виталий 2 (1) 0.18
4. Стасевич Игорь 1 0.09
5. Бордачёв Максим 1 0.09
6. Ковалёв Юрий 1 0.09
7. Сачивко Александр 1 0.09
8. Яблонский Евгений 1 0.09
9. Юзепчук Роман 1 0.09
10. Скавыш Максим 0 0
11. Володько Максим 0 0
12. Лаптев Денис 0 0
Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.1
2. Жулпа Артурас 1 0.1
3. Лаукжемис Каролис 1 0.1
4. Баравикас Роландас 1 0.1
5. Казлаускас Донатас 1 0.1
6. Петравичюс Деймантас 1 0.1
7. Вальскис Нериюс 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Драгун Станислав 2 0
2. Володько Максим 2 0
3. Эбонг Макс 2 0
4. Кисляк Сергей 1 0
5. Политевич Сергей 1 0
6. Сарока Антон 1 0
7. Маевский Иван 1 0
8. Мартынович Александр 1 0
9. Ковалёв Юрий 1 0
10. Наумов Никита 1 0
11. Лаптев Денис 1 0
12. Кендыш Юрий 1 0
13. Громыко Валерий 1 0
Литва
# Игрок      
1. Новиковас Арвидас 2 1
2. Воробьев Модест 3 0
3. Дапкус Мартинас 2 0
4. Казлаускас Донатас 2 0
5. Гирдвайнис Эдвинас 2 0
6. Ласицкас Юстас 2 0
7. Миколюнас Салюнас 1 0
8. Палионис Маркус 1 0
9. Вайткунас Эгидиюс 1 0
10. Климавичюс Линас 1 0
11. Баравикас Роландас 1 0
12. Сливка Выкинтас 1 0
13. Сиргедас Гратас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4)
 Литва 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва
Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Литва 2:2 Беларусь Лига наций УЕФА Литва 1:1 Беларусь Международные матчи Литва 0:2 Беларусь Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Литва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Беларусь 89.1% (49)
    X 9.1% (5)
    Литва 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Литва
    1.85
    3.41
    5.44
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.40 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.30 5.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.34 4.95
      1.81 3.41 5.44

    Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.00 1.08 5.20 1.14 2.50 1.53 2.20 1.67 1.87 1.93 1.69 2.18 1.48 2.55 1.21 4.10 1.15 4.90 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 17.50
    7.10 1.10 5.50 1.16 2.51 1.54 1.87 1.95 1.52 2.70 1.22 4.30 1.16 5.35 1.05 10.25 1.04 11.75
    7.34 1.11 2.59 1.53 2.26 1.68 1.93 1.95 1.67 2.28 1.52 2.62 1.17 5.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.53 2.50 1.25 3.70 1.05 8.70
    2.43 1.56 1.56 2.43 1.28 3.64 1.06 9.20 1.04 10.75
    2.47 1.59 2.03 1.86 1.56 2.54 1.37 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.57
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Где смотреть матч Беларусь - Литва онлайн

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    Прогнозы на матч Беларусь - Литва

    Исход игры
    Беларусь
    89.1% (49)
    Ничья
    9.1% (5)
    Литва
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (32)
    Нет
    38.46% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Беларусь
    47.3% (26)
    1:0 Беларусь
    20% (11)
    2:0 Беларусь
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
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