Албания
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Arena Kombetare
Казахстан
1' Желтая карточкаКеримжанов Олжас
22
Абраши
Амир
11
Узуни
Мюрто
10
Манай
Рею
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
10 Манай РеюНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ходжа АлбанВратарь
- Вратарь
-
15 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перцух ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Федин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.25
|2.
|Баре Кейди
|1
|0.25
|3.
|Роши Одисе
|0
|0
|4.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куат Исламбек
|1
|0.25
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.25
|3.
|Аимбетов Абат
|1
|0.25
|4.
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Ляци Казим
|2
|0
|3.
|Абраши Амир
|1
|0
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|5.
|Баре Кейди
|1
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|7.
|Броя Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малый Сергей
|3
|0
|2.
|Суюмбаев Гафуржан
|2
|0
|3.
|Бейсебеков Абзал
|1
|0
|4.
|Быстров Марат
|1
|0
|5.
|Абикен Айбол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Казахстан
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +7 =4 -9Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь
Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан
Последние игры между собой
Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.50
|1.10
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.39
|1.57
|2.06
|1.73
|1.75
|2.03
|1.66
|2.21
|1.44
|2.65
|1.19
|4.40
|1.14
|5.30
|1.03
|10.00
|1.02
|10.50
|0.00
|19.00
|
|6.30
|1.09
|4.95
|1.18
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.16
|4.65
|1.11
|4.90
|1.01
|9.50
|1.04
|11.00
|—
|—
|
|6.82
|1.13
|—
|—
|3.12
|1.40
|2.47
|1.59
|2.14
|1.77
|1.81
|2.10
|1.59
|2.48
|1.46
|2.86
|—
|—
|1.15
|6.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Албания 0:0 Казахстан
Исход игры
Албания
74% (114)
Ничья
20.1% (31)
Казахстан
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (47)
Меньше
68.87% (104)
Обе команды забьют
Да
49.67% (75)
Нет
50.33% (76)
Популярный счёт
1:0 Албания
33.8% (52)
2:1 Албания
24% (37)
1:1 Ничья
18.2% (28)
2:0 Албания
11.7% (18)
3:1 Албания
3.2% (5)
1:2 Казахстан
2.6% (4)
0:2 Казахстан
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!