  1. Футбол
  2. Матчи
Албания
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Казахстан
0'
1' Желтая карточка
Керимжанов Олжас
5'
1
Бериша
Этрит
5
Весели
Фредерик
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
4
Хюсай
Эльсейд
22
Абраши
Амир
7
Каллаку
Шерифф
9
Мемушай
Ледиан
16
Чикалеши
Сокол
11
Узуни
Мюрто
10
Манай
Рею
1
Покатилов
Стас
11
Вороговский
Ян
22
Марочкин
Александр
13
Керимжанов
Олжас
3
Алип
Нуралы
21
Бейсебеков
Абзал
5
Куат
Исламбек
6
Абикен
Айбол
16
Суюмбаев
Гафуржан
17
Аимбетов
Абат
7
Щёткин
Алексей
Албания
3-4-1-2
Казахстан
4-4-2

Ход матча

1'
 
Керимжанов Олжас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 0.25
2. Баре Кейди 1 0.25
3. Роши Одисе 0 0
4. Хюсай Эльсейд 0 0
Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куат Исламбек 1 0.25
2. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.25
3. Аимбетов Абат 1 0.25
4. Исламхан Бауыржан 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Ляци Казим 2 0
3. Абраши Амир 1 0
4. Дермаку Кастриот 1 0
5. Баре Кейди 1 0
6. Кумбулла Мараш 1 0
7. Броя Армандо 1 0
Казахстан
# Игрок      
1. Малый Сергей 3 0
2. Суюмбаев Гафуржан 2 0
3. Бейсебеков Абзал 1 0
4. Быстров Марат 1 0
5. Абикен Айбол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Казахстан 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь
Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан 0:0 Албания Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Албания 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 1 6
3. Литва 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
4. Казахстан 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    7'
    Суюмбаев пробил по воротам метров с 26, Бериша не стал рисковать и перевел мяч на угловой.
  • 6'
    Хорошие скорости с первых же минут мы видим. Посмотрим, на сколько хватит командам сил в таком темпе.
  • Фол, нарушение
    5'
    Абикен нарушает правила в середине поля, пострадал Абраши.
  • Угловой
    4'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот Албании он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 4'
    Подопечные Михала Билека никоим образом не показывают, что готовы играть вторым номером. Свободно контролируют мяч и придумывают варианты в атаке.
  • 3'
    Джимсити выше всех выпрыгнул в штрафной Казахстана на эту передачу, но послать мяч в цель не сумел.
  • Желтая карточка
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хавьера Эстрады Фернандеса, из Испании. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает правила Керимжанов, сбил он Узуни, за что и получил карточку жёлтого цвета.
  • 1'
    Албания проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в жёлтой футболисты Казахстана.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки сборной Казахстана.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 5-го тура Лиги наций между сборными Албании и Казахстана в группе 4 лиги С.  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 154
    Албания 74% (114)
    X 20.1% (31)
    Казахстан 5.8% (9)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Казахстан
    1.84
    3.40
    6.32
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Керимжанов Олжас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.40 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.10 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.36 5.00
  1.75 3.33 6.32

Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.10 4.90 1.17 2.39 1.57 2.06 1.73 1.75 2.03 1.66 2.21 1.44 2.65 1.19 4.40 1.14 5.30 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 19.00
6.30 1.09 4.95 1.18 2.41 1.63 1.75 2.08 1.43 2.74 1.16 4.65 1.11 4.90 1.01 9.50 1.04 11.00
6.82 1.13 3.12 1.40 2.47 1.59 2.14 1.77 1.81 2.10 1.59 2.48 1.46 2.86 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.22 3.95 1.04 9.60
2.32 1.61 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 10.00 1.04 11.50
2.34 1.65 1.92 1.97 1.49 2.76 1.33 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.83 1.41 2.75 1.11 5.60
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Букмекер Да Нет
7.20 1.08
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Где смотреть матч Албания 0:0 Казахстан онлайн

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Прогнозы на матч Албания 0:0 Казахстан

Исход игры
Албания
74% (114)
Ничья
20.1% (31)
Казахстан
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (47)
Меньше
68.87% (104)
Обе команды забьют
Да
49.67% (75)
Нет
50.33% (76)
Популярный счёт
1:0 Албания
33.8% (52)
2:1 Албания
24% (37)
1:1 Ничья
18.2% (28)
2:0 Албания
11.7% (18)
3:1 Албания
3.2% (5)
1:2 Казахстан
2.6% (4)
0:2 Казахстан
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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