Албания
Позже
Стадион: Arena Kombetare
Казахстан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джака Таулант
|1
|0.13
|2.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.13
|3.
|Баре Кейди
|1
|0.13
|4.
|Хика Яхмир
|0
|0
|5.
|Роши Одисе
|0
|0
|6.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.2
|2.
|Муртазаев Роман
|1
|0.1
|3.
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0.1
|4.
|Сейдахмет Еркебулан
|1
|0.1
|5.
|Логвиненко Юрий
|1
|0.1
|6.
|Куат Исламбек
|1
|0.1
|7.
|Турысбек Бауыржан
|1
|0.1
|8.
|Омиртаев Оралхан
|1
|0.1
|9.
|Аимбетов Абат
|1
|0.1
|10.
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|11.
|Мужиков Серикжан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|3
|1
|2.
|Маврай Мергим
|1
|1
|3.
|Баша Мигьен
|2
|0
|4.
|Ляци Казим
|2
|0
|5.
|Абраши Амир
|1
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|7.
|Джимсити Берат
|1
|0
|8.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|9.
|Манай Рею
|1
|0
|10.
|Пренга Херди
|1
|0
|11.
|Ндой Эмануэле
|1
|0
|12.
|Грезда Эрос
|1
|0
|13.
|Баре Кейди
|1
|0
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|15.
|Броя Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мужиков Серикжан
|2
|1
|2.
|Малый Сергей
|3
|0
|3.
|Суюмбаев Гафуржан
|3
|0
|4.
|Бейсебеков Абзал
|2
|0
|5.
|Куат Исламбек
|2
|0
|6.
|Шомко Дмитрий
|1
|0
|7.
|Турысбек Бауыржан
|1
|0
|8.
|Тунгышбаев Еркебулан
|1
|0
|9.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|10.
|Быстров Марат
|1
|0
|11.
|Сейдахмет Еркебулан
|1
|0
|12.
|Абикен Айбол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Казахстан
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +7 =4 -9Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь
Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан
Последние игры между собой
Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.10
|1.08
|5.30
|1.14
|2.50
|1.51
|2.23
|1.66
|1.90
|1.90
|1.69
|2.21
|1.49
|2.55
|1.21
|4.10
|1.16
|4.90
|1.04
|9.10
|1.03
|9.80
|0.00
|17.00
|
|7.60
|1.10
|5.95
|1.15
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.24
|4.15
|1.17
|4.95
|1.05
|9.80
|1.04
|11.00
|—
|—
|
|7.69
|1.10
|—
|—
|2.61
|1.53
|2.28
|1.67
|1.96
|1.93
|1.68
|2.24
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.17
|5.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Албания - Казахстан
Исход игры
Албания
70.4% (38)
Ничья
20.4% (11)
Казахстан
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
1:0 Албания
25.9% (14)
2:1 Албания
22.2% (12)
1:1 Ничья
18.5% (10)
2:0 Албания
16.7% (9)
1:2 Казахстан
5.6% (3)
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