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Албания
 
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Стадион:
Казахстан

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джака Таулант 1 0.13
2. Чикалеши Сокол 1 0.13
3. Баре Кейди 1 0.13
4. Хика Яхмир 0 0
5. Роши Одисе 0 0
6. Хюсай Эльсейд 0 0
Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зайнутдинов Бактиёр 2 0.2
2. Муртазаев Роман 1 0.1
3. Суюмбаев Гафуржан 1 0.1
4. Сейдахмет Еркебулан 1 0.1
5. Логвиненко Юрий 1 0.1
6. Куат Исламбек 1 0.1
7. Турысбек Бауыржан 1 0.1
8. Омиртаев Оралхан 1 0.1
9. Аимбетов Абат 1 0.1
10. Исламхан Бауыржан 0 0
11. Мужиков Серикжан 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 3 1
2. Маврай Мергим 1 1
3. Баша Мигьен 2 0
4. Ляци Казим 2 0
5. Абраши Амир 1 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Джимсити Берат 1 0
8. Дермаку Кастриот 1 0
9. Манай Рею 1 0
10. Пренга Херди 1 0
11. Ндой Эмануэле 1 0
12. Грезда Эрос 1 0
13. Баре Кейди 1 0
14. Кумбулла Мараш 1 0
15. Броя Армандо 1 0
Казахстан
# Игрок      
1. Мужиков Серикжан 2 1
2. Малый Сергей 3 0
3. Суюмбаев Гафуржан 3 0
4. Бейсебеков Абзал 2 0
5. Куат Исламбек 2 0
6. Шомко Дмитрий 1 0
7. Турысбек Бауыржан 1 0
8. Тунгышбаев Еркебулан 1 0
9. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
10. Быстров Марат 1 0
11. Сейдахмет Еркебулан 1 0
12. Абикен Айбол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Казахстан 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь
Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан 0:0 Албания Лига наций УЕФА
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Албания 70.4% (38)
    X 20.4% (11)
    Казахстан 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Казахстан
    1.77
    3.55
    6.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.50 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.35 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.44 5.25
      1.68 3.55 6.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Казахстан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Казахстан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Казахстан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.10 1.08 5.30 1.14 2.50 1.51 2.23 1.66 1.90 1.90 1.69 2.21 1.49 2.55 1.21 4.10 1.16 4.90 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 17.00
    7.60 1.10 5.95 1.15 2.62 1.50 1.95 1.87 1.57 2.56 1.24 4.15 1.17 4.95 1.05 9.80 1.04 11.00
    7.69 1.10 2.61 1.53 2.28 1.67 1.96 1.93 1.68 2.24 1.54 2.57 1.17 5.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.59 2.45 1.28 3.50 1.06 8.30
    2.48 1.54 1.61 2.32 1.29 3.60 1.06 8.60 1.05 10.00
    2.42 1.58 2.03 1.85 1.54 2.51 1.32 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.76 1.44 2.70 1.14 5.20
    3.10 1.37 2.00 1.81 1.47 2.68 1.14 5.60 1.10 6.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Где смотреть матч Албания - Казахстан онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Казахстан

    Исход игры
    Албания
    70.4% (38)
    Ничья
    20.4% (11)
    Казахстан
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Албания
    25.9% (14)
    2:1 Албания
    22.2% (12)
    1:1 Ничья
    18.5% (10)
    2:0 Албания
    16.7% (9)
    1:2 Казахстан
    5.6% (3)
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