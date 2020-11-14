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Португалия
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Франция
0' 4'
1
Патрисиу
Руй
20
Канселу
Жоау
6
Фонте
Жозе
4
Диаш
Рубен
5
Геррейро
Рафаэль
13
Данилу
Перейра
14
Карвалью
Вилльям
11
Фернандеш
Бруну
10
Силва
Бернарду
7
Роналду
Криштиану
23
Фелиш
Жоау
1
Льорис
Уго
2
Павар
Бенджамин
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
21
Эрнандес
Люка
6
Погба
Поль
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
11
Коман
Кингсли
7
Гризманн
Антуан
10
Марсьяль
Антони
Португалия
4-2-1-3
Франция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 3 0.75
2. Роналду Криштиану 2 0.5
3. Канселу Жоау 1 0.25
4. Силва Бернарду 1 0.25
5. Фелиш Жоау 1 0.25
6. Андре Силва 1 0.25
7. Пепе Кеплер 0 0
8. Карвалью Вилльям 0 0
9. Геррейро Рафаэль 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.5
2. Мбаппе Килиан 2 0.5
3. Юпамекано Део 1 0.25
4. Жиру Оливье 1 (1) 0.25
5. Динь Люка 0 0
6. Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Португалия
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Геррейро Рафаэль 1 0
3. Диаш Рубен 1 0
4. Жота Диогу 1 0
5. Фелиш Жоау 1 0
Франция
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 1 0
2. Погба Поль 1 0
3. Динь Люка 1 0
4. Ленгле Клеман 1 0
5. Канте Н'Голо 1 0
6. Юпамекано Део 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Франция 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания
Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия
Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина
Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия

Последние игры между собой

Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Франция 0:0 Португалия Лига наций УЕФА Португалия 1:0 Франция ЕВРО 2016 Португалия 0:1 Франция Товарищеские матчи Франция 2:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Франция Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Хорватия Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
4. Швеция Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 4'
    Рабио при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Гризманном, а затем выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Марсьялю, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, игроки сборной Португалии перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти пока довольно трудно. 
  • 2'
    Эрнандес и Рабио попытались развить атаку через левый фланг, но Фернандеш довольно удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за первое место в третьей группе Лиги А. Посмотрим, как себя проявит сборная Франции после поражения в товарищеском матче от Финляндии. 
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Португалия: 46%, Франция: 54%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Португалия
  • 4'
    Рабио Адриен из команды Франция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Франция пытается что-то создать.
  • 2'
    Португалия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Франция контролирует мяч.
  • 1'
    Франция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Франция начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.30 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.10 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.44 3.58
  2.24 3.34 3.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.05 7.20 1.10 3.10 1.39 2.37 1.65 1.96 1.93 1.74 2.21 1.38 3.25 1.27 3.90 1.10 6.90 1.08 7.30 1.01 13.00
7.00 1.06 6.25 1.10 2.90 1.37 2.24 1.65 1.79 2.34 1.33 3.32 1.23 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.01 16.50
3.18 1.39 2.80 1.49 2.39 1.64 1.98 1.93 1.74 2.20 1.55 2.59 1.26 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.69 2.17 1.35 3.35 1.09 7.50
2.53 1.52 1.71 2.14 1.36 3.15 1.10 7.20 1.07 8.70
2.74 1.50 2.25 1.71 1.76 2.18 1.49 2.78 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.20 3.85
3.38 1.32 2.31 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.93
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.80 1.29
Где смотреть матч Португалия 0:0 Франция онлайн

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Прогнозы на матч Португалия 0:0 Франция

Исход игры
Португалия
32.7% (52)
Ничья
50.9% (81)
Франция
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
43.23% (67)
Меньше
56.77% (88)
Обе команды забьют
Да
87.1% (135)
Нет
12.9% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (68)
2:1 Португалия
19.5% (31)
1:2 Франция
11.9% (19)
1:0 Португалия
9.4% (15)
2:2 Ничья
6.9% (11)
3:2 Португалия
1.3% (2)
0:1 Франция
1.3% (2)
3:1 Португалия
1.3% (2)
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