Португалия
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эштадиу да Луш
Франция
20
Канселу
Жоау
23
Фелиш
Жоау
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
22 Силва РуиВратарь
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
19 Руй МариуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
21 Жота ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Нету ПедруНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
-
20 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
18 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Динь ЛюкаЗащитник
-
22 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|3
|0.75
|2.
|Роналду Криштиану
|2
|0.5
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|4.
|Силва Бернарду
|1
|0.25
|5.
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|6.
|Андре Силва
|1
|0.25
|7.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|8.
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.5
|2.
|Мбаппе Килиан
|2
|0.5
|3.
|Юпамекано Део
|1
|0.25
|4.
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.25
|5.
|Динь Люка
|0
|0
|6.
|Марсьяль Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|3.
|Диаш Рубен
|1
|0
|4.
|Жота Диогу
|1
|0
|5.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|2.
|Погба Поль
|1
|0
|3.
|Динь Люка
|1
|0
|4.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|5.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|6.
|Юпамекано Део
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Португалия
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Франция
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания
Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия
Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина
Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Португалия» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Португалия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Португалия» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.05
|7.20
|1.10
|3.10
|1.39
|—
|—
|2.37
|1.65
|1.96
|1.93
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.38
|3.25
|1.27
|3.90
|1.10
|6.90
|1.08
|7.30
|1.01
|13.00
|
|7.00
|1.06
|6.25
|1.10
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.79
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.23
|3.70
|1.08
|6.50
|1.06
|7.00
|1.01
|16.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.39
|2.80
|1.49
|2.39
|1.64
|1.98
|1.93
|1.74
|2.20
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.26
|4.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Португалия 0:0 Франция
Исход игры
Португалия
32.7% (52)
Ничья
50.9% (81)
Франция
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
43.23% (67)
Меньше
56.77% (88)
Обе команды забьют
Да
87.1% (135)
Нет
12.9% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (68)
2:1 Португалия
19.5% (31)
1:2 Франция
11.9% (19)
1:0 Португалия
9.4% (15)
2:2 Ничья
6.9% (11)
3:2 Португалия
1.3% (2)
0:1 Франция
1.3% (2)
3:1 Португалия
1.3% (2)
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