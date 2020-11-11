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Португалия
 
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Стадион:
Франция

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 3 0.75
2. Роналду Криштиану 2 0.5
3. Канселу Жоау 1 0.25
4. Силва Бернарду 1 0.25
5. Фелиш Жоау 1 0.25
6. Андре Силва 1 0.25
7. Пепе Кеплер 0 0
8. Карвалью Вилльям 0 0
9. Геррейро Рафаэль 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.5
2. Мбаппе Килиан 2 0.5
3. Юпамекано Део 1 0.25
4. Жиру Оливье 1 (1) 0.25
5. Динь Люка 0 0
6. Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Португалия
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Геррейро Рафаэль 1 0
3. Диаш Рубен 1 0
4. Жота Диогу 1 0
5. Фелиш Жоау 1 0
Франция
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 1 0
2. Погба Поль 1 0
3. Динь Люка 1 0
4. Ленгле Клеман 1 0
5. Канте Н'Голо 1 0
6. Юпамекано Део 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Франция 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания
Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия
Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина
Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия

Последние игры между собой

Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Франция 0:0 Португалия Лига наций УЕФА Португалия 1:0 Франция ЕВРО 2016 Португалия 0:1 Франция Товарищеские матчи Франция 2:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Франция Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Хорватия Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
4. Швеция Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Португалия 20% (13)
    X 61.5% (40)
    Франция 18.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Франция
    2.65
    3.35
    3.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.35 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.10 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 3.16
      2.50 3.35 3.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Португалия» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Португалия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Португалия» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.10 1.04 6.90 1.09 3.05 1.38 2.33 1.64 1.94 1.92 1.72 2.20 1.36 3.20 1.25 3.95 1.10 7.10 1.07 7.50 1.01 13.50
    7.50 1.05 6.55 1.08 2.94 1.37 2.26 1.68 1.79 2.30 1.34 3.26 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.50 1.01 16.50
    3.19 1.39 2.80 1.49 2.38 1.64 1.96 1.94 1.72 2.22 1.54 2.62 1.25 4.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.35 3.30 1.09 7.40
    2.62 1.49 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
    2.72 1.51 2.24 1.71 1.76 2.19 1.49 2.78 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.52 1.59 2.26 1.23 3.95
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.56 2.43 1.19 4.70 1.14 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.92
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
    Где смотреть матч Португалия - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Франция

    Исход игры
    Португалия
    20% (13)
    Ничья
    61.5% (40)
    Франция
    18.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (27)
    Меньше
    57.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    96.83% (61)
    Нет
    3.17% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.3% (34)
    1:2 Франция
    16.9% (11)
    2:1 Португалия
    13.8% (9)
    2:2 Ничья
    7.7% (5)
    1:0 Португалия
    3.1% (2)
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