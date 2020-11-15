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Дания
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Исландия
0'
11' Желтая карточка
Скуласон Ари
1:0
12' Пенальти
Эриксен Кристиан
42'
1
Шмейхель
Каспер
6
Кристенсен
Андреас
4
Кьяер
Симон
3
Вестергор
Янник
18
Васс
Даниэль
15
Йенсен
Матиас
8
Делани
Томас
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Эриксен
Кристиан
20
Поульсен
Юссуф
9
Брайтвайт Мартин
13
Рунарссон
Рунар
5
Ингасон
Сверрир
3
Эйолфссон
Холмар
Эрн
18
Магнуссон
Хёрдур
2
Севарссон
Биркир
8
Бьярнасон
Биркир
10
Сигурдссон
Гильфи
21
Сигурдссон
Арнор
23
Скуласон
Ари
20
Гудмундссон
Альберт
22
Бедварссон
Йоун
Дади
Дания
3-4-1-2
Исландия
3-5-2

Ход матча

11'
 
Скуласон Ари
12'
Эриксен Кристиан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 3 (2) 0.6
2. Сков Роберт 1 0.2
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 3 0.43
2. Севарссон Биркир 1 0.14
3. Фридьонссон Хольмберт 1 0.14
4. Бьярнасон Биркир 0 0
5. Гудмундссон Йоханн 0 0
6. Финнбогасон Альфред 0 0
7. Сигурьонссон Рунар 0 0

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
3. Сков Роберт 1 0
4. Кристенсен Андреас 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 2 1
2. Скуласон Ари 1 0
3. Сигурдссон Гильфи 1 0
4. Сигурдссон Рагнар 1 0
5. Бедварссон Йоун Дади 1 0
6. Херманнссон Хьёртур 1 0
7. Магнуссон Хёрдур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Исландия 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова
Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания
Исландия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния
Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия

Последние игры между собой

Дания: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Исландия 0:3 Дания Лига наций УЕФА Дания 2:1 Исландия Товарищеские матчи Исландия 0:2 Дания ЕВРО 2012 Дания 1:0 Исландия ЕВРО 2012
Дания 3:0 Исландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Дания 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Англия 0:2 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
4. Исландия 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Дания 94.2% (147)
X 3.2% (5)
Исландия 2.6% (4)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Исландия
1.32
5.70
37.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.50 33.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 12.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.70 11.00
  1.32 5.41 11.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 5.30 1.15 4.00 1.24 2.21 1.71 2.05 1.75 1.83 2.04 1.61 2.45 1.36 3.15 1.18 4.80 1.12 7.20 1.04 9.40 1.03 10.50
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.04 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.90 1.05 11.00
5.07 1.18 3.46 1.33 2.30 1.66 1.88 2.00 1.65 2.33 1.41 3.02 1.87 2.01 1.27 3.96 1.49 2.72 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.08 1.75 1.48 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.20 1.35 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.33 1.37 2.73 1.51 2.13 1.80 1.68 2.31 1.28 3.87 1.15 5.98 1.41 3.03 1.28 3.86 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.76 2.27 1.33 3.15
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Где смотреть матч Дания 1:0 Исландия онлайн

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Прогнозы на матч Дания 1:0 Исландия

Исход игры
Дания
94.2% (147)
Ничья
3.2% (5)
Исландия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
45.75% (70)
Нет
54.25% (83)
Популярный счёт
2:0 Дания
32.7% (51)
2:1 Дания
32.1% (50)
1:0 Дания
14.1% (22)
3:1 Дания
8.3% (13)
3:0 Дания
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:1 Исландия
1.3% (2)
1:2 Исландия
1.3% (2)
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