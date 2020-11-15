11' Желтая карточкаСкуласон Ари
1:0
12' ПенальтиЭриксен Кристиан
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винд ЖонасПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
Ход матча
11'
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|3 (2)
|0.6
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0.43
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.14
|3.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.14
|4.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|6.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|7.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Сков Роберт
|1
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|2
|1
|2.
|Скуласон Ари
|1
|0
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|4.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|5.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|6.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Исландия
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +11 =8 -1Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова
Исландия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния
Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия
Последние игры между собой
Дания: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|2.21
|1.71
|2.05
|1.75
|1.83
|2.04
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.18
|4.80
|1.12
|7.20
|1.04
|9.40
|1.03
|10.50
|
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.18
|5.05
|1.14
|5.90
|1.05
|11.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.07
|1.18
|3.46
|1.33
|2.30
|1.66
|1.88
|2.00
|1.65
|2.33
|1.41
|3.02
|1.87
|2.01
|1.27
|3.96
|1.49
|2.72
|—
|—
|1.21
|4.58
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дания 1:0 Исландия
Исход игры
Дания
94.2% (147)
Ничья
3.2% (5)
Исландия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
45.75% (70)
Нет
54.25% (83)
Популярный счёт
2:0 Дания
32.7% (51)
2:1 Дания
32.1% (50)
1:0 Дания
14.1% (22)
3:1 Дания
8.3% (13)
3:0 Дания
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:1 Исландия
1.3% (2)
1:2 Исландия
1.3% (2)
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