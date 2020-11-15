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Дания
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 141
Исландия
0'
11' Желтая карточка
Скуласон Ари
1:0
12' Пенальти
Эриксен Кристиан
67' Желтая карточка
Васс Даниэль
1:1
85' Гол
Кьяртанссон Видар
89' Желтая карточка
Севарссон Биркир
90' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
2:1
90' Пенальти
Эриксен Кристиан
90'+4
1
Шмейхель
Каспер
6
Кристенсен
Андреас
4
Кьяер
Симон
3
Вестергор
Янник
18
Васс
Даниэль
15
Йенсен
Матиас
8
Делани
Томас
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Эриксен
Кристиан
20
Поульсен
Юссуф
9
Брайтвайт Мартин
13
Рунарссон
Рунар
5
Ингасон
Сверрир
3
Эйолфссон
Холмар
Эрн
18
Магнуссон
Хёрдур
2
Севарссон
Биркир
8
Бьярнасон
Биркир
10
Сигурдссон
Гильфи
21
Сигурдссон
Арнор
23
Скуласон
Ари
20
Гудмундссон
Альберт
22
Бедварссон
Йоун
Дади
Дания
3-4-1-2
Исландия
3-5-2

Ход матча

11'
 
Скуласон Ари
12'
Эриксен Кристиан
1:0
46'
Рённов Фредерик
Шмейхель Каспер
 
46'
 
Палссон Виктор
Бьярнасон Биркир
67'
Васс Даниэль
 
68'
Йонссон Йенс
Йенсен Матиас
 
70'
 
Гуннарссон Арон
Сигурдссон Арнор
70'
 
Кьяртанссон Видар
Бедварссон Йоун Дади
74'
 
Финнбогасон Альфред
Гудмундссон Альберт
76'
Андерсен Лукас
Брайтвайт Мартин
 
85'
1:1
Кьяртанссон Видар
(Скуласон Ари)
89'
 
Севарссон Биркир
90'
Винд Жонас
Вестергор Янник
 
90'
 
Магнуссон Хёрдур
90'
Эриксен Кристиан
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 4 (3) 0.8
2. Сков Роберт 1 0.2
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 3 0.43
2. Севарссон Биркир 1 0.14
3. Фридьонссон Хольмберт 1 0.14
4. Кьяртанссон Видар 1 0.14
5. Бьярнасон Биркир 0 0
6. Гудмундссон Йоханн 0 0
7. Скуласон Ари 0 0
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Сигурьонссон Рунар 0 0

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
2. Васс Даниэль 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Сков Роберт 1 0
5. Кристенсен Андреас 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 2 1
2. Магнуссон Хёрдур 2 0
3. Скуласон Ари 1 0
4. Севарссон Биркир 1 0
5. Сигурдссон Гильфи 1 0
6. Сигурдссон Рагнар 1 0
7. Бедварссон Йоун Дади 1 0
8. Херманнссон Хьёртур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Исландия 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова
Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания
Исландия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния
Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия

Последние игры между собой

Дания: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Исландия 0:3 Дания Лига наций УЕФА Дания 2:1 Исландия Товарищеские матчи Исландия 0:2 Дания ЕВРО 2012 Дания 1:0 Исландия ЕВРО 2012
Дания 3:0 Исландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Дания Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Англия Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
4. Исландия Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0
Новости матча
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Прогнозы 156
Дания 94.2% (147)
X 3.2% (5)
Исландия 2.6% (4)
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2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 1.22 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.20 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.70 11.00
  1.32 5.41 11.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 1.80 2.00 1.20 4.44 2.21 1.71 1.19 4.60 1.83 2.04 1.16 5.10 1.11 6.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 9.40 1.03 10.50
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.04 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.90 1.05 11.00
1.57 2.49 1.33 3.44 1.70 2.24 1.44 2.90 1.32 3.56 1.41 3.01 1.41 3.02 1.87 2.01 1.16 5.68 1.49 2.72 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.08 1.75 1.48 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.20 1.35 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.33 1.37 2.73 1.51 2.13 1.80 1.68 2.31 1.28 3.87 1.15 5.98 1.41 3.03 1.28 3.86 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.76 2.27 1.33 3.15
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Где смотреть матч Дания 2:1 Исландия онлайн

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Прогнозы на матч Дания 2:1 Исландия

Исход игры
Дания
94.2% (147)
Ничья
3.2% (5)
Исландия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
45.75% (70)
Нет
54.25% (83)
Популярный счёт
2:0 Дания
32.7% (51)
2:1 Дания
32.1% (50)
1:0 Дания
14.1% (22)
3:1 Дания
8.3% (13)
3:0 Дания
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:2 Исландия
1.3% (2)
0:1 Исландия
1.3% (2)
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