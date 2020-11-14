  1. Футбол
  2. Матчи
Кипр
2:1
Конец матча

Стадион:
Люксембург
0'
1' Желтая карточка
Антониу Минас
0:1
5' Гол в свои ворота
Кусулос Янис
14' Желтая карточка
Иоанну Николас
19' Желтая карточка
Карлсон Дирк
22' Желтая карточка
Marios Ilia
33' Красная карточка
Герсон Ларс
1:1
34' Пенальти
Кастанос Григорис
40' Желтая карточка
Кусулос Янис
2:1
71' Гол
Кастанос Григорис
79' Желтая карточка
Янну Томас
90'+4
1
Деметриу
Деметрис
7
Антониу
Минас
19
Лайфис
Константинос
3
Christos
Shelis
4
Иоанну
Николас
20
Кастанос
Григорис
13
Кусулос
Янис
18
Артиматас
Костакис
21
Ционис
Маринос
2
Marios
Ilia
23
Питтас
Яннис
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
7
Герсон
Ларс
5
Селимович
Вахид
13
Карлсон
Дирк
10
Родригес
Жерсон
9
Синани
Данел
16
Баррейро
Леандро
17
Пинту
Мика
20
Муратович
Эдвин
11
Тиль
Венсан
Кипр
4-3-3
Люксембург
4-4-2

Ход матча

1'
Антониу Минас
 
5'
0:1
Кусулос Янис
14'
Иоанну Николас
 
19'
 
Карлсон Дирк
22'
Marios Ilia
 
33'
 
Герсон Ларс
34'
Кастанос Григорис
1:1
40'
Кусулос Янис
 
62'
Кириаку Хараламбос
Кусулос Янис
 
62'
Янну Томас
Ционис Маринос
 
70'
 
Девилль Морис
Тиль Венсан
71'
Кастанос Григорис
(Marios Ilia)
2:1
79'
Янну Томас
 
82'
Папафотис Вассилис
Кастанос Григорис
 
82'
Кириаку Харис
Антониу Минас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастанос Григорис 2 (1) 0.4
2. Marios Ilia 0 0
Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синани Данел 3 0.6
2. Муратович Эдвин 1 0.2
3. Родригес Жерсон 1 (1) 0.2
4. Тиль Венсан 0 0
5. Жанс Лоран 0 0
6. Пинту Мика 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Антониу Минас 2 0
2. Элиа Мариос 1 0
3. Сиелис Валентинос 1 0
4. Сотириу Пиерос 1 0
5. Артиматас Костакис 1 0
6. Лайфис Константинос 1 0
7. Иоанну Николас 1 0
8. Кириаку Хараламбос 1 0
9. Кусулос Янис 1 0
10. Питтас Яннис 1 0
11. Янну Томас 1 0
12. Кастанос Григорис 1 0
13. Каро Андреас 1 0
14. Marios Ilia 1 0
15. Лойзу Лойзос 1 0
Люксембург
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 1
2. Селимович Вахид 2 0
3. Карлсон Дирк 2 0
4. Герсон Ларс 0 1
5. Тилль Оливье 0 1
6. Жанс Лоран 1 0
7. Родригес Жерсон 1 0
8. Тиль Венсан 1 0
9. Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Люксембург 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Кипр Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия
Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр Болгария 2:1 Кипр
Люксембург Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн
Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино

Последние игры между собой

Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Люксембург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург 2:0 Кипр Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
2. Люксембург Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
3. Азербайджан Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
4. Кипр Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кастанос Григорис из команды Кипр забивает с точки!
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Герсон Ларс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    22'
    Marios Ilia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Иоанну Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кусулос Янис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    1'
    Антониу Минас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Кипр 39.4% (61)
X 29.7% (46)
Люксембург 31% (48)
Все прогнозы
2.47 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 2.35 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.20 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.30 2.29
  2.72 1.93 6.37

Самый высокий коэффициент на матч «Кипр» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кипр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кипр» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.04 6.40 1.08 6.50 1.11 4.90 1.17 1.84 1.96 2.63 1.48 1.70 2.15 1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.03 12.00 1.02 13.00
7.10 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.20 1.67 1.69 2.29 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.30 1.03 7.60 1.00 20.00
8.11 1.10 6.55 1.13 2.56 1.55 2.19 1.72 3.11 1.39 2.20 1.70 1.82 2.04 1.43 2.91 1.93 1.94 1.47 2.75 1.26 3.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.47 1.66 2.21 1.97 1.82 1.30 3.50 1.35 3.15 1.03 12.00
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.58 1.54 2.11 1.77 1.64 2.35 1.41 3.01 1.82 2.06 1.51 2.66 1.20 4.75 1.21 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.22 1.53 1.58 2.52 1.22 4.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.20 1.28
Где смотреть матч Кипр 2:1 Люксембург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Кипр 2:1 Люксембург

Исход игры
Кипр
39.4% (61)
Ничья
29.7% (46)
Люксембург
31% (48)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (60)
Меньше
60.53% (92)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (41)
2:1 Кипр
17.4% (27)
1:2 Люксембург
14.2% (22)
1:0 Кипр
12.3% (19)
0:1 Люксембург
12.3% (19)
2:0 Кипр
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Люксембург
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный