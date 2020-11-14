Кипр
2:1
Конец матча
Стадион: Джи Эс Пи
Люксембург
1' Желтая карточкаАнтониу Минас
0:1
5' Гол в свои воротаКусулос Янис
14' Желтая карточкаИоанну Николас
19' Желтая карточкаКарлсон Дирк
22' Желтая карточкаMarios Ilia
33' Красная карточкаГерсон Ларс
1:1
34' ПенальтиКастанос Григорис
40' Желтая карточкаКусулос Янис
2:1
71' ГолКастанос Григорис
79' Желтая карточкаЯнну Томас
13
Кусулос
Янис
23
Питтас
Яннис
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янну ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валем Йохан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кипс ТимВратарь
-
12 Щон РальфВратарь
- Защитник
-
22 Граца МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
5'
0:1
14'
19'
22'
33'
34'
40'
71'
2:1
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастанос Григорис
|2 (1)
|0.4
|2.
|Marios Ilia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синани Данел
|3
|0.6
|2.
|Муратович Эдвин
|1
|0.2
|3.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.2
|4.
|Тиль Венсан
|0
|0
|5.
|Жанс Лоран
|0
|0
|6.
|Пинту Мика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антониу Минас
|2
|0
|2.
|Элиа Мариос
|1
|0
|3.
|Сиелис Валентинос
|1
|0
|4.
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|5.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|7.
|Иоанну Николас
|1
|0
|8.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|9.
|Кусулос Янис
|1
|0
|10.
|Питтас Яннис
|1
|0
|11.
|Янну Томас
|1
|0
|12.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|13.
|Каро Андреас
|1
|0
|14.
|Marios Ilia
|1
|0
|15.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|1
|2.
|Селимович Вахид
|2
|0
|3.
|Карлсон Дирк
|2
|0
|4.
|Герсон Ларс
|0
|1
|5.
|Тилль Оливье
|0
|1
|6.
|Жанс Лоран
|1
|0
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|8.
|Тиль Венсан
|1
|0
|9.
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Люксембург
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Кипр Последние 20 матчей: +3 =4 -13Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия
Люксембург Последние 20 матчей: +5 =3 -12Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн
Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино
Последние игры между собой
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Люксембург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|Люксембург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кипр» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кипр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кипр» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.60
|1.04
|6.40
|1.08
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.90
|1.17
|1.84
|1.96
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.08
|7.77
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|
|7.10
|1.04
|6.50
|1.08
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|1.07
|7.30
|1.03
|7.60
|1.00
|20.00
|—
|—
|
|8.11
|1.10
|—
|—
|6.55
|1.13
|2.56
|1.55
|2.19
|1.72
|3.11
|1.39
|2.20
|1.70
|1.82
|2.04
|1.43
|2.91
|1.93
|1.94
|1.47
|2.75
|1.26
|3.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кипр 2:1 Люксембург
Исход игры
Кипр
39.4% (61)
Ничья
29.7% (46)
Люксембург
31% (48)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (60)
Меньше
60.53% (92)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (41)
2:1 Кипр
17.4% (27)
1:2 Люксембург
14.2% (22)
1:0 Кипр
12.3% (19)
0:1 Люксембург
12.3% (19)
2:0 Кипр
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Люксембург
1.9% (3)
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