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  2. Матчи
Бельгия
2:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Англия
0'
1:0
10' Гол
Тилеманс Юри
2:0
24' Гол
Мертенс Дрис
40'
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
15
Мёнье
Тома
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
10
Азар
Торган
7
Де
Брёйне
Кевин
14
Мертенс
Дрис
9
Лукаку
Ромелу
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
4
Дайер
Эрик
12
Мингс
Тайрон
3
Триппьер
Киран
8
Хендерсон
Джордан
5
Райс
Деклан
15
Чилвел
Бенджамин
16
Грилиш
Джек
7
Маунт
Мэйсон
9
Кейн
Гарри
Бельгия
3-4-2-1
Англия
3-4-2-1

Ход матча

10'
Тилеманс Юри
(Лукаку Ромелу)
1:0
24'
Мертенс Дрис
2:0
38'
 
Сака Букайо
Чилвел Бенджамин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 3 0.6
2. Лукаку Ромелу 3 (2) 0.6
3. Бачуайи Миши 2 0.4
4. Тилеманс Юри 1 0.2
5. Витсель Аксель 1 0.2
6. Денайер Джейсон 1 0.2
7. Докю Жереми 1 0.2
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Версхарен Яри 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 1 0.2
2. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.2
3. Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.2
4. Триппьер Киран 0 0

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Витсель Аксель 1 0
2. Мёнье Тома 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0
Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Магуайр Гарри 1 1
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Гомес Джо 1 0
5. Филлипс Кэлвин 1 0
6. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Англия 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс
Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия 2:1 Бельгия Лига наций УЕФА Бельгия 2:0 Англия Чемпионат мира по футболу 2018 Англия 0:1 Бельгия Чемпионат мира по футболу 2018 Бельгия 0:1 Англия Международные матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Дания 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Англия 0:2 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
4. Исландия 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Замена
    38'
    Вынужденная замена у сборной Англии: Сака вместо травмированного Чилвела, уходящего с поля, держась за спину.
  • 37'
    Де Брёйне запускал в прорыв длинной диагональную Азара, но не успел тот к мячу.
  • 36'
    Игра возобновлена.
  • Травма, повреждение
    35'
    Приостановлена игра из-за травмы у Чилвела.
  • Опасный момент
    34'
    Маунт мог пробить получше, но пальнул гораздо выше створа после прострела с левого фланга.
  • 33'
    Денайер вовремя кинулся в сторону Грилиша и не позволил тому прострелить или пробить с правого полуфланга.
  • 32'
    Бельгийцы комфортно себя чувствуют в ожидании шансов для контрвыпадов.
  • 32'
    Уокер сыграл пяткой на правом фланге, и мяч ушёл в аут от Денайера.
  • 30'
    Сейчас активный отрезок у англичан, но моменты они не создают.
  • 29'
    Без приключений отбились бельгийцы после корнера соперника.
  • Угловой
    29'
    Угловой в пользу визитёров.
  • Офсайд
    28'
    "Вне игры" у англичан.
  • 28'
    А вот сейчас немного тревожно было у ворот хозяев, но мяч не дошёл до Маунта с левого полуфланга.
  • 27'
    Всё-таки на этот раз у команды с Туманного Альбиона не случилось такого всплеска, какой был после первого гола бельгийцев.
  • 26'
    С мячом хозяева на своей половине поля, спешить им некуда.
  • 25'
    Британцы пошли спасать игру, но упустили мяч в аут.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-Л! 2:0! ДРИС МЕРТЕНС!
    Блестяще со штрафного Мертенс забросил мяч в левую девятку! Ну ладно, не будем приукрашивать, всё же не в девятку, а пониже.
  • Фол, нарушение
    22'
    Контратака Бельгии на средней скорости, и опасный штрафной зарабатывает Де Брёйне.
  • Фол, нарушение
    22'
    Витсель мелко нарушает правила на фланге в середине поля против Грилиша. 
  • 21'
    Импульс сборной Англии после пропущенного гола постепенно сошёл на нет, теперь гости держат мяч спокойно.
  • 19'
    Англичане владеют мячом в середине поля, перекидывая его с одного фланга на другой.
  • 18'
    Безадресный заброс вперёд от сборной Бельгии.
  • 18'
    Из корнера ничего опасного для соперника хозяева не извлекли и теперь позиционно атакуют из глубины.
  • Угловой
    17'
    Угловой исполнят бельгийцы: Дайер выбил мяч за перекладину после подачи Де Брёйне.
  • 15'
    Вертонген потерял мяч возле своей штрафной, потом Грилиш пробивал метров с 17-ти, но его удар был заблокирован хозяевами.
  • 14'
    Нескучная игра, можно так сказать, хотя и не самая остросюжетная на данный момент.
  • 14'
    Да, резво гости пошли вперёд после пропущенного гола.
  • 13'
    Доставили англичане мяч в чужую штрафную, но Тилеманс вынес мяч.
  • 13'
    Грилиш заработал штрафной для британцев.
  • Опасный момент
    12'
    Момент у гостей! Подача углового, и Кейн бил головой в створ, но Лукаку вынес мяч с ленточки!
  • Угловой
    11'
    Корнер заработали англичане после невысокой подачи слева Грилиша.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О--ОЛ! 1:0!  ЮРИ ТИЛЕМАНС!
    Ничего не предвещало, что Бельгия откроет счёт, но Тилеманс расчехлил свою пушку и из-за пределов штрафной, находясь примерно на уровне правой штанги, поразил цель с рикошетом как раз от этой самой правой штанги (там ещё рикошет был от Мингса).
  • Фол, нарушение
    9'
    Фолит Алдервейрельд на чужой половине поля против Грилиша.
  • 9'
    Соперничество Бельгии и Англии в последнее время обретает принципиальные черты - что уж говорить, если на одном чемпионате мира в России они встречались дважды.
  • 8'
    Продвинулись ближе к чужим воротам "красные дьяволы", но всё равно до владений Пикфорда им далеко.
  • 7'
    Бельгийцы катают мяч на собственной половине поля.
  • Фол, нарушение
    5'
    А теперь гости фолят как раз во время подачи своего штрафного.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фолит Денайер на левом для себя фланге, Триппьер готовится исполнить английский стандарт с правого фланга.
  • 4'
    Англичане теперь пробуют атаковать на чужой половине.
  • 3'
    Позиционная атака бельгийцев рушится возле штрафной сборной Англии.
  • 2'
    Удар Кейна с приличной дистанции - мимо створа следует мяч.
  • Первый тайм начался
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.95 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.00 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.44 3.60
  1.54 4.09 6.71

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 7.30 1.07 7.77 1.08 5.80 1.13 2.04 1.85 5.30 1.15 1.74 2.20 3.90 1.25 2.04 1.77 1.52 2.52 1.33 3.25 1.11 6.50 1.09 7.20
7.90 1.04 6.95 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.85 2.16 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 10.25
7.61 1.10 2.84 1.48 2.44 1.61 2.02 1.89 5.22 1.18 2.21 1.71 3.73 1.29 2.50 1.57 2.03 1.85 1.75 2.15 1.47 2.78 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.82 1.98 2.22 1.65 1.45 2.70 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.72 1.46 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90
2.73 1.51 2.24 1.71 1.75 2.21 1.48 2.82 2.07 1.82 1.69 2.24 1.32 3.50 1.23 4.42 1.31 3.58 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.22 3.80
3.68 1.28 2.53 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.44 1.40
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Бельгия 2:0 Англия онлайн

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Прогнозы на матч Бельгия 2:0 Англия

Исход игры
Бельгия
58.1% (90)
Ничья
32.3% (50)
Англия
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (104)
Меньше
31.58% (48)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
40% (62)
1:1 Ничья
19.4% (30)
2:2 Ничья
10.3% (16)
1:0 Бельгия
8.4% (13)
1:2 Англия
6.5% (10)
3:2 Бельгия
4.5% (7)
3:1 Бельгия
1.9% (3)
1:3 Англия
1.3% (2)
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