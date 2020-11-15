Маунт мог пробить получше, но пальнул гораздо выше створа после прострела с левого фланга.

Де Брёйне запускал в прорыв длинной диагональную Азара, но не успел тот к мячу.

Вынужденная замена у сборной Англии: Сака вместо травмированного Чилвела, уходящего с поля, держась за спину.

33' Денайер вовремя кинулся в сторону Грилиша и не позволил тому прострелить или пробить с правого полуфланга.

32' Бельгийцы комфортно себя чувствуют в ожидании шансов для контрвыпадов.

32' Уокер сыграл пяткой на правом фланге, и мяч ушёл в аут от Денайера.

30' Сейчас активный отрезок у англичан, но моменты они не создают.

29' Без приключений отбились бельгийцы после корнера соперника.

29' Угловой в пользу визитёров.

28' "Вне игры" у англичан.

28' А вот сейчас немного тревожно было у ворот хозяев, но мяч не дошёл до Маунта с левого полуфланга.

27' Всё-таки на этот раз у команды с Туманного Альбиона не случилось такого всплеска, какой был после первого гола бельгийцев.

26' С мячом хозяева на своей половине поля, спешить им некуда.

25' Британцы пошли спасать игру, но упустили мяч в аут.

23' ГО-О-О-Л! 2:0! ДРИС МЕРТЕНС!

Блестяще со штрафного Мертенс забросил мяч в левую девятку! Ну ладно, не будем приукрашивать, всё же не в девятку, а пониже.

22' Контратака Бельгии на средней скорости, и опасный штрафной зарабатывает Де Брёйне.

22' Витсель мелко нарушает правила на фланге в середине поля против Грилиша.

21' Импульс сборной Англии после пропущенного гола постепенно сошёл на нет, теперь гости держат мяч спокойно.

19' Англичане владеют мячом в середине поля, перекидывая его с одного фланга на другой.

18' Безадресный заброс вперёд от сборной Бельгии.

18' Из корнера ничего опасного для соперника хозяева не извлекли и теперь позиционно атакуют из глубины.

17' Угловой исполнят бельгийцы: Дайер выбил мяч за перекладину после подачи Де Брёйне.

15' Вертонген потерял мяч возле своей штрафной, потом Грилиш пробивал метров с 17-ти, но его удар был заблокирован хозяевами.

14' Нескучная игра, можно так сказать, хотя и не самая остросюжетная на данный момент.

14' Да, резво гости пошли вперёд после пропущенного гола.

13' Доставили англичане мяч в чужую штрафную, но Тилеманс вынес мяч.

13' Грилиш заработал штрафной для британцев.

12' Момент у гостей! Подача углового, и Кейн бил головой в створ, но Лукаку вынес мяч с ленточки!

11' Корнер заработали англичане после невысокой подачи слева Грилиша.

10' ГО-О-О--ОЛ! 1:0! ЮРИ ТИЛЕМАНС!

Ничего не предвещало, что Бельгия откроет счёт, но Тилеманс расчехлил свою пушку и из-за пределов штрафной, находясь примерно на уровне правой штанги, поразил цель с рикошетом как раз от этой самой правой штанги (там ещё рикошет был от Мингса).

9' Фолит Алдервейрельд на чужой половине поля против Грилиша.

9' Соперничество Бельгии и Англии в последнее время обретает принципиальные черты - что уж говорить, если на одном чемпионате мира в России они встречались дважды.

8' Продвинулись ближе к чужим воротам "красные дьяволы", но всё равно до владений Пикфорда им далеко.

7' Бельгийцы катают мяч на собственной половине поля.

5' А теперь гости фолят как раз во время подачи своего штрафного.

5' Фолит Денайер на левом для себя фланге, Триппьер готовится исполнить английский стандарт с правого фланга.

4' Англичане теперь пробуют атаковать на чужой половине.

3' Позиционная атака бельгийцев рушится возле штрафной сборной Англии.

2' Удар Кейна с приличной дистанции - мимо створа следует мяч.