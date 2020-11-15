Бельгия
2:0
Первый тайм: 40'
Стадион: King Power at Den Dreef
Англия
1:0
10' ГолТилеманс Юри
2:0
24' ГолМертенс Дрис
15
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
12
Мингс
Тайрон
16
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шадли НасерПолузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мингс ТайронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сака БукайоПолузащитник
-
19 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Уинкс ГарриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Санчо ДжедонНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
1:0
24'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|3
|0.6
|2.
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.6
|3.
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|5.
|Витсель Аксель
|1
|0.2
|6.
|Денайер Джейсон
|1
|0.2
|7.
|Докю Жереми
|1
|0.2
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Версхарен Яри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|2.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.2
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.2
|4.
|Триппьер Киран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|1
|0
|2.
|Мёнье Тома
|1
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|1
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Гомес Джо
|1
|0
|5.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|6.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Англия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс
Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.80
|1.03
|7.30
|1.07
|7.77
|1.08
|—
|—
|5.80
|1.13
|2.04
|1.85
|5.30
|1.15
|1.74
|2.20
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.52
|2.52
|1.33
|3.25
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|
|7.90
|1.04
|6.95
|1.07
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.10
|6.05
|1.07
|6.60
|1.00
|10.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|7.61
|1.10
|2.84
|1.48
|2.44
|1.61
|2.02
|1.89
|5.22
|1.18
|2.21
|1.71
|3.73
|1.29
|2.50
|1.57
|2.03
|1.85
|1.75
|2.15
|1.47
|2.78
|1.29
|3.78
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.11
|6.45
|—
|—
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.73
|1.51
|2.24
|1.71
|1.75
|2.21
|1.48
|2.82
|2.07
|1.82
|1.69
|2.24
|1.32
|3.50
|1.23
|4.42
|1.31
|3.58
|1.17
|5.42
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия 2:0 Англия
Исход игры
Бельгия
58.1% (90)
Ничья
32.3% (50)
Англия
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (104)
Меньше
31.58% (48)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
40% (62)
1:1 Ничья
19.4% (30)
2:2 Ничья
10.3% (16)
1:0 Бельгия
8.4% (13)
1:2 Англия
6.5% (10)
3:2 Бельгия
4.5% (7)
3:1 Бельгия
1.9% (3)
1:3 Англия
1.3% (2)
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