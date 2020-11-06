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Бельгия
 
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Стадион:
Англия

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 7 (2) 0.88
2. Бачуайи Миши 4 0.5
3. Мертенс Дрис 2 0.25
4. Азар Торган 2 0.25
5. Витсель Аксель 1 0.13
6. Денайер Джейсон 1 0.13
7. Докю Жереми 1 0.13
8. Азар Эден 1 (1) 0.13
9. Де Брёйне Кевин 0 0
10. Мёнье Тома 0 0
11. Тилеманс Юри 0 0
12. Ванакен Ханс 0 0
13. Версхарен Яри 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 4 (2) 0.4
2. Стерлинг Рахим 3 (1) 0.3
3. Кейн Гарри 1 0.1
4. Лингард Джесси 1 0.1
5. Маунт Мэйсон 1 0.1
6. Триппьер Киран 0 0
7. Шоу Люк 0 0
8. Чилвел Бенджамин 0 0

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Компани Венсан 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Боята Дедрик 1 0
4. Мёнье Тома 1 0
5. Тилеманс Юри 1 0
Англия
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 2 1
2. Хендерсон Джордан 3 0
3. Уокер Кайл 1 1
4. Роуз Дэнни 2 0
5. Стоунс Джон 2 0
6. Кейн Гарри 1 0
7. Баркли Росс 1 0
8. Стерлинг Рахим 1 0
9. Лингард Джесси 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Шоу Люк 1 0
12. Уинкс Гарри 1 0
13. Гомес Джо 1 0
14. Филлипс Кэлвин 1 0
15. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Англия 10% (1) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс
Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия 2:1 Бельгия Лига наций УЕФА Бельгия 2:0 Англия Чемпионат мира по футболу 2018 Англия 0:1 Бельгия Чемпионат мира по футболу 2018 Бельгия 0:1 Англия Международные матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бельгия 54% (27)
    X 36% (18)
    Англия 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Англия
    2.46
    3.58
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.50 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.45 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.58 3.22
      2.42 3.45 3.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.95 1.91 1.74 2.15 1.53 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50
    8.90 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.72 1.49 2.01 1.99 1.49 2.62 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.25
    3.77 1.29 2.87 1.46 2.24 1.70 1.94 1.96 1.71 2.22 1.50 2.71 1.34 3.42 1.12 7.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.42 2.85 1.13 5.80
    2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
    3.10 1.41 2.54 1.57 1.99 1.92 1.61 2.46 1.44 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.27 3.76 1.19 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    Где смотреть матч Бельгия - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Англия

    Исход игры
    Бельгия
    54% (27)
    Ничья
    36% (18)
    Англия
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    93.62% (44)
    Нет
    6.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    38% (19)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:2 Ничья
    16% (8)
    1:2 Англия
    8% (4)
    3:2 Бельгия
    6% (3)
    1:0 Бельгия
    4% (2)
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