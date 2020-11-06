Бельгия
Позже
Стадион: King Power at Den Dreef
Англия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|7 (2)
|0.88
|2.
|Бачуайи Миши
|4
|0.5
|3.
|Мертенс Дрис
|2
|0.25
|4.
|Азар Торган
|2
|0.25
|5.
|Витсель Аксель
|1
|0.13
|6.
|Денайер Джейсон
|1
|0.13
|7.
|Докю Жереми
|1
|0.13
|8.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.13
|9.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|10.
|Мёнье Тома
|0
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|12.
|Ванакен Ханс
|0
|0
|13.
|Версхарен Яри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|4 (2)
|0.4
|2.
|Стерлинг Рахим
|3 (1)
|0.3
|3.
|Кейн Гарри
|1
|0.1
|4.
|Лингард Джесси
|1
|0.1
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.1
|6.
|Триппьер Киран
|0
|0
|7.
|Шоу Люк
|0
|0
|8.
|Чилвел Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Компани Венсан
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Боята Дедрик
|1
|0
|4.
|Мёнье Тома
|1
|0
|5.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|2
|1
|2.
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|1
|4.
|Роуз Дэнни
|2
|0
|5.
|Стоунс Джон
|2
|0
|6.
|Кейн Гарри
|1
|0
|7.
|Баркли Росс
|1
|0
|8.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|9.
|Лингард Джесси
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Шоу Люк
|1
|0
|12.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|13.
|Гомес Джо
|1
|0
|14.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|15.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Англия
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс
Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.65
|1.29
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.95
|1.91
|1.74
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.20
|1.16
|5.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|
|8.90
|1.03
|8.00
|1.05
|3.50
|1.28
|2.72
|1.49
|—
|—
|2.01
|1.99
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.18
|1.13
|5.20
|1.09
|5.80
|1.01
|10.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.77
|1.29
|2.87
|1.46
|2.24
|1.70
|1.94
|1.96
|1.71
|2.22
|1.50
|2.71
|1.34
|3.42
|—
|—
|1.12
|7.05
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия - Англия
Исход игры
Бельгия
54% (27)
Ничья
36% (18)
Англия
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
93.62% (44)
Нет
6.38% (3)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
38% (19)
1:1 Ничья
16% (8)
2:2 Ничья
16% (8)
1:2 Англия
8% (4)
3:2 Бельгия
6% (3)
1:0 Бельгия
4% (2)
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