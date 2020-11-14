  1. Футбол
  2. Матчи
Швеция
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Хорватия
0' 3'
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
4
Даниэльссон
Маркус
5
Бенгтссон
Пьер
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
9
Берг
Маркус
15
Кулушевски
Деян
1
Ливакович
Доминик
2
Уремович
Филип
6
Понграчич
Марин
5
Чалета-Цар
Дуе
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
7
Брекало
Йосип
13
Влашич
Никола
4
Перишич
Иван
14
Будимир
Анте
Швеция
4-4-2
Хорватия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.25
2. Форсберг Эмиль 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 2 0.5
2. Брекало Йосип 1 0.25
3. Крамарич Андрей 1 0.25
4. Ловрен Деян 1 0.25
5. Петкович Бруно 1 0.25
6. Перишич Иван 0 0
7. Ковачич Матео 0 0
8. Ребич Анте 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Берг Маркус 1 0
3. Ларссон Себастьян 1 0
4. Экдаль Олбин 1 0
5. Янссон Понтус 1 0
6. Олссон Кристоффер 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Брозович Марсело 2 0
3. Ковачич Матео 1 0
4. Едвай Тин 1 0
5. Баришич Борна 1 0
6. Влашич Никола 1 0
7. Чалета-Цар Дуе 1 0
8. Уремович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 100% (1) 0
 Хорватия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция
Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия
Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия 2:1 Швеция Лига наций УЕФА Хорватия 1:3 Швеция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Франция Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Хорватия Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
4. Швеция Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 6'
    Со штрафного навесил Олссон на дальнюю штангу, куда врывался Даниэльссон, но его удар головой оказался неточным.
  • 5'
    В центре поля Брекало заехал по ногам Кулушевски. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу шведов.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Модрич в штрафную на Перишича, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 3'
    С правого фланга Будимир низом покатил в центр штрафной под удар Влашичу, но тот затянул с ударом, подарив сферу защитнику.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Очередной тур Лиги наций УЕФА стартовал сегодня, в одном из поединков встретятся Швеция и Хорватия. В прошлом поединке Хорваты победили дома, так что сегодня шведы будут пытаться отомстить обидчику, да и борьбу за сохранение места в элите никто не отменял, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 155
    Швеция 23.2% (36)
    X 41.9% (65)
    Хорватия 34.8% (54)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Хорватия
    2.73
    3.44
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.25 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.44 2.78
  2.73 3.39 2.77

Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 7.80 1.07 3.25 1.32 2.52 1.52 2.12 1.77 1.80 2.02 1.45 2.75 1.28 3.60 1.14 6.00 1.10 6.40 1.02 11.00
10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.86 2.04 1.44 2.82 1.32 3.45 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.75
3.59 1.32 2.91 1.44 2.74 1.51 2.18 1.75 1.90 2.01 1.68 2.31 1.47 2.88 1.31 3.68 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.70
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
2.95 1.45 2.42 1.62 1.88 2.02 1.55 2.59 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.28 3.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.06
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.50 1.35
Где смотреть матч Швеция 0:0 Хорватия онлайн

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Прогнозы на матч Швеция 0:0 Хорватия

Исход игры
Швеция
23.2% (36)
Ничья
41.9% (65)
Хорватия
34.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
1:2 Хорватия
20.6% (32)
2:1 Швеция
17.4% (27)
0:1 Хорватия
8.4% (13)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:0 Швеция
3.9% (6)
0:2 Хорватия
2.6% (4)
2:0 Швеция
1.3% (2)
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