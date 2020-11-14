Швеция
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Френдс Арена
Хорватия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сема КенПолузащитник
-
18 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Wettergren
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
-
11 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
-
17 Рог МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.25
|2.
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|2
|0.5
|2.
|Брекало Йосип
|1
|0.25
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0.25
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.25
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.25
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Берг Маркус
|1
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|1
|0
|5.
|Янссон Понтус
|1
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Брозович Марсело
|2
|0
|3.
|Ковачич Матео
|1
|0
|4.
|Едвай Тин
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|6.
|Влашич Никола
|1
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|8.
|Уремович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Хорватия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +9 =4 -7Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция
Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия
Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.00
|1.02
|7.80
|1.07
|3.25
|1.32
|—
|—
|2.52
|1.52
|2.12
|1.77
|1.80
|2.02
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.28
|3.60
|1.14
|6.00
|1.10
|6.40
|1.02
|11.00
|
|10.50
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.32
|3.45
|1.13
|6.15
|1.10
|7.00
|1.03
|13.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.32
|2.91
|1.44
|2.74
|1.51
|2.18
|1.75
|1.90
|2.01
|1.68
|2.31
|1.47
|2.88
|1.31
|3.68
|—
|—
|1.10
|8.04
|—
|—
Прогнозы на матч Швеция 0:0 Хорватия
Исход игры
Швеция
23.2% (36)
Ничья
41.9% (65)
Хорватия
34.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
1:2 Хорватия
20.6% (32)
2:1 Швеция
17.4% (27)
0:1 Хорватия
8.4% (13)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:0 Швеция
3.9% (6)
0:2 Хорватия
2.6% (4)
2:0 Швеция
1.3% (2)
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