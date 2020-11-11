Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Хорватия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.25
|2.
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|2
|0.5
|2.
|Брекало Йосип
|1
|0.25
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0.25
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.25
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.25
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Берг Маркус
|1
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|1
|0
|5.
|Янссон Понтус
|1
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Брозович Марсело
|2
|0
|3.
|Ковачич Матео
|1
|0
|4.
|Едвай Тин
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|6.
|Влашич Никола
|1
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|8.
|Уремович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Хорватия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +9 =4 -7Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция
Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия
Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.90
|1.04
|6.90
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.26
|1.69
|1.89
|1.97
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.35
|1.23
|4.10
|1.08
|7.00
|1.06
|7.80
|1.01
|14.00
|
|8.60
|1.08
|6.85
|1.11
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.24
|4.15
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.41
|2.71
|1.51
|2.30
|1.68
|1.91
|2.00
|1.68
|2.29
|1.51
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Швеция - Хорватия
Исход игры
Швеция
25.4% (16)
Ничья
39.7% (25)
Хорватия
34.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
54.1% (33)
Меньше
45.9% (28)
Обе команды забьют
Да
86.89% (53)
Нет
13.11% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (20)
2:1 Швеция
20.6% (13)
1:2 Хорватия
20.6% (13)
2:2 Ничья
7.9% (5)
0:2 Хорватия
4.8% (3)
0:1 Хорватия
4.8% (3)
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