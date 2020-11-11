  1. Футбол
  2. Матчи
Швеция
 
Позже

Стадион:
Хорватия

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.25
2. Форсберг Эмиль 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 2 0.5
2. Брекало Йосип 1 0.25
3. Крамарич Андрей 1 0.25
4. Ловрен Деян 1 0.25
5. Петкович Бруно 1 0.25
6. Перишич Иван 0 0
7. Ковачич Матео 0 0
8. Ребич Анте 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Берг Маркус 1 0
3. Ларссон Себастьян 1 0
4. Экдаль Олбин 1 0
5. Янссон Понтус 1 0
6. Олссон Кристоффер 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Брозович Марсело 2 0
3. Ковачич Матео 1 0
4. Едвай Тин 1 0
5. Баришич Борна 1 0
6. Влашич Никола 1 0
7. Чалета-Цар Дуе 1 0
8. Уремович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 100% (1) 0
 Хорватия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция
Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия
Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия 2:1 Швеция Лига наций УЕФА Хорватия 1:3 Швеция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Франция Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Хорватия Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
4. Швеция Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Швеция 25.4% (16)
    X 39.7% (25)
    Хорватия 34.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Хорватия
    2.90
    3.30
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.20 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.25 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.28 2.68
      2.80 3.30 2.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 6.90 1.10 2.95 1.40 2.26 1.69 1.89 1.97 1.69 2.25 1.33 3.35 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00
    8.60 1.08 6.85 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.33 3.36 1.24 4.15 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
    3.10 1.41 2.71 1.51 2.30 1.68 1.91 2.00 1.68 2.29 1.51 2.72 1.24 4.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.25 1.09 7.50
    2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    2.76 1.50 2.25 1.71 1.75 2.21 1.48 2.84 1.35 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.53 2.37 1.19 4.30
    3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.45 1.19 4.80 1.13 6.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Швеция - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Швеция - Хорватия

    Исход игры
    Швеция
    25.4% (16)
    Ничья
    39.7% (25)
    Хорватия
    34.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.1% (33)
    Меньше
    45.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (53)
    Нет
    13.11% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (20)
    2:1 Швеция
    20.6% (13)
    1:2 Хорватия
    20.6% (13)
    2:2 Ничья
    7.9% (5)
    0:2 Хорватия
    4.8% (3)
    0:1 Хорватия
    4.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный