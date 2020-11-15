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Грузия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Армения
0' 2'
12
Макаридзе
Георгий
20
Джигаури
Джамбул
3
Хочолава
Давид
14
Григалава
Гиа
22
Наваловский
Георгий
7
Канкава
Джаба
10
Абурджания
Георгий
18
Давиташвили
Зурико
21
Гвилия
Валериане
11
Лобжанидзе
Саба
9
Лобжанидзе
Элгуя
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
2
Калисир
Андре
14
Оганесян
Арман
11
Барсегян
Тигран
17
Удо
Соломон
5
Григорян
Артак
10
Казарян
Геворг
22
Адамян
Саркис
20
Карапетян
Александр
Грузия
4-2-3-1
Армения
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 3 (2) 0.5
2. Качарава Ника 2 0.33
3. Кварацхелия Хвича 1 0.17
4. Казаишвили Валерий 0 0
5. Шенгелия Леван 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 (1) 0.25
2. Карапетян Александр 1 0.25
3. Байрамян Хорен 1 0.25
4. Оганесян Камо 1 0.25
5. Вбеймар 1 0.25
6. Мхитарян Генрих 1 (1) 0.25
7. Корян Аршак 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 3 0
2. Квилитая Георгий 3 0
3. Даушвили Муртаз 2 0
4. Квеквескири Ника 2 0
5. Наваловский Георгий 1 0
6. Кашия Гурам 1 0
7. Окриашвили Торнике 1 0
8. Казаишвили Валерий 1 0
9. Качарава Ника 1 0
10. Мали Николоз 1 0
Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Вбеймар 2 0
4. Юрченко Давид 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Оганесян Камо 1 0
7. Бабаян Эдгар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Армения 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Армения 2:2 Грузия Лига наций УЕФА Армения 1:2 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Грузия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
3. Армения Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Эстония Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Забросил Удо в штрафную, куда врывался Карапетян, но того опередил Хочолава и вынес мяч головой в аут.
  • 3'
    Тонким пасом Гвилия запустил по флангу Лобжанидзе, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы. Активнее встречу начали грузины.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Грузии!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках дивизиона С Лиги наций нас ждет сегодня интереснейшее противостояние между сборными Грузии и Армении. Не сумели пробиться на Чемпионат Европы грузины, проиграв в четверг Северной Македонии, потому надо исправляться перед болельщиками и побеждать сегодня, чтобы не отдавать лидерство в группе все тем же македонцам. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 151
    Грузия 74.2% (112)
    X 17.2% (26)
    Армения 8.6% (13)
    Все прогнозы
    2.19 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Армения
    1.90
    3.46
    4.87
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.25 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.25 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.46 4.60
  1.88 3.41 4.87

Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Армения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Армения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Армения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.06 6.10 1.11 2.75 1.42 2.10 1.74 1.78 2.03 1.61 2.33 1.28 3.50 1.20 4.20 1.06 7.70 1.05 8.40 0.00 15.00
7.30 1.05 5.65 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.29 3.60 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.70
8.10 1.10 2.93 1.43 2.55 1.55 2.16 1.75 1.82 2.08 1.62 2.39 1.46 2.87 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.30 1.29 3.40 1.06 7.70
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
2.59 1.54 2.12 1.79 1.64 2.36 1.42 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.41 1.19 4.40
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
Букмекер Да Нет
5.70 1.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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Прогнозы на матч Грузия 0:0 Армения

Исход игры
Грузия
74.2% (112)
Ничья
17.2% (26)
Армения
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
49.33% (74)
Меньше
50.67% (76)
Обе команды забьют
Да
64% (96)
Нет
36% (54)
Популярный счёт
2:1 Грузия
41.1% (62)
1:0 Грузия
23.2% (35)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Грузия
9.3% (14)
1:2 Армения
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Армения
1.3% (2)
1:3 Армения
1.3% (2)
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