Грузия
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Борис Пайчадзе
Армения
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|3 (2)
|0.5
|2.
|Качарава Ника
|2
|0.33
|3.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.17
|4.
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|5.
|Шенгелия Леван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.25
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.25
|3.
|Байрамян Хорен
|1
|0.25
|4.
|Оганесян Камо
|1
|0.25
|5.
|Вбеймар
|1
|0.25
|6.
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.25
|7.
|Корян Аршак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|3
|0
|2.
|Квилитая Георгий
|3
|0
|3.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|4.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|5.
|Наваловский Георгий
|1
|0
|6.
|Кашия Гурам
|1
|0
|7.
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|8.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|9.
|Качарава Ника
|1
|0
|10.
|Мали Николоз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Вбеймар
|2
|0
|4.
|Юрченко Давид
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Оганесян Камо
|1
|0
|7.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Армения
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Армения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Армения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Армения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.20
|1.06
|6.10
|1.11
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.10
|1.74
|1.78
|2.03
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.20
|4.20
|1.06
|7.70
|1.05
|8.40
|0.00
|15.00
|
|7.30
|1.05
|5.65
|1.10
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.20
|4.40
|1.05
|7.90
|1.03
|8.70
|—
|—
|
|8.10
|1.10
|—
|—
|2.93
|1.43
|2.55
|1.55
|2.16
|1.75
|1.82
|2.08
|1.62
|2.39
|1.46
|2.87
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Армения
Исход игры
Грузия
74.2% (112)
Ничья
17.2% (26)
Армения
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
49.33% (74)
Меньше
50.67% (76)
Обе команды забьют
Да
64% (96)
Нет
36% (54)
Популярный счёт
2:1 Грузия
41.1% (62)
1:0 Грузия
23.2% (35)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Грузия
9.3% (14)
1:2 Армения
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Армения
1.3% (2)
1:3 Армения
1.3% (2)
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