Грузия
Позже
Стадион: Борис Пайчадзе
Армения
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чакветадзе Георгий
|4
|0.33
|2.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.33
|3.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.17
|4.
|Канкава Джаба
|2
|0.17
|5.
|Качарава Ника
|2
|0.17
|6.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.08
|7.
|Меребашвили Георгий
|1
|0.08
|8.
|Гвилия Валериане
|1
|0.08
|9.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|10.
|Квеквескири Ника
|0
|0
|11.
|Шенгелия Леван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мовсисян Юра
|5
|0.5
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.3
|3.
|Мхитарян Генрих
|2 (1)
|0.2
|4.
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.2
|5.
|Пиццелли Маркос
|2
|0.2
|6.
|Казарян Геворг
|1
|0.1
|7.
|Оганесян Камо
|1
|0.1
|8.
|Картащян Артур
|1
|0.1
|9.
|Байрамян Хорен
|1
|0.1
|10.
|Адамян Саркис
|1
|0.1
|11.
|Вбеймар
|1
|0.1
|12.
|Озбилиз Араз
|0
|0
|13.
|Дагбашян Гагик
|0
|0
|14.
|Корян Аршак
|0
|0
|15.
|Овсепян Румян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|4
|0
|2.
|Квилитая Георгий
|3
|0
|3.
|Наваловский Георгий
|2
|0
|4.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|5.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|6.
|Кашия Гурам
|1
|0
|7.
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|8.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|9.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|10.
|Качарава Ника
|1
|0
|11.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|12.
|Мали Николоз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|3
|0
|3.
|Овсепян Румян
|2
|0
|4.
|Барсегян Тигран
|2
|0
|5.
|Вбеймар
|2
|0
|6.
|Юрченко Давид
|1
|0
|7.
|Григорян Артак
|1
|0
|8.
|Мкоян Грайр
|1
|0
|9.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|10.
|Казарян Геворг
|1
|0
|11.
|Мкртчян Карлен
|1
|0
|12.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|13.
|Хачатуров Артём
|1
|0
|14.
|Мовсисян Юра
|1
|0
|15.
|Саркисов Артур
|1
|0
|16.
|Оганесян Камо
|1
|0
|17.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|18.
|Малакян Гор
|1
|0
|19.
|Картащян Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Армения
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|35% (7)
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Армения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Армения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Армения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.20
|1.07
|5.30
|1.12
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.92
|1.88
|1.67
|2.20
|1.52
|2.55
|1.22
|3.95
|1.16
|4.80
|1.04
|8.90
|1.03
|9.60
|0.00
|17.00
|
|6.40
|1.07
|5.20
|1.13
|2.52
|1.50
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.53
|2.61
|1.24
|4.20
|1.18
|5.05
|1.03
|9.20
|1.02
|9.70
|—
|—
|
|7.31
|1.11
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.32
|1.66
|1.96
|1.93
|1.68
|2.27
|1.53
|2.62
|—
|—
|1.18
|5.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Грузия - Армения
Исход игры
Грузия
69.8% (37)
Ничья
20.8% (11)
Армения
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
69.23% (36)
Нет
30.77% (16)
Популярный счёт
2:1 Грузия
43.4% (23)
1:0 Грузия
18.9% (10)
1:1 Ничья
17% (9)
2:0 Грузия
7.5% (4)
1:2 Армения
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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