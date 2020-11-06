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Грузия
 
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Стадион:
Армения

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чакветадзе Георгий 4 0.33
2. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.33
3. Казаишвили Валерий 2 0.17
4. Канкава Джаба 2 0.17
5. Качарава Ника 2 0.17
6. Кварацхелия Хвича 1 0.08
7. Меребашвили Георгий 1 0.08
8. Гвилия Валериане 1 0.08
9. Какабадзе Отар 0 0
10. Квеквескири Ника 0 0
11. Шенгелия Леван 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мовсисян Юра 5 0.5
2. Карапетян Александр 3 0.3
3. Мхитарян Генрих 2 (1) 0.2
4. Барсегян Тигран 2 (1) 0.2
5. Пиццелли Маркос 2 0.2
6. Казарян Геворг 1 0.1
7. Оганесян Камо 1 0.1
8. Картащян Артур 1 0.1
9. Байрамян Хорен 1 0.1
10. Адамян Саркис 1 0.1
11. Вбеймар 1 0.1
12. Озбилиз Араз 0 0
13. Дагбашян Гагик 0 0
14. Корян Аршак 0 0
15. Овсепян Румян 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 4 0
2. Квилитая Георгий 3 0
3. Наваловский Георгий 2 0
4. Даушвили Муртаз 2 0
5. Квеквескири Ника 2 0
6. Кашия Гурам 1 0
7. Окриашвили Торнике 1 0
8. Казаишвили Валерий 1 0
9. Какабадзе Отар 1 0
10. Качарава Ника 1 0
11. Китеишвили Отар 1 0
12. Мали Николоз 1 0
Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 3 0
2. Ароян Вараздат 3 0
3. Овсепян Румян 2 0
4. Барсегян Тигран 2 0
5. Вбеймар 2 0
6. Юрченко Давид 1 0
7. Григорян Артак 1 0
8. Мкоян Грайр 1 0
9. Мхитарян Генрих 1 0
10. Казарян Геворг 1 0
11. Мкртчян Карлен 1 0
12. Байрамян Хорен 1 0
13. Хачатуров Артём 1 0
14. Мовсисян Юра 1 0
15. Саркисов Артур 1 0
16. Оганесян Камо 1 0
17. Бабаян Эдгар 1 0
18. Малакян Гор 1 0
19. Картащян Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Армения 20% (4) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 35% (7)

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Армения 2:2 Грузия Лига наций УЕФА Армения 1:2 Грузия Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Грузия 69.8% (37)
    X 20.8% (11)
    Армения 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Армения
    2.13
    3.18
    4.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.10 3.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.05 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.18 4.15
      2.13 3.10 4.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Армения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Армения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Армения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.20 1.07 5.30 1.12 2.50 1.49 1.92 1.88 1.67 2.20 1.52 2.55 1.22 3.95 1.16 4.80 1.04 8.90 1.03 9.60 0.00 17.00
    6.40 1.07 5.20 1.13 2.52 1.50 1.93 1.89 1.53 2.61 1.24 4.20 1.18 5.05 1.03 9.20 1.02 9.70
    7.31 1.11 2.68 1.51 2.32 1.66 1.96 1.93 1.68 2.27 1.53 2.62 1.18 5.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.53 2.50 1.25 3.70 1.06 8.70
    2.45 1.55 1.64 2.26 1.29 3.60 1.06 8.90 1.05 9.70
    2.44 1.60 2.00 1.89 1.54 2.59 1.36 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.70 1.44 2.65 1.14 5.20
    3.15 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 5.55 1.10 6.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.69
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Где смотреть матч Грузия - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Грузия - Армения

    Исход игры
    Грузия
    69.8% (37)
    Ничья
    20.8% (11)
    Армения
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    43.4% (23)
    1:0 Грузия
    18.9% (10)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    2:0 Грузия
    7.5% (4)
    1:2 Армения
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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