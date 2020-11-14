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  2. Матчи
Германия
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Украина
0' 5'
1
Нойер
Мануэль
15
Зюле
Никлас
2
Кох
Робин
16
Рюдигер
Антонио
4
Гинтер
Маттиас
18
Горетцка
Леон
21
Гюндоган
Илкай
13
Макс
Филипп
20
Гнабри
Серж
9
Вернер
Тимо
19
Сане
Лерой
12
Пятов
Андрей
15
Конопля
Ефим
3
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
2
Соболь
Эдуард
8
Малиновский
Руслан
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
11
Марлос
Ромеро
9
Яремчук
Роман
19
Зубков
Александр
Германия
3-4-3
Украина
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 2 0.5
2. Гинтер Маттиас 1 0.25
3. Гюндоган Илкай 1 0.25
4. Горетцка Леон 1 0.25
5. Гнабри Серж 1 0.25
6. Хаверц Кай 1 0.25
7. Рюдигер Антонио 0 0
8. Госенс Робин 0 0
Украина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ярмоленко Андрей 1 0.25
2. Зинченко Александр 1 0.25
3. Цыганков Виктор 1 0.25
4. Малиновский Руслан 1 (1) 0.25
5. Тымчик Александр 0 0
6. Михайличенко Богдан 0 0

Карточки

Германия
# Игрок      
1. Кроос Тони 2 0
2. Дракслер Юлиан 1 0
3. Гинтер Маттиас 1 0
4. Зюле Никлас 1 0
5. Рюдигер Антонио 1 0
6. Госенс Робин 1 0
Украина
# Игрок      
1. Малиновский Руслан 2 0
2. Коваленко Виктор 1 0
3. Тымчик Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия 14.29% (1) 28.57% (2) 0 57.14% (4) 0 0
 Украина 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция
Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия
Украина Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Польша 2:0 Украина Украина 1:0 Испания Украина 1:2 Германия Франция 7:1 Украина
Испания 4:0 Украина Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина Украина 1:0 Эстония Украина 2:1 Португалия Украина 2:0 Литва Украина 2:2 Нигерия Литва 0:3 Украина Украина 1:0 Люксембург Украина 5:0 Сербия Люксембург 1:2 Украина Португалия 0:0 Украина Турция 0:0 Украина Словакия 4:1 Украина Украина 1:0 Чехия Италия 1:1 Украина

Последние игры между собой

Германия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Украина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Украина 1:2 Германия Лига наций УЕФА Германия 2:0 Украина ЕВРО 2016 Украина 3:3 Германия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
2. Украина Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
3. Германия Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
4. Швейцария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    7'
    После прострела Макса с левого фланга Соболь неудачно пытался вынести мяч в поле, и в результате срезки едва не отличился автоголом.
  • 6'
    Очень плотный прессинг на чужой половине поля используют немцы, не позволяя украинцам выходить за центральную линию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Штрафной удар на левом фланге заработали немцы в глубине поля. Макс подавал со стандарта в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Кох, но получилось очень неточно.
  • Офсайд
    4'
    Заброс из глубины поля следовал в штрафную площадку украинцев, но там сразу четыре немца были пойманы в офсайдную ловушку.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! С правого фланга прошла передача на дальний край штрафной площади на Макса, который в касание вместо удара пасовал на 11-метровую отметку на набегающего Горетцку, но Леон в касание пробил над перекладиной.
  • Офсайд
    2'
    Первая атака украинцев развивалась через центральную ось, но вертикальная передача на Марлоса застала натурализованного бразильца в офсайде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 8.50 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 7.40 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.25 9.30
  1.27 6.48 10.26

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 5.30 1.13 3.05 1.38 2.46 1.60 2.12 1.77 1.89 1.97 1.52 2.55 1.37 3.15 1.19 5.00 1.14 5.40 1.05 8.60
6.85 1.11 5.80 1.14 3.10 1.38 2.49 1.55 1.91 1.99 1.53 2.54 1.38 3.10 1.18 4.85 1.15 5.50 1.06 9.60
6.94 1.12 3.13 1.38 2.74 1.50 2.49 1.57 2.10 1.78 1.88 2.00 1.68 2.26 1.49 2.73 1.34 3.38 1.13 6.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.75 1.30 3.35 1.35 2.30 1.65 1.90 1.97 1.63 2.34 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.23 1.61 1.63 2.20 1.39 2.75
5.95 1.13 4.80 1.18 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Букмекер Да Нет
3.40 1.39
Где смотреть матч Германия 0:0 Украина онлайн

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Прогнозы на матч Германия 0:0 Украина

Исход игры
Германия
96.2% (152)
Ничья
1.3% (2)
Украина
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (99)
Меньше
36.13% (56)
Обе команды забьют
Да
49.68% (77)
Нет
50.32% (78)
Популярный счёт
2:0 Германия
30.4% (48)
3:1 Германия
27.8% (44)
2:1 Германия
14.6% (23)
3:0 Германия
12.7% (20)
1:0 Германия
3.8% (6)
4:1 Германия
3.2% (5)
4:0 Германия
1.3% (2)
0:2 Украина
1.3% (2)
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