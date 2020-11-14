Германия
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Украина
15
Зюле
Никлас
13
Макс
Филипп
20
Гнабри
Серж
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Макс ФилиппПолузащитник
-
20 Гнабри СержНападающий
- Нападающий
-
19 Сане ЛеройНападающий
- Запасные игроки
-
22 Трапп КевинВратарь
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Штарк НикласПолузащитник
-
23 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Пятов АндрейВратарь
-
15 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|2
|0.5
|2.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.25
|3.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.25
|4.
|Горетцка Леон
|1
|0.25
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0.25
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|7.
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|8.
|Госенс Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.25
|2.
|Зинченко Александр
|1
|0.25
|3.
|Цыганков Виктор
|1
|0.25
|4.
|Малиновский Руслан
|1 (1)
|0.25
|5.
|Тымчик Александр
|0
|0
|6.
|Михайличенко Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кроос Тони
|2
|0
|2.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|3.
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|4.
|Зюле Никлас
|1
|0
|5.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|6.
|Госенс Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|2.
|Коваленко Виктор
|1
|0
|3.
|Тымчик Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|57.14% (4)
|0
|0
|Украина
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция
Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия
Украина Последние 20 матчей: +10 =5 -5Польша 2:0 Украина Украина 1:0 Испания Украина 1:2 Германия Франция 7:1 Украина
Испания 4:0 Украина Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина Украина 1:0 Эстония Украина 2:1 Португалия Украина 2:0 Литва Украина 2:2 Нигерия Литва 0:3 Украина Украина 1:0 Люксембург Украина 5:0 Сербия Люксембург 1:2 Украина Португалия 0:0 Украина Турция 0:0 Украина Словакия 4:1 Украина Украина 1:0 Чехия Италия 1:1 Украина
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Украина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Украина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Украина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Украина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.20
|1.10
|5.30
|1.13
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.46
|1.60
|2.12
|1.77
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.55
|1.37
|3.15
|1.19
|5.00
|1.14
|5.40
|1.05
|8.60
|
|6.85
|1.11
|5.80
|1.14
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.38
|3.10
|1.18
|4.85
|1.15
|5.50
|1.06
|9.60
|
|6.94
|1.12
|—
|—
|3.13
|1.38
|2.74
|1.50
|2.49
|1.57
|2.10
|1.78
|1.88
|2.00
|1.68
|2.26
|1.49
|2.73
|1.34
|3.38
|—
|—
|1.13
|6.46
|—
|—
Прогнозы на матч Германия 0:0 Украина
Исход игры
Германия
96.2% (152)
Ничья
1.3% (2)
Украина
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (99)
Меньше
36.13% (56)
Обе команды забьют
Да
49.68% (77)
Нет
50.32% (78)
Популярный счёт
2:0 Германия
30.4% (48)
3:1 Германия
27.8% (44)
2:1 Германия
14.6% (23)
3:0 Германия
12.7% (20)
1:0 Германия
3.8% (6)
4:1 Германия
3.2% (5)
4:0 Германия
1.3% (2)
0:2 Украина
1.3% (2)
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