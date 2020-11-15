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Уэльс
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Ирландия
0' 1'
1
Уорд
Дэнни
II
23
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
3
Уильямс
Неко
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
16
Моррелл
Джозефф
4
Дэвис
Бен
20
Джеймс
Дэниэл
11
Бэйл
Гарет
7
Брукс
Дэвид
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
15
Лонг
Кевин
20
О'Ши
Дара
22
Моламби
Джейсон
10
Брэйди
Роберт
8
Хорган
Дэрил
13
Хендрик
Джефф
9
Айда
Адам
11
Макклин
Джеймс
Уэльс
3-4-3
Ирландия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Джонатан 1 0.25
2. Уильямс Неко 1 0.25
3. Мур Киффер 1 0.25
4. Джеймс Дэниэл 0 0
Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.2
2. Брэйди Роберт 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Уилсон Гарри 2 0
2. Мур Киффер 2 0
3. Моррелл Джозефф 2 0
4. Уильямс Джонатан 1 0
5. Дэвис Бен 1 0
6. Робертс Коннор II 1 0
7. Джеймс Дэниэл 1 0
8. Уильямс Неко 1 0
9. Смит Мэттью II 1 0
Ирландия
# Игрок      
1. Макклин Джеймс 2 1
2. Хурихан Конор 1 0
3. Стивенс Энда 1 0
4. Даффи Шейн 1 0
5. Артер Гарри 1 0
6. Коннолли Аарон 1 0
7. Кристи Сайрус 1 0
8. Моламби Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (3)
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс
Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия
Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия 0:0 Уэльс Лига наций УЕФА Ирландия 0:1 Уэльс Лига наций УЕФА Уэльс 4:1 Ирландия Лига наций УЕФА Уэльс 0:1 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
Ирландия 0:0 Уэльс Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Уэльс 0:0 Ирландия Международные матчи Ирландия 3:0 Уэльс Товарищеские матчи Уэльс 2:2 Ирландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
2. Финляндия 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 1 10
3. Ирландия Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
4. Болгария 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ирландия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Уэльс 71.2% (109)
X 25.5% (39)
Ирландия 3.3% (5)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Ирландия
2.25
3.00
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 2.90 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 2.90 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 2.90 3.96
  2.25 2.93 4.11

Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.10 1.17 3.90 1.25 2.10 1.79 1.83 2.04 1.55 2.55 1.33 3.35 1.12 6.30 1.08 6.80 1.01 13.50 1.01 14.00 0.00 22.00
5.25 1.14 3.95 1.25 2.19 1.75 1.59 2.36 1.35 3.10 1.12 5.50 1.08 6.20 1.00 12.75 1.00 11.00
5.67 1.16 2.68 1.51 2.14 1.76 1.86 2.03 1.57 2.52 1.43 2.97 1.34 3.40 1.11 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.05 1.20 4.60 1.03 12.50
2.12 1.72 1.41 2.91 1.22 4.25 1.03 11.75 1.02 13.00
2.17 1.75 1.79 2.13 1.39 3.19 1.27 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.31 3.25 1.07 7.20
2.62 1.49 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
Букмекер Да Нет
7.60 1.08
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Где смотреть матч Уэльс 0:0 Ирландия онлайн

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Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Ирландия

Исход игры
Уэльс
71.2% (109)
Ничья
25.5% (39)
Ирландия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.67% (37)
Меньше
75.33% (113)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
41.2% (63)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:1 Уэльс
21.6% (33)
2:0 Уэльс
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Ирландия
2.6% (4)
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