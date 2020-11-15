Уэльс
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Ирландия
23
Мефам
Крис
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
15
Лонг
Кевин
20
О'Ши
Дара
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лонг КевинЗащитник
-
20 О'Ши ДараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
-
14 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кёртис РонанНападающий
-
19 Магуайр ШонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Джонатан
|1
|0.25
|2.
|Уильямс Неко
|1
|0.25
|3.
|Мур Киффер
|1
|0.25
|4.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.2
|2.
|Брэйди Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|2.
|Мур Киффер
|2
|0
|3.
|Моррелл Джозефф
|2
|0
|4.
|Уильямс Джонатан
|1
|0
|5.
|Дэвис Бен
|1
|0
|6.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|8.
|Уильямс Неко
|1
|0
|9.
|Смит Мэттью II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макклин Джеймс
|2
|1
|2.
|Хурихан Конор
|1
|0
|3.
|Стивенс Энда
|1
|0
|4.
|Даффи Шейн
|1
|0
|5.
|Артер Гарри
|1
|0
|6.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|7.
|Кристи Сайрус
|1
|0
|8.
|Моламби Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс
Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия
Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.10
|1.17
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.83
|2.04
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.33
|3.35
|1.12
|6.30
|1.08
|6.80
|1.01
|13.50
|1.01
|14.00
|0.00
|22.00
|
|5.25
|1.14
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.12
|5.50
|1.08
|6.20
|1.00
|12.75
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|5.67
|1.16
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.03
|1.57
|2.52
|1.43
|2.97
|1.34
|3.40
|—
|—
|1.11
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Ирландия
Исход игры
Уэльс
71.2% (109)
Ничья
25.5% (39)
Ирландия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.67% (37)
Меньше
75.33% (113)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
41.2% (63)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:1 Уэльс
21.6% (33)
2:0 Уэльс
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Ирландия
2.6% (4)
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