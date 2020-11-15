Уэльс
1:0
Конец матча
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Ирландия
38' Желтая карточкаМоламби Джейсон
38' Желтая карточкаМоррелл Джозефф
50' Желтая карточкаДэвис Бен
65' Желтая карточкаМур Киффер
1:0
67' ГолБрукс Дэвид
80' Желтая карточкаНайт Джейсон
81' Желтая карточкаХендрик Джефф
84' Желтая карточкаДаффи Шейн
90' Красная карточкаХендрик Джефф
23
Мефам
Крис
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
15
Лонг
Кевин
20
О'Ши
Дара
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лонг КевинЗащитник
-
20 О'Ши ДараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
-
14 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кёртис РонанНападающий
-
19 Магуайр ШонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
38'
38'
50'
65'
67'
1:0
80'
81'
81'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Джонатан
|1
|0.2
|2.
|Уильямс Неко
|1
|0.2
|3.
|Брукс Дэвид
|1
|0.2
|4.
|Мур Киффер
|1
|0.2
|5.
|Бэйл Гарет
|0
|0
|6.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.17
|2.
|Брэйди Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мур Киффер
|3
|0
|2.
|Моррелл Джозефф
|3
|0
|3.
|Дэвис Бен
|2
|0
|4.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|5.
|Уильямс Джонатан
|1
|0
|6.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|8.
|Уильямс Неко
|1
|0
|9.
|Смит Мэттью II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макклин Джеймс
|2
|1
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|1
|3.
|Даффи Шейн
|2
|0
|4.
|Моламби Джейсон
|2
|0
|5.
|Хурихан Конор
|1
|0
|6.
|Стивенс Энда
|1
|0
|7.
|Артер Гарри
|1
|0
|8.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|9.
|Кристи Сайрус
|1
|0
|10.
|Найт Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс
Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия
Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.04
|1.77
|3.90
|1.25
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.83
|2.04
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.12
|6.30
|1.01
|15.00
|1.01
|13.50
|1.01
|14.00
|0.00
|22.00
|
|5.20
|1.15
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.11
|5.60
|1.08
|6.30
|1.00
|12.75
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|5.67
|1.16
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.03
|1.57
|2.52
|1.43
|2.97
|1.34
|3.40
|—
|—
|1.11
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Ирландия
Исход игры
Уэльс
71.2% (109)
Ничья
25.5% (39)
Ирландия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.67% (37)
Меньше
75.33% (113)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
41.2% (63)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:1 Уэльс
21.6% (33)
2:0 Уэльс
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Ирландия
2.6% (4)
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