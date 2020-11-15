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Уэльс
1:0
Конец матча

Стадион:
Ирландия
0'
38' Желтая карточка
Моламби Джейсон
38' Желтая карточка
Моррелл Джозефф
50' Желтая карточка
Дэвис Бен
65' Желтая карточка
Мур Киффер
1:0
67' Гол
Брукс Дэвид
80' Желтая карточка
Найт Джейсон
81' Желтая карточка
Хендрик Джефф
84' Желтая карточка
Даффи Шейн
90' Красная карточка
Хендрик Джефф
90'+6
1
Уорд
Дэнни
II
23
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
3
Уильямс
Неко
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
16
Моррелл
Джозефф
4
Дэвис
Бен
20
Джеймс
Дэниэл
11
Бэйл
Гарет
7
Брукс
Дэвид
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
15
Лонг
Кевин
20
О'Ши
Дара
10
Брэйди
Роберт
13
Хендрик
Джефф
22
Моламби
Джейсон
8
Хорган
Дэрил
9
Айда
Адам
11
Макклин
Джеймс
Уэльс
3-4-3
Ирландия
4-3-3

Ход матча

38'
 
Моламби Джейсон
38'
Моррелл Джозефф
 
50'
Дэвис Бен
 
59'
 
Найт Джейсон
Хорган Дэрил
62'
Мур Киффер
Норрингтон-Дэвис Рис
 
65'
Мур Киффер
 
67'
Брукс Дэвид
(Бэйл Гарет)
1:0
76'
 
Хурихан Конор
Моламби Джейсон
76'
 
Коллинз Джеймс II
Айда Адам
80'
 
Найт Джейсон
81'
 
Брэйди Роберт
81'
 
Хендрик Джефф
81'
 
Бирн Джек
О'Ши Дара
82'
 
О'Дуда Каллум
84'
 
Даффи Шейн
88'
Робертс Тайлер
Брукс Дэвид
 
90'
 
Хендрик Джефф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Джонатан 1 0.2
2. Уильямс Неко 1 0.2
3. Брукс Дэвид 1 0.2
4. Мур Киффер 1 0.2
5. Бэйл Гарет 0 0
6. Джеймс Дэниэл 0 0
Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.17
2. Брэйди Роберт 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Мур Киффер 3 0
2. Моррелл Джозефф 3 0
3. Дэвис Бен 2 0
4. Уилсон Гарри 2 0
5. Уильямс Джонатан 1 0
6. Робертс Коннор II 1 0
7. Джеймс Дэниэл 1 0
8. Уильямс Неко 1 0
9. Смит Мэттью II 1 0
Ирландия
# Игрок      
1. Макклин Джеймс 2 1
2. Хендрик Джефф 1 1
3. Даффи Шейн 2 0
4. Моламби Джейсон 2 0
5. Хурихан Конор 1 0
6. Стивенс Энда 1 0
7. Артер Гарри 1 0
8. Коннолли Аарон 1 0
9. Кристи Сайрус 1 0
10. Найт Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс
Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия
Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ирландия 0:0 Уэльс Лига наций УЕФА Ирландия 0:1 Уэльс Лига наций УЕФА Уэльс 4:1 Ирландия Лига наций УЕФА Уэльс 0:1 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
Ирландия 0:0 Уэльс Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Уэльс 0:0 Ирландия Международные матчи Ирландия 3:0 Уэльс Товарищеские матчи Уэльс 2:2 Ирландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Финляндия Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ирландия Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
4. Болгария Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Новости матча
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Прогнозы 153
Уэльс 71.2% (109)
X 25.5% (39)
Ирландия 3.3% (5)
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2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 2.90 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.70 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 2.88 3.96
  2.25 2.93 4.11

Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.04 1.77 3.90 1.25 1.53 2.50 1.83 2.04 1.55 2.55 1.02 13.00 1.12 6.30 1.01 15.00 1.01 13.50 1.01 14.00 0.00 22.00
5.20 1.15 3.85 1.26 2.18 1.76 1.58 2.38 1.34 3.14 1.11 5.60 1.08 6.30 1.00 12.75 1.00 11.00
5.67 1.16 2.68 1.51 2.14 1.76 1.86 2.03 1.57 2.52 1.43 2.97 1.34 3.40 1.11 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.38 3.05 1.01 15.00 1.03 12.50
2.11 1.73 1.40 2.95 1.21 4.40 1.03 12.00 1.02 13.25
2.17 1.75 1.79 2.13 1.39 3.19 1.27 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.31 3.25 1.07 7.20
2.59 1.50 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
7.60 1.08
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Где смотреть матч Уэльс 1:0 Ирландия онлайн

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Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Ирландия

Исход игры
Уэльс
71.2% (109)
Ничья
25.5% (39)
Ирландия
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.67% (37)
Меньше
75.33% (113)
Обе команды забьют
Да
47.33% (71)
Нет
52.67% (79)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
41.2% (63)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:1 Уэльс
21.6% (33)
2:0 Уэльс
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Ирландия
2.6% (4)
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