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Словения
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Косово
0'
9' Желтая карточка
Ловрич Санди
16' Желтая карточка
Бериша Бернард
41'
12
Белек
Вид
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Ветрих
Амедей
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
15
Бохар
Дамьян
6
Вучкич
Харис
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
6
Крьезиу
Хекуран
10
Раскай
Анель
22
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
23
Бериша
Бернард
18
Мурики
Ведат
Словения
4-2-3-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

9'
Ловрич Санди
 
16'
 
Бериша Бернард

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 4 (2) 0.8
2. Бохар Дамьян 1 0.2
3. Ловрич Санди 1 0.2
4. Стоянович Петар 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 1 0.17
2. Хадергьонай Флорент 1 0.17
3. Бериша Бернард 1 0.17
4. Бериша Валон 0 0

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Бийол Яка 2 0
3. Блажич Миха 1 0
4. Коутер Нино 1 0
5. Зайц Миха 1 0
6. Ловрич Санди 1 0
Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 0
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Бериша Бернард 2 0
4. Нухиу Атдхи 1 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Хасани Флорент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино
Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения
Косово Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово
Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово

Последние игры между собой

Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово 0:1 Словения Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Греция 1:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Косово 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
4. Молдова 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Словения 90.3% (139)
X 9.1% (14)
Косово 0.6% (1)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Косово
1.97
3.18
6.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 2.95 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 2.80 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.18 5.95
  1.97 2.73 6.16

Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Косово» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Косово» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Косово», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.22 5.10 1.15 1.82 1.97 2.12 1.72 1.81 2.00 1.67 2.20 1.24 4.00 1.19 4.40 1.06 8.80 1.03 9.90 1.04 12.00 0.00 18.00
6.35 1.09 5.05 1.17 2.48 1.60 1.80 2.01 1.45 2.57 1.19 4.20 1.13 4.95 1.01 9.20 1.03 12.25
4.27 1.24 2.96 1.43 2.14 1.76 1.80 2.09 1.56 2.51 1.33 3.44 1.54 2.57 1.22 4.57 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.48 2.65 1.03 12.00 1.04 9.30 1.02 13.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
1.25 4.12 1.13 6.42 1.27 3.95 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.42 2.75 1.13 5.10
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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Прогнозы на матч Словения 0:0 Косово

Исход игры
Словения
90.3% (139)
Ничья
9.1% (14)
Косово
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
33.55% (51)
Нет
66.45% (101)
Популярный счёт
1:0 Словения
44.2% (68)
2:1 Словения
20.1% (31)
2:0 Словения
19.5% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Словения
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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