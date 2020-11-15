9' Желтая карточкаЛоврич Санди
16' Желтая карточкаБериша Бернард
12
Белек
Вид
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
10
Раскай
Анель
22
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Матавж ТимНападающий
- Нападающий
-
10 Зайц МихаНападающий
-
18 Тиянич ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
19 Mirlind Daku
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
9'
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|4 (2)
|0.8
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.2
|3.
|Ловрич Санди
|1
|0.2
|4.
|Стоянович Петар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|1
|0.17
|2.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.17
|3.
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|4.
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Бийол Яка
|2
|0
|3.
|Блажич Миха
|1
|0
|4.
|Коутер Нино
|1
|0
|5.
|Зайц Миха
|1
|0
|6.
|Ловрич Санди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Бериша Бернард
|2
|0
|4.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|5.
|Бериша Валон
|1
|0
|6.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Хасани Флорент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Косово
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +8 =7 -5Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино
Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения
Косово Последние 20 матчей: +6 =6 -8Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово
Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово
Последние игры между собой
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Косово» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Косово» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Косово», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.20
|1.22
|5.10
|1.15
|—
|—
|1.82
|1.97
|2.12
|1.72
|1.81
|2.00
|1.67
|2.20
|1.24
|4.00
|1.19
|4.40
|1.06
|8.80
|1.03
|9.90
|1.04
|12.00
|0.00
|18.00
|
|6.35
|1.09
|5.05
|1.17
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.57
|1.19
|4.20
|1.13
|4.95
|1.01
|9.20
|1.03
|12.25
|—
|—
|
|4.27
|1.24
|2.96
|1.43
|2.14
|1.76
|1.80
|2.09
|1.56
|2.51
|1.33
|3.44
|1.54
|2.57
|1.22
|4.57
|—
|—
|1.17
|5.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Словения 0:0 Косово
Исход игры
Словения
90.3% (139)
Ничья
9.1% (14)
Косово
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
33.55% (51)
Нет
66.45% (101)
Популярный счёт
1:0 Словения
44.2% (68)
2:1 Словения
20.1% (31)
2:0 Словения
19.5% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Словения
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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