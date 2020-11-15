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Словения
2:1
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
9' Желтая карточка
Ловрич Санди
16' Желтая карточка
Бериша Бернард
45' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:1
58' Гол
Мурики Ведат
1:1
63' Гол
Куртич Ясмин
64' Желтая карточка
Мевля Миха
90' Желтая карточка
Ррахмани Амир
2:1
90' Пенальти
Иличич Йосип
90' Желтая карточка
Жегрова Эдон
90'+8
12
Белек
Вид
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Ветрих
Амедей
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
15
Бохар
Дамьян
6
Вучкич
Харис
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
6
Крьезиу
Хекуран
10
Раскай
Анель
22
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
23
Бериша
Бернард
18
Мурики
Ведат
Словения
4-2-3-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

9'
Ловрич Санди
 
16'
 
Бериша Бернард
45'
 
Войвода Мергим
58'
0:1
Мурики Ведат
(Бериша Бернард)
63'
Куртич Ясмин
(Стоянович Петар)
1:1
64'
Мевля Миха
 
68'
Шпорар Андраж
Вучкич Харис
 
71'
 
Кастрати Лирим
Крьезиу Хекуран
84'
 
Рашани Эльбасан
Бериша Бернард
87'
Чрнигой Домен
Ловрич Санди
 
90'
 
Хасани Флорент
Жегрова Эдон
90'
 
Ррахмани Амир
90'
Иличич Йосип
2:1
90'
 
Жегрова Эдон
90'
Коутер Нино
Иличич Йосип
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 4 (2) 0.8
2. Бохар Дамьян 1 0.2
3. Ловрич Санди 1 0.2
4. Куртич Ясмин 1 0.2
5. Иличич Йосип 1 (1) 0.2
6. Стоянович Петар 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 1 0.17
2. Кололли Беньямин 1 0.17
3. Хадергьонай Флорент 1 0.17
4. Мурики Ведат 1 0.17
5. Бериша Валон 0 0

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Бийол Яка 2 0
3. Мевля Миха 1 0
4. Блажич Миха 1 0
5. Коутер Нино 1 0
6. Зайц Миха 1 0
7. Ловрич Санди 1 0
Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 0
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Бериша Бернард 2 0
4. Нухиу Атдхи 1 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Ррахмани Амир 1 0
8. Пакарада Леарт 1 0
9. Войвода Мергим 1 0
10. Хасани Флорент 1 0
11. Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
Косово 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино
Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения
Косово Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово
Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово

Последние игры между собой

Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово 0:1 Словения Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Греция Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Косово Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
4. Молдова Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Бериша Бернард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Словения 90.3% (139)
X 9.1% (14)
Косово 0.6% (1)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.66 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.18 5.95
  3.75 1.51 8.99

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.00 1.38 5.10 1.15 1.42 2.85 2.12 1.72 1.81 2.00 1.67 2.20 1.77 2.04 1.19 4.40 1.10 6.80 1.03 9.90 1.04 12.00 0.00 18.00
6.35 1.09 5.05 1.17 2.48 1.60 1.80 2.01 1.45 2.57 1.19 4.20 1.13 4.95 1.01 9.20 1.03 12.25
4.27 1.24 3.02 1.41 2.42 1.60 1.87 2.01 2.90 1.44 2.33 1.65 1.75 2.16 1.45 2.87 1.58 2.48 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.48 2.65 1.03 12.00 1.04 9.30 1.02 13.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
1.25 4.12 1.13 6.42 1.27 3.95 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.42 2.75 1.13 5.10
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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Прогнозы на матч Словения 2:1 Косово

Исход игры
Словения
90.3% (139)
Ничья
9.1% (14)
Косово
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
33.55% (51)
Нет
66.45% (101)
Популярный счёт
1:0 Словения
44.2% (68)
2:1 Словения
20.1% (31)
2:0 Словения
19.5% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Словения
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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