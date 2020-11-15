9' Желтая карточкаЛоврич Санди
16' Желтая карточкаБериша Бернард
45' Желтая карточкаВойвода Мергим
0:1
58' ГолМурики Ведат
1:1
63' ГолКуртич Ясмин
64' Желтая карточкаМевля Миха
90' Желтая карточкаРрахмани Амир
2:1
90' ПенальтиИличич Йосип
90' Желтая карточкаЖегрова Эдон
12
Белек
Вид
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
10
Раскай
Анель
22
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Матавж ТимНападающий
- Нападающий
-
10 Зайц МихаНападающий
-
18 Тиянич ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
19 Mirlind Daku
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
9'
16'
45'
58'
0:1
63'
1:1
64'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|4 (2)
|0.8
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.2
|3.
|Ловрич Санди
|1
|0.2
|4.
|Куртич Ясмин
|1
|0.2
|5.
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.2
|6.
|Стоянович Петар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|2.
|Кололли Беньямин
|1
|0.17
|3.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.17
|4.
|Мурики Ведат
|1
|0.17
|5.
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Бийол Яка
|2
|0
|3.
|Мевля Миха
|1
|0
|4.
|Блажич Миха
|1
|0
|5.
|Коутер Нино
|1
|0
|6.
|Зайц Миха
|1
|0
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Бериша Бернард
|2
|0
|4.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|5.
|Бериша Валон
|1
|0
|6.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|7.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|8.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|9.
|Войвода Мергим
|1
|0
|10.
|Хасани Флорент
|1
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Косово
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +8 =7 -5Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино
Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения
Косово Последние 20 матчей: +6 =6 -8Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово
Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово
Последние игры между собой
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Косово» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Косово» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Косово», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.00
|1.38
|—
|—
|5.10
|1.15
|—
|—
|1.42
|2.85
|2.12
|1.72
|1.81
|2.00
|1.67
|2.20
|1.77
|2.04
|1.19
|4.40
|1.10
|6.80
|1.03
|9.90
|1.04
|12.00
|0.00
|18.00
|
|6.35
|1.09
|—
|—
|5.05
|1.17
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.57
|1.19
|4.20
|1.13
|4.95
|1.01
|9.20
|1.03
|12.25
|—
|—
|
|4.27
|1.24
|3.02
|1.41
|2.42
|1.60
|1.87
|2.01
|2.90
|1.44
|2.33
|1.65
|1.75
|2.16
|1.45
|2.87
|1.58
|2.48
|—
|—
|1.17
|5.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Словения 2:1 Косово
Исход игры
Словения
90.3% (139)
Ничья
9.1% (14)
Косово
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
33.55% (51)
Нет
66.45% (101)
Популярный счёт
1:0 Словения
44.2% (68)
2:1 Словения
20.1% (31)
2:0 Словения
19.5% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Словения
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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