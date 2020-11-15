  1. Футбол
  2. Матчи
Болгария
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Финляндия
0' 2'
1
Луков
Мартин
2
Попов
Страхил
5
Димитров
Кристиан
15
Божиков
Васил
19
Велковски
Димитар
16
Малинов
Кристиян
11
Карабелев
Янис
9
Делев
Спас
7
Янков
Доминик
18
Иванов
Галин
10
Краев
Божидар
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
16
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
20
Похьянпало
Йоэль
Болгария
4-2-3-1
Финляндия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.2
2. Йомов Георгий 1 0.2
3. Иса Исмаил 0 0
4. Неделев Тодор 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 3 0.75
2. Тейлор Роберт 1 0.25
3. Пукки Теэму 0 0

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0
2. Карабелев Янис 1 0
3. Сисиньо Неусиано 1 0
4. Димитров Кристиан 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Йенсен Фредрик 1 0
2. Спарв Тим 1 0
3. Пукки Теэму 1 0
4. О'Шоунесси Даниэль 1 0
5. Вяйсянен Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Финляндия 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия
Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия
Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия 2:0 Болгария Лига наций УЕФА Болгария 2:1 Финляндия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
2. Финляндия Заявка 4 3 0 1 4 - 1 9
3. Ирландия Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
4. Болгария Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 2'
    Финляндия контролирует мяч.
  • 2'
    Иванов Галин из команды Болгария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    1'
    Алхо Николай наказан за толчок Иванов Галин
  • 1'
    Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Финляндия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Болгария 20.3% (31)
X 31.4% (48)
Финляндия 48.4% (74)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Финляндия
4.01
3.20
2.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.15 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.10 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.20 2.20
  4.01 3.10 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.60 1.09 5.50 1.17 2.48 1.59 2.12 1.75 1.80 2.05 1.68 2.26 1.50 2.75 1.22 4.60 1.16 5.50 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 18.50
6.70 1.11 5.10 1.17 2.41 1.58 1.79 2.05 1.48 2.84 1.20 4.70 1.15 5.65 1.04 11.50 1.03 12.50
7.08 1.12 2.53 1.56 2.19 1.73 1.85 2.04 1.61 2.41 1.48 2.79 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.48 1.27 3.90 1.06 9.80
2.34 1.60 1.53 2.50 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
2.40 1.62 1.97 1.92 1.52 2.66 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.84 1.41 2.80 1.12 5.60
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.62
Букмекер Да Нет
6.20 1.12
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Болгария 0:0 Финляндия онлайн

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Прогнозы на матч Болгария 0:0 Финляндия

Исход игры
Болгария
20.3% (31)
Ничья
31.4% (48)
Финляндия
48.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
66.23% (100)
Нет
33.77% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Финляндия
22.2% (34)
1:2 Финляндия
20.9% (32)
2:1 Болгария
15.7% (24)
0:2 Финляндия
4.6% (7)
1:0 Болгария
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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