Болгария
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Васил Левски
Финляндия
18
Иванов
Галин
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.2
|2.
|Йомов Георгий
|1
|0.2
|3.
|Иса Исмаил
|0
|0
|4.
|Неделев Тодор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|3
|0.75
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.25
|3.
|Пукки Теэму
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
|2.
|Карабелев Янис
|1
|0
|3.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|4.
|Димитров Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|2.
|Спарв Тим
|1
|0
|3.
|Пукки Теэму
|1
|0
|4.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|5.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болгария
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Финляндия
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия
Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия
Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия
Последние игры между собой
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.60
|1.09
|5.50
|1.17
|2.48
|1.59
|2.12
|1.75
|1.80
|2.05
|1.68
|2.26
|1.50
|2.75
|1.22
|4.60
|1.16
|5.50
|1.03
|9.90
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|
|6.70
|1.11
|5.10
|1.17
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.84
|1.20
|4.70
|1.15
|5.65
|1.04
|11.50
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|7.08
|1.12
|—
|—
|2.53
|1.56
|2.19
|1.73
|1.85
|2.04
|1.61
|2.41
|1.48
|2.79
|—
|—
|1.17
|5.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болгария 0:0 Финляндия
Исход игры
Болгария
20.3% (31)
Ничья
31.4% (48)
Финляндия
48.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
66.23% (100)
Нет
33.77% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Финляндия
22.2% (34)
1:2 Финляндия
20.9% (32)
2:1 Болгария
15.7% (24)
0:2 Финляндия
4.6% (7)
1:0 Болгария
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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