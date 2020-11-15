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Болгария
1:2
Конец матча

Стадион:
Финляндия
0'
6' Желтая карточка
Иванов Галин
0:1
7' Гол
Пукки Теэму
10' Желтая карточка
Алхо Николай
32' Желтая карточка
Божиков Васил
0:2
45' Гол
Лод Робин
57' Желтая карточка
Краев Божидар
59' Желтая карточка
Малинов Кристиян
60' Желтая карточка
Спарв Тим
0:2
61' Не забитый пенальти
Иванов Галин
62' Желтая карточка
Делев Спас
1:2
68' Пенальти
Илиев Димитар
83' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90'+5
1
Луков
Мартин
2
Попов
Страхил
5
Димитров
Кристиан
15
Божиков
Васил
19
Велковски
Димитар
16
Малинов
Кристиян
11
Карабелев
Янис
9
Делев
Спас
7
Янков
Доминик
18
Иванов
Галин
10
Краев
Божидар
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
16
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
20
Похьянпало
Йоэль
Болгария
4-2-3-1
Финляндия
4-4-2

Ход матча

6'
Иванов Галин
 
7'
0:1
Пукки Теэму
(Тейлор Роберт)
10'
 
Алхо Николай
32'
Божиков Васил
 
35'
 
Форсс Маркус
Похьянпало Йоэль
45'
0:2
Лод Робин
57'
Краев Божидар
 
59'
Малинов Кристиян
 
60'
 
Спарв Тим
61'
Иванов Галин
0:2
62'
Делев Спас
 
65'
Илиев Димитар
Янков Доминик
 
68'
Илиев Димитар
1:2
68'
 
Соири Пюрю
Тейлор Роберт
68'
 
Шуллер Расмус
Спарв Тим
78'
Карагерен Бирсент
Иванов Галин
 
78'
Ковачев Светослав
Делев Спас
 
83'
 
Шуллер Расмус
85'
Цветков Александар
Карабелев Янис
 
89'
 
Нисканен Ильмари
Пукки Теэму

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.17
2. Йомов Георгий 1 0.17
3. Илиев Димитар 1 (1) 0.17
4. Иса Исмаил 0 0
5. Неделев Тодор 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 3 0.6
2. Тейлор Роберт 1 0.2
3. Пукки Теэму 1 0.2
4. Лод Робин 1 0.2

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Иванов Галин 1 0
2. Делев Спас 1 0
3. Божиков Васил 1 0
4. Костадинов Георги 1 0
5. Карабелев Янис 1 0
6. Малинов Кристиян 1 0
7. Краев Божидар 1 0
8. Сисиньо Неусиано 1 0
9. Димитров Кристиан 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 2 0
2. Йенсен Фредрик 1 0
3. Пукки Теэму 1 0
4. Шуллер Расмус 1 0
5. Алхо Николай 1 0
6. О'Шоунесси Даниэль 1 0
7. Вяйсянен Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Финляндия 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия
Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия
Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия 2:0 Болгария Лига наций УЕФА Болгария 2:1 Финляндия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Финляндия Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ирландия Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
4. Болгария Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Болгария 20.3% (31)
X 31.4% (48)
Финляндия 48.4% (74)
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2.16 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.10 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.20 2.20
  40.17 6.55 1.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.60 1.09 5.50 1.17 4.75 1.18 2.12 1.75 1.80 2.05 1.68 2.26 3.70 1.27 1.22 4.60 1.62 2.27 1.03 9.90 1.16 5.10 0.00 18.50 1.03 12.00
6.75 1.11 5.10 1.17 2.43 1.57 1.81 2.02 1.48 2.84 1.20 4.70 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 12.50
6.98 1.12 4.23 1.24 2.15 1.76 2.96 1.43 2.15 1.75 2.35 1.64 1.96 1.93 1.54 2.56 1.37 3.21 1.47 2.77 1.28 3.88 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.53 2.48 1.35 3.15 1.06 9.80 1.02 13.00 1.01 15.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
2.30 1.66 1.89 1.99 1.46 2.81 1.31 3.59 1.21 4.69 1.10 7.50 1.19 5.04 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.84 1.41 2.80 1.12 5.60
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Болгария 1:2 Финляндия онлайн

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Прогнозы на матч Болгария 1:2 Финляндия

Исход игры
Болгария
20.3% (31)
Ничья
31.4% (48)
Финляндия
48.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
66.23% (100)
Нет
33.77% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Финляндия
22.2% (34)
1:2 Финляндия
20.9% (32)
2:1 Болгария
15.7% (24)
0:2 Финляндия
4.6% (7)
1:0 Болгария
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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