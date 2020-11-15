Болгария
1:2
Конец матча
Стадион: Васил Левски
Финляндия
6' Желтая карточкаИванов Галин
0:1
7' ГолПукки Теэму
10' Желтая карточкаАлхо Николай
32' Желтая карточкаБожиков Васил
0:2
45' ГолЛод Робин
57' Желтая карточкаКраев Божидар
59' Желтая карточкаМалинов Кристиян
60' Желтая карточкаСпарв Тим
0:2
61' Не забитый пенальтиИванов Галин
62' Желтая карточкаДелев Спас
1:2
68' ПенальтиИлиев Димитар
83' Желтая карточкаШуллер Расмус
18
Иванов
Галин
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Ход матча
6'
7'
0:1
10'
32'
45'
0:2
57'
59'
60'
61'
0:2
62'
68'
1:2
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.17
|2.
|Йомов Георгий
|1
|0.17
|3.
|Илиев Димитар
|1 (1)
|0.17
|4.
|Иса Исмаил
|0
|0
|5.
|Неделев Тодор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|3
|0.6
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.2
|3.
|Пукки Теэму
|1
|0.2
|4.
|Лод Робин
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванов Галин
|1
|0
|2.
|Делев Спас
|1
|0
|3.
|Божиков Васил
|1
|0
|4.
|Костадинов Георги
|1
|0
|5.
|Карабелев Янис
|1
|0
|6.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|7.
|Краев Божидар
|1
|0
|8.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|9.
|Димитров Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|2
|0
|2.
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|3.
|Пукки Теэму
|1
|0
|4.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|5.
|Алхо Николай
|1
|0
|6.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|7.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болгария
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Финляндия
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия
Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия
Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия
Последние игры между собой
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.60
|1.09
|5.50
|1.17
|4.75
|1.18
|2.12
|1.75
|1.80
|2.05
|1.68
|2.26
|3.70
|1.27
|—
|—
|1.22
|4.60
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.03
|9.90
|1.16
|5.10
|0.00
|18.50
|1.03
|12.00
|
|6.75
|1.11
|5.10
|1.17
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.84
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.04
|11.50
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|
|6.98
|1.12
|—
|—
|4.23
|1.24
|2.15
|1.76
|2.96
|1.43
|2.15
|1.75
|2.35
|1.64
|1.96
|1.93
|1.54
|2.56
|1.37
|3.21
|1.47
|2.77
|1.28
|3.88
|—
|—
|1.18
|5.09
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.01
|15.00
|
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.05
|9.70
|—
|—
|1.04
|11.25
|—
|—
|
|2.30
|1.66
|1.89
|1.99
|1.46
|2.81
|1.31
|3.59
|1.21
|4.69
|1.10
|7.50
|1.19
|5.04
|1.14
|6.23
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болгария 1:2 Финляндия
Исход игры
Болгария
20.3% (31)
Ничья
31.4% (48)
Финляндия
48.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
66.23% (100)
Нет
33.77% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Финляндия
22.2% (34)
1:2 Финляндия
20.9% (32)
2:1 Болгария
15.7% (24)
0:2 Финляндия
4.6% (7)
1:0 Болгария
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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