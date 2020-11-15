0:1
32' ГолФортунис Костас
0:2
41' ГолБакасетас Тасос
15
Жардан
Ион
21
Раца
Вадим
16
Спатару
Дану
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Спатару ДануПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Цуркан ЯсерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фират Энгин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Ход матча
32'
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.2
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.2
|4.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.2
|5.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|1
|1
|2.
|Плэтикэ Сергиу
|2
|0
|3.
|Николаеску Йон
|2
|0
|4.
|Раку Петр
|1
|0
|5.
|Армаш Игорь
|1
|0
|6.
|Ионице Артур
|1
|0
|7.
|Раца Вадим
|1
|0
|8.
|Каймаков Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
|3.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|4.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|5.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|6.
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Греция
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова
Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова
Греция Последние 20 матчей: +8 =4 -8Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция
Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Греция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Греция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Греция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.20
|1.09
|6.20
|1.11
|2.65
|1.47
|2.15
|1.70
|2.17
|1.69
|1.83
|2.00
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.19
|4.60
|1.06
|7.50
|1.05
|9.50
|1.01
|15.00
|
|7.60
|1.05
|6.50
|1.08
|2.82
|1.37
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.22
|4.10
|1.06
|6.75
|1.05
|7.60
|1.01
|16.00
|
|—
|—
|—
|—
|2.57
|1.54
|2.22
|1.70
|3.32
|1.35
|2.21
|1.71
|1.81
|2.07
|1.59
|2.44
|1.37
|3.20
|1.24
|4.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Молдова 0:2 Греция
Исход игры
Молдова
2.6% (4)
Ничья
3.2% (5)
Греция
94.2% (145)
Тотал 2.5
Больше
28.29% (43)
Меньше
71.71% (109)
Обе команды забьют
Да
26.97% (41)
Нет
73.03% (111)
Популярный счёт
0:1 Греция
38.3% (59)
0:2 Греция
27.9% (43)
1:2 Греция
21.4% (33)
1:3 Греция
1.9% (3)
1:0 Молдова
1.9% (3)
0:3 Греция
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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