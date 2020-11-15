С фланга прострелил Харис в центр штрафной на Бакасетаса, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Посмак.

Догнал мяч на фланге Харис и прострелил тут же в штрафную, но от ноги Рябчука мяч ушел на угловой.

С углового навесил Фортунис на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Убежал по левой бровке Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч в подкате перехватил Армаш и выбил в центр поля.

ГОЛ! 0-2! Тасос Бакасетас! Выиграл подбор в штрафной соперника Фортунис, но не стал бить сам, а покатил поперек на Бакасетаса, который был совсем один на одиннадцатиметровой отметки и точным ударом отправил сферу в нижний угол.

36' Теперь уже никуда не будут торопиться гости, ведь счет их устраивает. Катают мяч они в центре поля, без продвижения вперед.

35' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Кочук. Потребуется футболисту медицинская помощь.

34' В центре поля получили от Фортуниса сразу два игрока сборной Молдовы. Судья все видел и назначил штрафной удар.

33' ГОЛ! 0-1! Костас Фортунис! Все-таки дожали греки своего соперника. Получил мяч на фланге Фортунис, сместился в центр и метров с двадцати пяти пробил по воротам. Сфера полетела точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.

32' Налетел в центре поля Домашкан на Зеку в верховой борьбе. Очередной штрафной исполнять будут греки.

31' В разрез отдавал Бухалакис по флангу на Цимикаса, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

30' Неудачно разыграли угловой гости. После навеса в центр штрафной от Зеки мяч на выходе забрал в руки Намашко.

29' Убежал по флангу Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетела на угловой вновь.

28' Со штрафного навесил Кочук в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь без особых проблем сферу выбил Цавелас.

27' Много фолов в нашем поединке, от того тяжелой для восприятия получается игра, дробиться она частыми остановками.

26' В верховой борьбе в центре поля Зека получил по голове от Спатару. Очередное нарушение правил.

25' Тонко отдавал в штрафную Бухалакис на ход Лимниосу, но тот проиграл скоростную дуэль Армашу и потерял мяч.

24' Грамотно подставился на чужой половине поля Бакасетас и вынудил нарушить правила Посмака. Штрафной удар исполнять будут греки.

23' Руками придержал в центре поля Бухалакис за футболку Жардана. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

22' Выиграл верх в чужой штрафной Павлидис и головой сбросил на Хариса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

21' В разрез отдавал Фортунис в штрафную на Лимниоса, но того опередил Посмак и не пустил корпусом к мячу.

20' После дальнего заброса от Бакасетаса мог убегать на ворота Павлидис, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

19' Сместился с фланга Спатару к центру и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел немного выше ворот.

18' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

17' Убежали в атаку хозяева по правому флангу, после чего подал в штрафную Жардан, но на выходе Влаходимос забрал сферу в руки.

16' После паса с фланга от Цимикаса пробивал с лету Бакасетас, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.

15' Мягко забросил Бакасетас в штрафную на ход Цимикасу, но того опередил Жардан и вынес мяч в аут.

14' С углового навесил Фортунис теперь уже на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Посмак и вернул его на фланг.

13' Пробивал из пределов штрафной Павлидис после прострела от Хариса, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

12' С углового навесил Фортунис в центр штрафной, но здесь выиграл верх Армаш и головой вынес сферу подальше.

11' Ворвался в штрафную на скорости Фортунис после паса от Бакасетаса, но в ближнем бою не сумел он переиграть Намашко, пробив точно в голкипера.

10' Низом прострелил с фланга Харис в штрафную под удар Павлидису, но тому заблокировал выстрел в подкате Армаш.

9' Прорывался по флангу на скорости Цимикас и попытался прострелить в штрафную. От ноги защитника мяч ушел в аут.

8' Дальний заброс исполнял Ионице в штрафную на Спатару, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

7' С правого фланга Цимикас навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Посмак и головой вынес сферу подальше.

6' Прорывался в штрафную по центру Лимниос и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника мяч прискакал точно к Намашко.

5' Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Фортуниса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

4' В центре поля налетел на Ионице прямой ногой Харис. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Греции.

3' Получил по ногам на фланге Цимикас от Раца. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.