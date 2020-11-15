  1. Футбол
  2. Матчи
Молдова
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Греция
0'
0:1
32' Гол
Фортунис Костас
0:2
41' Гол
Бакасетас Тасос
42'
1
Намашко
Станислав
15
Жардан
Ион
5
Посмак
Вячеслав
4
Армаш
Игорь
2
Рябчук
Олег
9
Чеботару
Евгений
7
Ионице
Артур
21
Раца
Вадим
10
Кочук
Евгений
16
Спатару
Дану
11
Домашкан
Виталий
1
Влаходимос
Одиссей
7
Харис
Мавриас
17
Хацидиакос
Пантелис
3
Цавелас
Георгиос
22
Цимикас
Костас
8
Зека
Карлос
5
Бухалакис
Андреас
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
10
Фортунис
Костас
16
Павлидис
Вангелис
Молдова
4-2-3-1
Греция
4-2-3-1

Ход матча

32'
0:1
Фортунис Костас
(Бакасетас Тасос)
41'
0:2
Бакасетас Тасос
(Фортунис Костас)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.2
Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.2
2. Манталос Петрос 1 0.2
3. Сиовас Димитрис 1 0.2
4. Лимниос Димитрис 1 0.2
5. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 1 1
2. Плэтикэ Сергиу 2 0
3. Николаеску Йон 2 0
4. Раку Петр 1 0
5. Армаш Игорь 1 0
6. Ионице Артур 1 0
7. Раца Вадим 1 0
8. Каймаков Михаил 1 0
Греция
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 2 0
2. Фортунис Костас 1 0
3. Бухалакис Андреас 1 0
4. Бакакис Михалис 1 0
5. Кулурис Эфтимос 1 0
6. Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0
 Греция 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова
Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова
Греция Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция
Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 2:0 Молдова Лига наций УЕФА Молдова 1:1 Греция Чемпионат Мира Греция 3:0 Молдова Чемпионат Мира

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Греция 1:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Косово 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
4. Молдова 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ГОЛ! 0-2! Тасос Бакасетас! Выиграл подбор в штрафной соперника Фортунис, но не стал бить сам, а покатил поперек на Бакасетаса, который был совсем один на одиннадцатиметровой отметки и точным ударом отправил сферу в нижний угол.
  • 41'
    Убежал по левой бровке Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч в подкате перехватил Армаш и выбил в центр поля.
  • 39'
    С углового навесил Фортунис на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Угловой
    38'
    Догнал мяч на фланге Харис и прострелил тут же в штрафную, но от ноги Рябчука мяч ушел на угловой.
  • 37'
    С фланга прострелил Харис в центр штрафной на Бакасетаса, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Посмак.
  • 36'
    Теперь уже никуда не будут торопиться гости, ведь счет их устраивает. Катают мяч они в центре поля, без продвижения вперед.
  • 35'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Кочук. Потребуется футболисту медицинская помощь.
  • 34'
    В центре поля получили от Фортуниса сразу два игрока сборной Молдовы. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Описание гола
    33'
    ГОЛ! 0-1! Костас Фортунис! Все-таки дожали греки своего соперника. Получил мяч на фланге Фортунис, сместился в центр и метров с двадцати пяти пробил по воротам. Сфера полетела точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.
  • 32'
    Налетел в центре поля Домашкан на Зеку в верховой борьбе. Очередной штрафной исполнять будут греки.
  • 31'
    В разрез отдавал Бухалакис по флангу на Цимикаса, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 30'
    Неудачно разыграли угловой гости. После навеса в центр штрафной от Зеки мяч на выходе забрал в руки Намашко.
  • Угловой
    29'
    Убежал по флангу Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетела на угловой вновь.
  • 28'
    Со штрафного навесил Кочук в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь без особых проблем сферу выбил Цавелас.
  • 27'
    Много фолов в нашем поединке, от того тяжелой для восприятия получается игра, дробиться она частыми остановками.
  • 26'
    В верховой борьбе в центре поля Зека получил по голове от Спатару. Очередное нарушение правил.
  • 25'
    Тонко отдавал в штрафную Бухалакис на ход Лимниосу, но тот проиграл скоростную дуэль Армашу и потерял мяч.
  • 24'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Бакасетас и вынудил нарушить правила Посмака. Штрафной удар исполнять будут греки.
  • 23'
    Руками придержал в центре поля Бухалакис за футболку Жардана. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 22'
    Выиграл верх в чужой штрафной Павлидис и головой сбросил на Хариса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 21'
    В разрез отдавал Фортунис в штрафную на Лимниоса, но того опередил Посмак и не пустил корпусом к мячу.
  • 20'
    После дальнего заброса от Бакасетаса мог убегать на ворота Павлидис, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 19'
    Сместился с фланга Спатару к центру и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел немного выше ворот.
  • 18'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 17'
    Убежали в атаку хозяева по правому флангу, после чего подал в штрафную Жардан, но на выходе Влаходимос забрал сферу в руки.
  • 16'
    После паса с фланга от Цимикаса пробивал с лету Бакасетас, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.
  • 15'
    Мягко забросил Бакасетас в штрафную на ход Цимикасу, но того опередил Жардан и вынес мяч в аут.
  • 14'
    С углового навесил Фортунис теперь уже на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Посмак и вернул его на фланг.
  • Угловой
    13'
    Пробивал из пределов штрафной Павлидис после прострела от Хариса, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 12'
    С углового навесил Фортунис в центр штрафной, но здесь выиграл верх Армаш и головой вынес сферу подальше.
  • Опасный момент
    11'
    Ворвался в штрафную на скорости Фортунис после паса от Бакасетаса, но в ближнем бою не сумел он переиграть Намашко, пробив точно в голкипера. 
  • 10'
    Низом прострелил с фланга Харис в штрафную под удар Павлидису, но тому заблокировал выстрел в подкате Армаш.
  • 9'
    Прорывался по флангу на скорости Цимикас и попытался прострелить в штрафную. От ноги защитника мяч ушел в аут.
  • 8'
    Дальний заброс исполнял Ионице в штрафную на Спатару, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
  • 7'
    С правого фланга Цимикас навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Посмак и головой вынес сферу подальше.
  • 6'
    Прорывался в штрафную по центру Лимниос и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника мяч прискакал точно к Намашко.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Фортуниса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 4'
    В центре поля налетел на Ионице прямой ногой Харис. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Греции.
  • 3'
    Получил по ногам на фланге Цимикас от Раца. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодня в Лиге наций проходит много интересных поединков, в одном из таких встретятся сборные Молдовы и Греции. Фаворит группы пожаловал в гости к явному аутсайдеру, но будет ли так все просто для греков, узнаем по ходу поединка. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 154
    Молдова 2.6% (4)
    X 3.2% (5)
    Греция 94.2% (145)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Греция
    9.20
    4.25
    1.38
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 4.00 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 13.50 3.95 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 4.25 1.33
  14.30 4.06 1.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 6.20 1.11 2.65 1.47 2.15 1.70 2.17 1.69 1.83 2.00 1.57 2.40 1.29 3.40 1.19 4.60 1.06 7.50 1.05 9.50 1.01 15.00
7.60 1.05 6.50 1.08 2.82 1.37 2.15 1.70 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 6.75 1.05 7.60 1.01 16.00
2.57 1.54 2.22 1.70 3.32 1.35 2.21 1.71 1.81 2.07 1.59 2.44 1.37 3.20 1.24 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.69 2.17 1.23 4.05 1.10 6.30 1.03 12.00
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
2.04 1.84 1.68 2.27 1.77 2.15 1.49 2.75 1.25 4.15 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.50 2.46 1.17 4.70
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Где смотреть матч Молдова 0:2 Греция онлайн

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Прогнозы на матч Молдова 0:2 Греция

Исход игры
Молдова
2.6% (4)
Ничья
3.2% (5)
Греция
94.2% (145)
Тотал 2.5
Больше
28.29% (43)
Меньше
71.71% (109)
Обе команды забьют
Да
26.97% (41)
Нет
73.03% (111)
Популярный счёт
0:1 Греция
38.3% (59)
0:2 Греция
27.9% (43)
1:2 Греция
21.4% (33)
1:3 Греция
1.9% (3)
1:0 Молдова
1.9% (3)
0:3 Греция
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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