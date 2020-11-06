Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гынсарь Раду
|3 (1)
|0.3
|2.
|Домашкан Виталий
|1
|0.1
|3.
|Николаеску Йон
|1
|0.1
|4.
|Гацкан Александр
|0
|0
|5.
|Дедов Александр
|0
|0
|6.
|Антонюк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митроглу Константинос
|1
|0.1
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0.1
|3.
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.1
|4.
|Манолас Костас
|1
|0.1
|5.
|Манталос Петрос
|1
|0.1
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.1
|7.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.1
|8.
|Цимикас Костас
|0
|0
|9.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|2
|1
|2.
|Николаеску Йон
|3
|0
|3.
|Антонюк Александр
|2
|0
|4.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|5.
|Плэтикэ Сергиу
|2
|0
|6.
|Рябчук Олег
|2
|0
|7.
|Гацкан Александр
|1
|0
|8.
|Раку Петр
|1
|0
|9.
|Армаш Игорь
|1
|0
|10.
|Ионице Артур
|1
|0
|11.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|12.
|Раца Вадим
|1
|0
|13.
|Каймаков Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|2.
|Бакакис Михалис
|2
|0
|3.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|4.
|Манолас Костас
|1
|0
|5.
|Торосидис Василис
|1
|0
|6.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|7.
|Фортунис Костас
|1
|0
|8.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|9.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|10.
|Ойконому Мариос
|1
|0
|11.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|12.
|Цимикас Костас
|1
|0
|13.
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Греция
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова
Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова
Греция Последние 20 матчей: +8 =4 -8Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция
Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Греция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Греция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Греция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.50
|1.04
|7.00
|1.08
|3.05
|1.35
|2.15
|1.70
|2.37
|1.59
|1.95
|1.85
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.25
|3.70
|1.09
|6.50
|1.07
|7.20
|1.01
|13.00
|
|9.30
|1.06
|7.60
|1.09
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.25
|4.05
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.36
|2.87
|1.46
|2.44
|1.60
|2.00
|1.89
|1.75
|2.17
|1.56
|2.54
|—
|—
|1.26
|4.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Молдова - Греция
Исход игры
Молдова
6.1% (3)
Ничья
8.2% (4)
Греция
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
38.3% (18)
Нет
61.7% (29)
Популярный счёт
0:1 Греция
32.7% (16)
1:2 Греция
26.5% (13)
0:2 Греция
16.3% (8)
1:0 Молдова
6.1% (3)
1:1 Ничья
6.1% (3)
0:3 Греция
4.1% (2)
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