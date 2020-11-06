  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Групповой этап
Молдова
 
Позже

Стадион:
Греция

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гынсарь Раду 3 (1) 0.3
2. Домашкан Виталий 1 0.1
3. Николаеску Йон 1 0.1
4. Гацкан Александр 0 0
5. Дедов Александр 0 0
6. Антонюк Александр 0 0
Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митроглу Константинос 1 0.1
2. Фортунис Костас 1 0.1
3. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.1
4. Манолас Костас 1 0.1
5. Манталос Петрос 1 0.1
6. Сиовас Димитрис 1 0.1
7. Лимниос Димитрис 1 0.1
8. Цимикас Костас 0 0
9. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 2 1
2. Николаеску Йон 3 0
3. Антонюк Александр 2 0
4. Карп Кэтэлин 2 0
5. Плэтикэ Сергиу 2 0
6. Рябчук Олег 2 0
7. Гацкан Александр 1 0
8. Раку Петр 1 0
9. Армаш Игорь 1 0
10. Ионице Артур 1 0
11. Гынсарь Раду 1 0
12. Раца Вадим 1 0
13. Каймаков Михаил 1 0
Греция
# Игрок      
1. Папастатопулос Сократис 2 0
2. Бакакис Михалис 2 0
3. Курбелис Димитрис 2 0
4. Манолас Костас 1 0
5. Торосидис Василис 1 0
6. Цавелас Георгиос 1 0
7. Фортунис Костас 1 0
8. Бухалакис Андреас 1 0
9. Бакасетас Тасос 1 0
10. Ойконому Мариос 1 0
11. Кулурис Эфтимос 1 0
12. Цимикас Костас 1 0
13. Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Греция 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова
Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова
Греция Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция
Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 2:0 Молдова Лига наций УЕФА Молдова 1:1 Греция Чемпионат Мира Греция 3:0 Молдова Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Молдова 6.1% (3)
    X 8.2% (4)
    Греция 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Греция
    9.00
    4.45
    1.42
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.30 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 11.00 4.20 1.38
    Бонус: 5 000 ₽ 9.00 4.45 1.40
      11.44 4.24 1.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Греция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Греция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Греция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.15 1.70 2.37 1.59 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.00
    9.30 1.06 7.60 1.09 3.00 1.39 2.33 1.62 1.75 2.19 1.37 3.15 1.25 4.05 1.10 7.20 1.08 8.10
    3.27 1.36 2.87 1.46 2.44 1.60 2.00 1.89 1.75 2.17 1.56 2.54 1.26 4.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.75 2.07 1.35 3.10 1.09 6.70
    2.77 1.44 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
    2.82 1.47 2.30 1.67 1.79 2.12 1.50 2.72 1.36 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Где смотреть матч Молдова - Греция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Молдова - Греция

    Исход игры
    Молдова
    6.1% (3)
    Ничья
    8.2% (4)
    Греция
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    38.3% (18)
    Нет
    61.7% (29)
    Популярный счёт
    0:1 Греция
    32.7% (16)
    1:2 Греция
    26.5% (13)
    0:2 Греция
    16.3% (8)
    1:0 Молдова
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    0:3 Греция
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный