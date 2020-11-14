Швейцария
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Испания
10
Джака
Гранит
14
Цубер
Стивен
23
Унай
Симон
15
Рамос
Серхио
17
Фабиан
Руис
19
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гавранович Марио
|2
|0.5
|2.
|Фройлер Ремо
|1
|0.25
|3.
|Сеферович Харис
|1
|0.25
|4.
|Видмер Сильван
|1
|0.25
|5.
|Джака Гранит
|0
|0
|6.
|Эмболо Брель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.5
|2.
|Гайя Хосе
|1
|0.25
|3.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.25
|4.
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.25
|6.
|Морено Родриго
|0
|0
|7.
|Мерино Микель
|0
|0
|8.
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шёр Фабиан
|2
|1
|2.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Фройлер Ремо
|1
|0
|6.
|Эльведи Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Испания
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Швейцария Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия
Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария
Испания Последние 20 матчей: +12 =5 -3Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швейцария» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швейцария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швейцария» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.02
|7.40
|1.06
|3.25
|1.35
|2.75
|1.55
|2.06
|1.80
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.90
|1.32
|3.65
|1.14
|6.40
|1.08
|6.80
|1.02
|11.00
|
|8.60
|1.03
|7.40
|1.06
|3.40
|1.30
|2.56
|1.53
|—
|—
|1.91
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.75
|1.29
|3.40
|1.11
|5.80
|1.08
|6.25
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.33
|2.66
|1.53
|2.13
|1.79
|1.85
|2.06
|1.65
|2.37
|1.45
|2.94
|1.31
|3.70
|—
|—
|1.10
|8.09
|—
|—
Прогнозы на матч Швейцария 0:0 Испания
Исход игры
Швейцария
4.5% (7)
Ничья
18.7% (29)
Испания
76.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
84.21% (128)
Нет
15.79% (24)
Популярный счёт
1:2 Испания
54.8% (85)
1:1 Ничья
14.8% (23)
0:1 Испания
11.6% (18)
1:3 Испания
5.8% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:3 Испания
1.9% (3)
2:1 Швейцария
1.9% (3)
1:0 Швейцария
1.9% (3)
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