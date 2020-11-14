  1. Футбол
  2. Матчи
Швейцария
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Испания
0' 6'
1
Зоммер
Янн
20
Фернандес
Эдимилсон
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
23
Шакири
Джердан
10
Джака
Гранит
8
Фройлер
Ремо
14
Цубер
Стивен
7
Эмболо
Брель
9
Сеферович
Харис
23
Унай
Симон
20
Роберто
Серхи
15
Рамос
Серхио
2
Торрес
Пау
II
3
Регилон
Серхио
17
Фабиан
Руис
5
Бускетс
Серхио
22
Мерино
Микель
18
Торрес
Ферран
19
Ольмо
Дани
21
Оярсабаль
Микель
Швейцария
4-4-1-1
Испания
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гавранович Марио 2 0.5
2. Фройлер Ремо 1 0.25
3. Сеферович Харис 1 0.25
4. Видмер Сильван 1 0.25
5. Джака Гранит 0 0
6. Эмболо Брель 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамос Серхио 2 (1) 0.5
2. Гайя Хосе 1 0.25
3. Оярсабаль Микель 1 0.25
4. Торрес Ферран 1 0.25
5. Фати Ансу 1 0.25
6. Морено Родриго 0 0
7. Мерино Микель 0 0
8. Ольмо Дани 0 0

Карточки

Швейцария
# Игрок      
1. Шёр Фабиан 2 1
2. Штеффен Ренато 2 0
3. Гавранович Марио 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Фройлер Ремо 1 0
6. Эльведи Нико 1 0
Испания
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 1 0
2. Мерино Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Испания 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Швейцария Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия
Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария
Испания Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания

Последние игры между собой

Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 1:0 Швейцария Лига наций УЕФА Испания 0:1 Швейцария Чемпионат мира

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
2. Украина Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
3. Германия Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
4. Швейцария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Угловой быстро разыграли испанцы, а далее пошла подача на дальнюю штангу, откуда скидывал мяч вдоль ворот Оярсабль, но не удается там пробить Рамосу.
  • 6'
    Контратака гостей! Вновь Торрес на правом фланге, ворвался он оттуда в штрафную и покатил мяч на одиннадцатиметровую отметку, откуда пробивал Ольмо, блокирует этот выстрел Джака.
  • 5'
    Джака оказался первым на подборе у чужой штрафной площади и сразу же пробил по воротам, но попал в Серхио Рамоса.
  • 4'
    Оярсабль с левого фланга сместился в центр, а дальше выполнил передачу на Ольмо, но молодое испанское дарование до мяча не добралось.
  • 3'
    Испанцы здорово вышли из обороны, но сорвал атаку гостей Фернандес, нарушив правила на чужой половине поля.
  • 2'
    Ферран Торрес оттянулся на правый фланг, ушёл там от Родригеса и простреливал вдоль ворот, но никого из партнёров там не оказалось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 5'
    Цубер Стивен из команды Швейцария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Эмболо Брель из команды Швейцария делает пас партнеру.
  • 5'
    Эмболо Брель из команды Швейцария идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ольмо Дани из команды Испания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Испания пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Эльведи Нико наказан за толчок Оярсабаль Микель
  • 3'
    Испания контролирует мяч.
  • 2'
    Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Торрес Ферран из команды Испания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Испания пытается что-то создать.
  • 1'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Испания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Швейцария начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.50 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.50 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.72 2.04
  4.09 3.55 2.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.02 7.40 1.06 3.25 1.35 2.75 1.55 2.06 1.80 1.81 2.07 1.47 2.90 1.32 3.65 1.14 6.40 1.08 6.80 1.02 11.00
8.60 1.03 7.40 1.06 3.40 1.30 2.56 1.53 1.91 2.12 1.48 2.75 1.29 3.40 1.11 5.80 1.08 6.25 1.00 11.25
3.53 1.33 2.66 1.53 2.13 1.79 1.85 2.06 1.65 2.37 1.45 2.94 1.31 3.70 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.02 1.42 3.10 1.13 6.80
2.79 1.44 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.35 1.09 7.20
2.90 1.46 2.38 1.64 1.85 2.06 1.54 2.64 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.47 1.65 2.17 1.28 3.65
3.85 1.26 2.68 1.47 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.97
Букмекер Да Нет
5.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.55 1.31
Где смотреть матч Швейцария 0:0 Испания онлайн

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Прогнозы на матч Швейцария 0:0 Испания

Исход игры
Швейцария
4.5% (7)
Ничья
18.7% (29)
Испания
76.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
84.21% (128)
Нет
15.79% (24)
Популярный счёт
1:2 Испания
54.8% (85)
1:1 Ничья
14.8% (23)
0:1 Испания
11.6% (18)
1:3 Испания
5.8% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:3 Испания
1.9% (3)
2:1 Швейцария
1.9% (3)
1:0 Швейцария
1.9% (3)
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