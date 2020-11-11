Швейцария
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Стадион: Санкт-Якоб Парк
Испания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гавранович Марио
|2
|0.5
|2.
|Фройлер Ремо
|1
|0.25
|3.
|Сеферович Харис
|1
|0.25
|4.
|Видмер Сильван
|1
|0.25
|5.
|Джака Гранит
|0
|0
|6.
|Эмболо Брель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.5
|2.
|Гайя Хосе
|1
|0.25
|3.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.25
|4.
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.25
|6.
|Морено Родриго
|0
|0
|7.
|Мерино Микель
|0
|0
|8.
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шёр Фабиан
|2
|1
|2.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Фройлер Ремо
|1
|0
|6.
|Эльведи Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Испания
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Швейцария Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия
Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария
Испания Последние 20 матчей: +12 =5 -3Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швейцария» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швейцария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швейцария» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.50
|1.02
|8.10
|1.06
|3.45
|1.29
|2.70
|1.45
|2.17
|1.71
|1.89
|1.94
|—
|—
|1.47
|2.65
|1.32
|3.25
|1.14
|5.80
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|
|8.60
|1.03
|8.10
|1.05
|3.40
|1.30
|2.56
|1.49
|—
|—
|1.92
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.77
|1.29
|3.40
|1.12
|5.70
|1.08
|6.10
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.30
|2.82
|1.48
|2.21
|1.74
|1.91
|2.00
|1.69
|2.29
|1.48
|2.82
|1.33
|3.56
|—
|—
|1.11
|7.53
|—
|—
Прогнозы на матч Швейцария - Испания
Исход игры
Швейцария
3.2% (2)
Ничья
17.7% (11)
Испания
79% (49)
Тотал 2.5
Больше
80% (48)
Меньше
20% (12)
Обе команды забьют
Да
95% (57)
Нет
5% (3)
Популярный счёт
1:2 Испания
64.5% (40)
1:1 Ничья
14.5% (9)
1:3 Испания
8.1% (5)
0:1 Испания
3.2% (2)
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