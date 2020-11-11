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Швейцария
 
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Стадион:
Испания

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гавранович Марио 2 0.5
2. Фройлер Ремо 1 0.25
3. Сеферович Харис 1 0.25
4. Видмер Сильван 1 0.25
5. Джака Гранит 0 0
6. Эмболо Брель 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамос Серхио 2 (1) 0.5
2. Гайя Хосе 1 0.25
3. Оярсабаль Микель 1 0.25
4. Торрес Ферран 1 0.25
5. Фати Ансу 1 0.25
6. Морено Родриго 0 0
7. Мерино Микель 0 0
8. Ольмо Дани 0 0

Карточки

Швейцария
# Игрок      
1. Шёр Фабиан 2 1
2. Штеффен Ренато 2 0
3. Гавранович Марио 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Фройлер Ремо 1 0
6. Эльведи Нико 1 0
Испания
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 1 0
2. Мерино Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Испания 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Швейцария Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия
Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария
Испания Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания

Последние игры между собой

Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 1:0 Швейцария Лига наций УЕФА Испания 0:1 Швейцария Чемпионат мира

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
2. Украина Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
3. Германия Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
4. Швейцария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Швейцария 3.2% (2)
    X 17.7% (11)
    Испания 79% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Испания
    4.42
    3.72
    2.02
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.70 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.50 1.92
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.72 2.02
      4.42 3.58 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Швейцария» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швейцария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швейцария» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.10 1.06 3.45 1.29 2.70 1.45 2.17 1.71 1.89 1.94 1.47 2.65 1.32 3.25 1.14 5.80 1.10 6.20 1.02 11.00
    8.60 1.03 8.10 1.05 3.40 1.30 2.56 1.49 1.92 2.06 1.48 2.77 1.29 3.40 1.12 5.70 1.08 6.10 1.00 11.25
    3.74 1.30 2.82 1.48 2.21 1.74 1.91 2.00 1.69 2.29 1.48 2.82 1.33 3.56 1.11 7.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.86 1.94 1.40 2.85 1.12 5.90
    2.83 1.43 1.93 1.87 1.44 2.79 1.13 5.95 1.09 7.20
    3.01 1.43 2.47 1.60 1.93 1.98 1.57 2.54 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Швейцария - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария - Испания

    Исход игры
    Швейцария
    3.2% (2)
    Ничья
    17.7% (11)
    Испания
    79% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (48)
    Меньше
    20% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (57)
    Нет
    5% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    64.5% (40)
    1:1 Ничья
    14.5% (9)
    1:3 Испания
    8.1% (5)
    0:1 Испания
    3.2% (2)
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