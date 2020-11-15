Северная Македония
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Тодор Проески
Эстония
1:0
29' ГолТричковски Иван
34' Желтая карточкаНиколов Бобан
45' Желтая карточкаСпировски Стефан
49' Желтая карточкаСаппинен Рауно
1:1
52' ГолСаппинен Рауно
21
Элмас
Элиф
23
Тенисте
Тайо
18
Метс
Кароль
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭлифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
Ход матча
29'
1:0
34'
45'
49'
52'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|2
|0.29
|2.
|Алиоски Эгзиян
|2 (2)
|0.29
|3.
|Ристовски Стефан
|1
|0.14
|4.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|5.
|Тричковски Иван
|1
|0.14
|6.
|Велкоски Дарко
|1
|0.14
|7.
|Зайков Джоко
|1
|0.14
|8.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|4
|0.8
|2.
|Лийвак Франк
|1 (1)
|0.2
|3.
|Пикк Артур
|0
|0
|4.
|Borislav Topic II
|0
|0
|5.
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Николов Бобан
|3
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|4.
|Димитриевски Столе
|1
|1
|5.
|Спировски Стефан
|2
|0
|6.
|Ристовски Стефан
|2
|0
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0
|8.
|Барди Энис
|2
|0
|9.
|Адеми Ариян
|1
|0
|10.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|11.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
|4.
|Пикк Артур
|1
|0
|5.
|Баранов Никита
|1
|0
|6.
|Саппинен Рауно
|1
|0
|7.
|Лийвак Франк
|1
|0
|8.
|Крейда Владислав
|1
|0
|9.
|Тунёв Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Эстония
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово
Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва
Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Северная Македония» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Македония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Македония» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.80
|2.01
|1.50
|2.55
|1.71
|2.14
|1.17
|4.90
|1.12
|6.10
|1.02
|13.00
|1.05
|9.50
|1.03
|15.00
|
|7.40
|1.04
|6.20
|1.09
|—
|—
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.20
|1.00
|10.75
|
|6.21
|1.14
|—
|—
|2.82
|1.46
|3.51
|1.32
|2.88
|1.44
|2.25
|1.69
|1.73
|2.18
|1.51
|2.66
|1.34
|3.38
|1.43
|3.00
|1.13
|6.56
|—
|—
|1.10
|8.00
|—
|—
Прогнозы на матч Северная Македония 1:1 Эстония
Исход игры
Северная Македония
92.2% (141)
Ничья
4.6% (7)
Эстония
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (58)
Меньше
61.59% (93)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
33.3% (51)
2:1 Северная Македония
27.5% (42)
1:0 Северная Македония
24.8% (38)
3:1 Северная Македония
2.6% (4)
3:0 Северная Македония
2.6% (4)
1:2 Эстония
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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